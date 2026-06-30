Подуване, умора, повтарящи се гъбични инфекции, все по-често тези оплаквания се свързват с кандидоза и с прекомерния растеж на дрождите Candida albicans в храносмилателната система.

Така наречената „кандида диета" обещава облекчение чрез ограничаване на захарта и възстановяване на баланса в чревния микробиом. Но какво всъщност казва науката?

Лиза Ричардс, сертифициран треньор по хранене и експерт по здравето на храносмилателната системаия обяснява какво представлява диетата при кандидоза, кои храни се препоръчват и кои се ограничават, и не по-малко важно, къде доказателствата са солидни и къде остават спорни.

Какво представлява диетата при кандидоза?

Диетата при кандидоза е нисковъглехидратен, противовъзпалителен хранителен режим, който цели да ограничи захарите, подхранващи гъбичките, и да подобри състоянието на червата. Привържениците ѝ описват тази противовъзпалителна диета като начин да се намали възпалението, да се подкрепи имунитетът и да се възстанови балансът между бактериите и дрождите в храносмилателния тракт.

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Основните принципи включват: премахване на добавените захари, консумация на ферментирали храни и избягване на провъзпалителни тригери като глутен и преработени продукти.

Candida albicans в червата, кога гъбичките стават проблем

Candida albicans е вид дрожди, които живеят в храносмилателната система на повечето хора. В нормални условия другите микроорганизми в червата ги държат под контрол. Но определени фактори, хранене с високо съдържание на захар, продължителен прием на антибиотици или хроничен стрес, могат да нарушат този баланс. Това състояние се нарича чревна дисбиоза.

Когато кандида албиканс в червата започне да доминира, може да настъпи възпаление и увреждане на чревната лигавица, феномен, известен още като синдром на пропускливите черва (leaky gut).

Симптоми, които се свързват с кандида

Симптомите, които поддръжниците на тази хипотеза свързват с кандида, са разнообразни, подуване, храносмилателни проблеми, умора, „мозъчна мъгла", вагинални гъбични инфекции, кожни и нокътни гъбични инфекции.

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Важно е едно разграничение. Медицината ясно признава локалните форми на кандидоза, орална млечница, вагинални инфекции, кандида по кожата и ноктите. Връзката обаче между чревен свръхрастеж на кандида и общи симптоми като умора или депресия остава научно спорна и недоказана с категоричност. Затова при трайни оплаквания гъбична инфекция симптоми трябва да се преценяват от лекар, а не чрез самодиагностика.

Кои храни се препоръчват

Когато става дума за гъбички в стомаха, хранене, препоръчваните продукти са нискозахарни и безглутенови:

Нескорбелни зеленчуци - броколи, спанак, краставици, тиквички

Нискозахарни плодове като боровинки

Здравословни протеини - пиле, риба, яйца

Псевдозърнени като киноа

Ферментирали храни - кисело мляко, кисело зеле

Ядки, семена и здравословни мазнини (зехтин)

Балансът е ключов: салата с яйца, авокадо, зехтин и лимон съчетава протеини, мазнини и фибри в едно ястие.

Кои храни се ограничават

Три прости принципа покриват повечето храни за избягване:

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Ограничаване на захарта , добавените захари (декстроза, царевичен сироп с висока фруктоза) се смятат за основното „гориво" на гъбичките.

Храни без глутен , има данни, че глутенът може да усилва чревното възпаление дори при хора без цьолиакия.

Избягване на провъзпалителни храни , преработени продукти, алкохол и излишен кофеин.

Някои привърженици говорят и за захарен детокс като начална стъпка, макар този термин да няма строго медицинско определение.

Пробиотици, антимикотици и микробиомът

Покрай храненето често се обсъждат пробиотици и антимикотици. Пробиотиците внасят полезни бактерии, които теоретично изместват кандидата, докато някои натурални антифунгали (каприлова киселина, риган) се представят като допълнителна подкрепа. Когато става дума за Candida albicans лечение обаче, противогъбичните медикаменти се предписват единствено от лекар при доказана инфекция.

Сред обсъжданите механизми е и отделянето на метаболити като ацеталдехид, токсини, които според някои хипотези допринасят за умората и главоболието, но чиято роля при чревна кандида не е окончателно доказана.

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Какво казва науката

Принципите на „кандида диетата", по-малко захар, повече фибри и ферментирали храни, до голяма степен съвпадат с общоприетите препоръки за имунитет и стомашно здраве. Недоказана остава специфичната идея за системен „кандида синдром". Затова е разумно подобен режим да се разглежда като обща подкрепа за храносмилането, а не като доказано лечение.

Как да се справим с кандида? Балансираното, нисковъглехидратно и противовъзпалително хранене може да подкрепи чревния микробиом и общото благосъстояние. Но при упорити симптоми или съмнение за гъбична инфекция най-надеждният подход е консултация с лекар и изследвания, не самолечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници