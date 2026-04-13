Дори когато сте напълно неподвижни, вашето тяло непрекъснато изгаря калории. Всъщност до 75% от дневния ви енергоразход отива за основни функции като дишане, циркулация на кръвта и регенерация на клетки. Това означава, че дори и да прекарате целия ден на дивана, ще изгорите поне 1300 калории, а вероятно и повече. Когато добавите ежедневните си активности и физически упражнения, калориите нарастват значително.

Снимка: Canva

Разбирането колко калории горите всеки ден е ключово за поддържане на теглото, ефективно отслабване или набиране на мускулна маса. Ако целта ви е здравословно отслабване, ще трябва да постигнете калориен дефицит – да консумирате по-малко калории, отколкото изгаряте.

Какво представлява общият дневен енергиен разход (TDEE)?

Когато изследователите оценяват общия брой калории, които изгаряте, те използват термина общ дневен енергиен разход (TDEE). Този показател се състои от четири основни компонента:

1. Базов метаболизъм (RMR)

Базовият метаболизъм (RMR) е количеството енергия, необходимо на тялото ви за поддържане на основни функции като дишане, кръвообращение и изграждане на клетки. Според проучване, публикувано в Nature, факторите като възраст, телесни размери и пол значително влияят на RMR.

Важно: RMR представлява 60-75% от общия брой калории, които изгаряте всеки ден.

2. Нетренировъчна активност (NEAT)

NEAT е енергията, която тялото ви използва за ежедневни дейности като миене на чинии, писане на компютър или разходка до магазина. Според експертите от American College of Sports Medicine, броят на калориите, изгаряни чрез NEAT, варира значително в зависимост от нивото на активност.

Снимка: Canva

3. Термогенен ефект на храната (TEF)

Вашето тяло изгаря калории, за да дъвче, смила и съхранява храна. Всеки макронутриент има различен термогенен ефект. Протеините изгарят най-много калории при смилането – приблизително 10% от общия дневен енергоразход идва от TEF.

4. Калории, изгорени при физическа активност

Конкретният брой калории, изгорени по време на тренировки, зависи от интензивността и продължителността на всяка сесия. Физическата активност и метаболизъм заедно отговарят за приблизително 15-30% от TDEE.

Как да проследите калориен баланс за отслабване?

Съществуват три основни метода за изчисляване на калории:

Метаболитно тестване

Професионалното метаболитно тестване преди се извършваше само в болници и лаборатории, но днес много фитнес центрове предлагат достъпни услуги. Тестът измерва точно вашия метаболизъм, но изисква квалифициран специалист и специализирано оборудване.

Снимка: Canva

Съвет: За най-точни резултати правете повторни тестове при същите условия, същото време на деня, същия техник и същото оборудване.

Носими устройства за проследяване

Според изследване, публикувано в Journal of Medical Internet Research, макар точността им да не е 100%, те предоставят добра обща оценка на вариациите в дневния енергоразход.

Калкулатори и приложения

Онлайн калкулаторите могат да оценят вашия калориен баланс. Въпреки че числото е приблизително, това е добро начало за поддържане на теглото или планиране на калориен дефицит за отслабване.

Стратегии за ефективно горене на мазнини

Според проучване в Current Obesity Reports, драстичното намаляване на калориите може да предизвика защитна реакция на организма, увеличен глад и забавен метаболизъм, което води до възстановяване на теглото.

По-устойчив подход включва:

Постепенно намаляване на калориите вместо драстични промени

Фокус върху качеството на храненето , а не само върху количеството

Увеличаване на физическата активност за създаване на калориен дефицит

Изграждане на мускулна маса , която повишава базовия метаболизъм

Снимка: Canva

Практични съвети за увеличаване на дневния енергоразход:

Използвайте стълбите вместо асансьор

Разходете се до магазина вместо да шофирате

Поддържайте активност у дома

Включете силови тренировки за мускулна маса и метаболизъм

Експертите от American Heart Association препоръчват комбиниране на умерена редукция на калориите с редовна физическа активност за постигане на здравословно отслабване от 0.5-1 кг седмично.

Разбирането колко калории горите на ден е фундаментално за контрол на теглото. Помнете, че всички изчисления са приблизителни – дори калориите на опаковките са оценки. Използвайте няколко метода за проследяване на калории, експериментирайте с приема на храна и бъдете търпеливи.

Фокусирайте се върху калориен баланс за отслабване, като съчетавате качествено хранене с редовна физическа активност. С времето ще откриете правилната формула, която работи за вашето тяло и цели.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

