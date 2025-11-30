Какво е мезотерапия: Помага ли и кога крие рискове

Мезотерапията е техника, която използва инжекции с витамини, ензими, хормони и растителни екстракти за подмладяване и стягане на кожата, както и за премахване на излишните мазнини.

Френският лекар Мишел Пистор разработва техниката през 1952 г. като средство за облекчаване на болка. През годините след това тя придобива популярност в голяма част от света, включително България.

Какво представлява мезотерапията

Мезотерапията е минимално инвазивна процедура. Целта й е да подмлади, възстанови или хидратира кожата на лицето или тялото. Една от най-разпространените и ефективни процедури е мезотерапията с хиалуронова киселина. Мезотерапията може да се използва за:

Премахване на мазнини в области като корема, бедрата, седалището, ханша, краката, ръцете и лицето

Намаляване на целулит

Избледняване на бръчки и линии

Стягане на отпуснатата кожа

Преоформяне на тялото

Изсветляване на пигментираната кожа

Лечение на алопеция, състояние, което причинява косопад

Техниката използва много фини игли за прилагане на серия от инжекции в средния слой (мезодерма) на кожата. Идеята зад мезотерапията е, че тя коригира основни проблеми като лошо кръвообращение и възпаление, които причиняват увреждане на кожата, пише healthline.

Няма стандартна формула за веществата, инжектирани при мезотерапията. Лекарите използват много различни решения, включително:

Лекарства с рецепта, като вазодилататори и антибиотици

Хормони, като калцитонин и тироксин

Ензими, като колагеназа и хиалуронидаза

Билкови екстракти

Витамини и минерали

Колко струва мезотерапията

Цената на мезотерапията зависи от вида лечение, което получавате, и броя на сесиите, от които се нуждаете. Това е козметична, а не медицински необходима процедура и не се покрива от допълнителни здравни застраховки и фондове.

Снимка: iStock



В България мезотерапията е широкодостъпна и с приемливи цени. Разбира се, това зависи каква час от тялото ще бъде обработена, и цените може да варират от 100 до 1000 лева. Като пример една най-обикновена процедура за хидратация и подмладяване лице започва от порядъка на 150 лева.

Важно е обаче да се обърнете към квалифициран специалист в реномирана клиника, за да минимизирате рисковете. Бъдете внимателни с ниските цени. И имайте предвид, че за добър ефект са необходими няколко процедури.

Как се подготвяте и какво представлява процедурата

Обикновено дерматологът предварително прави оценка на кожата и дава насоки. Може да се наложи да избягвате аспирин и други нестероидни противовъзпалителни лекарства една седмица преди процедурата. Тези обезболяващи могат да увеличат риска от кървене и образуване на синини по време на мезотерапия.

По време на всяка сесия може да бъде приложено обезболяващо лекарство. Процедурата представлява серия от инжекции с помощта на специална къса игла. Иглата може да бъде прикрепена към механичен пистолет, за да се поставят много инжекции подред.

Снимка: Canva

Инжекциите могат да се прилагат на различна дълбочина - от 1 до 4 милиметра в кожата - в зависимост от състоянието, което се лекува. Всяка инжекция поставя само малка капка от разтвора в кожата.

Обикновено са необходими трябват няколко сесии мезотерапия, за да се получи желания ефект - между 3 и 15. В началото инжекциите се поставят на всеки 7 до 10 дни. Когато кожата започне да се подобрява, процедурите стават до веднъж месечно.

Колко ефективна е процедурата

Трудно е да се каже дали мезотерапията работи, тъй като в лечението се използват много различни съставки и методи. Проведени са малко проучвания за тестване на техниката. И много от проведените проучвания са малки.

Снимка: Canva

Съществуващите изследвания върху мезотерапията не показват голяма полза за подмладяване на кожата. Проучване от 2008 г. на 20 жени, получили мезотерапия за контуриране на тялото, не установява намаляване на размера на бедрата.

Мезотерапия или липосукция

Мезотерапията се счита за нехирургична алтернатива на липосукцията за премахване на нежелани мазнини. Липосукцията премахва мазнините трайно от области като корема, бедрата и гърба.

Мезотерапията не е толкова инвазивна процедура, колкото липосукцията. Няма разрези, а цената е много по-ниска. Въпреки това, може да се нуждаете от 10 или повече сесии, за да получите желаните резултати. Не е ясно колко добре мезотерапията действа за премахване на мазнини.

Странични ефекти и рискове от мезотерапията

Лекарите, които практикуват мезотерапия, казват, че рисковете са минимални, ако се обърнете към обучен специалист. Страничните ефекти може да включват:

Гадене

Болка

Чувствителност

Подуване

Сърбеж

Зачервяване

Синини

Подутини на мястото на инжектиране

Тъмни петна по кожата

Обрив

Инфекция

Белези

Мезотерапията е неинвазивна и обикновено няма период на възстановяване. Повечето хора могат да се върнат към обичайните си дейности веднага. Други може да се нуждаят от почивен ден поради подуване и болка на местата на инжектиране.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници