Представете си храна, която ви дава енергия, но нищо друго – никакви витамини, минерали или хранителни вещества. Само празни калории, които се превръщат директно в мазнини. Звучи като лош сценарий, но това е реалността на милиони хора всеки ден.

Празните калории са навсякъде около нас – в сутрешното кафе, обедната закуска и вечерната напитка. Според проучване от 2012 г., мъжете консумират средно 923 празни калории дневно, а жените – 624 калории. Това представлява значителна част от дневния калориен прием, която не носи никакви ползи за здравето.

Разберете какво точно представляват празните калории, как да ги разпознаете и защо експертите ги наричат "крадци на здравето".

Какво представляват празните калории?

Термінът "празни калории" не означава калории без енергийна стойност – такива просто не съществуват.

"Всички храни съдържат калории, които тялото използва за незабавна енергия, съхранява като гликоген или превръща в мазнини – в зависимост от количеството калории, което приемате за определен период", обяснява Лесли Рамирес, клиничен диетолог в Houston Methodist.

Разликата е в това, че докато цялостните храни (зеленчуци, постно месо, риба, пълнозърнести храни) предоставят протеини, фибри, витамини и минерали, празните калории дават само енергия – нищо повече.

Основните характеристики на празните калории:

Високо съдържание на добавени захари (4 калории на грам)

Високо съдържание на наситени мазнини (9 калории на грам)

Алкохол (7 калории на грам)

Минимално или никакво съдържание на витамини, минерали, протеини и фибри

Празните калории могат да дадат бърза енергия, но не могат да се използват за изграждане на мускули, доставка на витамини или осигуряване на други хранителни ползи. И всички неизползвани празни калории се съхраняват като мазнини.

5 основни храни с празни калории

Според експертите, ако една храна не съдържа хранителни вещества или калориите от захар и мазнини надвишават полезните съставки, тя се счита за източник на празни калории.

Снимка: iStock

Ето 5-те основни групи храни, пълни с празни калории:

Безалкохолни напитки – газирани напитки, спортни напитки, сладък чай, лимонада, енергийни напитки Алкохол – бира, вино, ликьори Бързо хранене и джънк фууд – пици, бургери, пържени картофи Сладкиши – бонбони, желирани бонбони, шоколадови блокчета Кексове и понички – всички хлебни изделия с високо съдържание на захар

Допълнителни източници на празни калории:

Бяла хляб и багети

Бутилирани плодови сокове

Овкусени овесени ядки

Замразени готови ястия

Зърнени закуски с ниско съдържание на фибри

Защо празните калории са опасни за здравето

1. Водят до наднормено тегло

Един от големите проблеми с празните калории е, че често се консумират в излишък, без човек дори да го осъзнава. "Те не се намират само на очевидните места като десерти. Празните калории се крият и в ежедневни храни като напитки, закуски и подправки. Аз често ги наричам 'скрити калории", предупреждава Рамирез.

Понеже захарите се усвояват много бързо, те не ви насищат за дълго време. Това води до консумиране на повече калории, отколкото тялото ви наистина се нуждае – което неизбежно води до натрупване на килограми.

2. Предизвикват зависимост

Храните с празни калории активират центровете за удоволствие в мозъка, което може да доведе до хранителна зависимост. Тялото също може да изпраща сигнали за глад, когато му липсват важни хранителни вещества, които празните калории не му осигуряват.

3. Повишават риска от хронични заболявания

Консумацията на празни калории в излишък води до:

Скокове в кръвната захар

Повишено възпаление в тялото

Увеличен риск от диабет тип 2

По-висок риск от сърдечносъдови заболявания

Снимка: Canva

Според мета-анализ от 2020 г., публикуван в British Journal of Nutrition, хранене богато на цялостни храни (обратното на празни калории) е свързана с по-нисък риск от хронични заболявания.

Как да разпознаем празните калории

Думите "празни калории" не присъстват на етикетите, но можете да ги идентифицирате, като проверявате:

На етикета търсете:

Добавени захари – царевичен сироп, тръстикова захар, високофруктозен царевичен сироп, малтодекстрин

Наситени и транс-мазнини – частично хидрогенирани масла

Рафинирани въглехидрати – обогатено брашно, бял ориз

Изкуствени аромати и оцветители

Нулево-калорийни подсладители – сорбитол, ксилитол, еритритол

Снимка: iStock

Обърнете внимание на:

Нисък процент на дневна стойност (под 5%) за витамин D, калций, желязо и калий

Високо съдържание на добавени захари и общо мазнини

Ниско съдържание на фибри при високи въглехидрати

"Ако фибрите са ниски, а въглехидратите високи, това е знак за празни калории, защото сигнализира, че храната е прост въглехидрат", обяснява нутриционистът Аманда Саусида.

Празни калории и децата: Тревожна статистика

Според проучване от 2010 г., около 40% от общите калории, които децата на възраст 2-18 години консумират, са празни калории.

Половината от тези празни калории идват само от 6 вида продукти:

Газирани напитки Плодови сокове Млечни десерти (сладолед) Зърнени десерти (кексове, бисквити) Пица Пълномаслено мляко

Как да замените празните калории с по-здравословни алтернативи

Практични съвети от експерти:

Преосмислете напитките си

Една 350 мл кутия газирана напитка съдържа почти 40 грама добавена захар . Заменете с неподсладена газирана вода или диетична версия на любимата ви напитка. Познайте колко захар е прекалено много

Малки количества добавени захари ( под 10% от дневния калориен прием ) са приемливи. Според проучвания при деца добавените захари представляват 16% от дневните калории – твърде много. Четете етикетите

Новите етикети показват добавена захар като отделен ред под общата захар. Проверявайте винаги размера на порцията. Гответе у дома

Използвайте уреди за готвене на пара или без мазнина за вечери или подгответе здравословни обеди предварително през уикенда. Ограничете алкохола

В алкохола няма полезни калории , а всеки грам съдържа 7 калории.

Заменете празните калории с:

Пресни плодове и зеленчуци

Ядки

Пълнозърнест хляб и паста

Смутита от пресни плодове

Фъстъчено масло

Кисело мляко

Зърнени закуски с високо съдържание на фибри

Печено постно месо, риба, тофу

Празните калории не са забранени изцяло – понякога искате бисквитка или парче бял хляб, и това е напълно нормално. Важното е по-голямата част от диетата ви да се състои от цялостни храни, богати на витамини, минерали, протеини и фибри.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------------------------

Източници