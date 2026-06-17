Ферментиралите напитки са живи, пробиотични течности, получени чрез естествена ферментация с помощта на бактерии и дрожди.

Те подобряват чревния микробиом, храносмилането и имунитета. Най-популярните видове включват комбуча, воден и млечен кефир, квас (от цвекло или хляб) и ферментирали плодови лимонади.

В тази статия разглеждаме Топ 5 на най-добрите ферментирали напитки, които помагат за по-здрави черва и по-силна имунна система.

1.Млечен кефир

Кефирът е ферментирала млечна напитка, приготвена чрез комбиниране на полезни дрожди и бактериални култури в мляко.

Някои изследвания показват, че подобряването на разнообразието на чревните бактерии чрез редовна консумация на кефир е свързано с ползи като подобрено храносмилане и е намалило лактозата при хора с непоносимост към лактоза.

В конкретно проучване, хора, които консумират кефир ежедневно в продължение на 8 седмици, изпитват подобрения в стомашно-чревните симптоми.

2.Воден кефир

Водният кефир е подобен на млечния кефир, с изключение на това, че не съдържа млечни продукти. Тази веганска алтернатива се приготвя чрез ферментация на захарна вода с полезните дрожди и бактерии в кефирните зърна, създавайки газирана (или газирана) напитка на водна основа.

Първоначалните изследвания върху ползите от водния кефир показват, че той увеличава разнообразието от полезни чревни бактерии, подпомагайки храносмилането и функцията на имунната система.

Обърнете внимание, че макар водният кефир да е безопасен вариант за хора, които не понасят или избират да не консумират млечни продукти, той не съдържа допълнителните ползи от калция и протеините, открити в млечния кефир, тъй като не съдържа млечни продукти.

3.Комбуча

Комбуча е популярна газирана ферментирала напитка, приготвена чрез комбиниране на чай и захар с полезни дрожди и бактерии, понякога с добавени плодове за вкус и сладост.

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Проучвания показват, че комбучата съдържа пробиотични и антиоксидантни свойства, които могат да помогнат за намаляване на чревната дисбиоза – дисбаланс в чревната микробна среда, който може да предизвика храносмилателни симптоми като стомашни болки, диария и подуване на корема.

Комбуча може също да помогне за подобряване на редовността на червата и намаляване на възпалението в храносмилателния тракт, въпреки че тези ползи могат да варират в зависимост от марката или партидата.

4.Квас от червено цвекло

Традиционно произхождащ от Източна Европа, квасът от червено цвекло се приготвя чрез ферментация на цвекло с вода и сол, което води до остра, леко сладка напитка.

Квасът от цвекло е богат източник на полезния бактериален щам Lactobacillus и е доказано, че подобрява храносмилането, укрепва имунната система и помага за регулиране на кръвното налягане.

Нещо повече, проучванията показват, че ферментиралото цвекло запазва съдържанието си на витамин С и други антиоксиданти, което може допълнително да подпомогне здравето на червата чрез намаляване на възпалението.

Рецепта за квас от червено цвекло

1-2 глави сурово червено цвекло (около 200 г)

1 супени лъжици морска или хималайска сол (без йод)

1 л изворна или преварена и охладена вода

По желание: 3-4 скилидки чесън, парченце джинджифил или стрък прясна мента за вкус

По желание за по-бърза ферментация: 2-3 с.л. суроватка, ферментирал сок от кисело зеле или пробиотик на прах.

Стъпки как да приготвите квас от червено цвекло:

Измийте, обелете и нарежете цвеклото на едри кубчета (по желание добавете чесъна и джинджифила). Сложете зеленчуците в чист еднолитров буркан. Добавете солта и избрания стартер (ако използвате такъв). Налейте водата, като оставите около 2 см празно пространство до ръба. Разбъркайте добре, за да се разтвори солта. Затворете буркана с капачка (но не я стягайте плътно) или го покрийте с тензух/марля. Оставете го на тъмно място при стайна температура за 3 до 7 дни. Всеки ден разклащайте буркана и отваряйте капачката за няколко секунди, за да освободите натрупаните газове. Квасът е готов, когато течността придобие наситен рубинен цвят, леко кисел вкус и по повърхността се появят малко балончета. Прецедете течността в бутилка и я съхранявайте в хладилник.

5.Ябълков оцет

Със сигурност най-разпознаваемият продукт у нас. Ябълковият оцет е напитка с оцетна киселина, която се приготвя чрез ферментация на ябълков сок.

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Доказано е, че естествените му пробиотици от процеса на ферментация спомагат за балансиране на чревната бактериална среда, спомагат за укрепване на имунната система и също така подпомагат контрола на нивата на кръвната захар.

Поради тръпчивостта и киселинността на ябълковия оцет, той често се разрежда с вода преди пиене.

Обърнете внимание, че ако напитка с ябълков оцет е пастьоризирана, полезните микроби, които допринасят за здравето на червата, са унищожени с цел консервиране.

Други съвети за консумация на ферментирали напитки

Ето няколко съвета, които експертите препоръчват да имате предвид, когато избирате и консумирате ферментирали напитки:

Имайте предвид, че комбучата съдържа малко количество алкохол, поради начина, по който маята трансформира захарта по време на процеса на ферментация.

Търсете добавени калории, сол и захар на етикетите на ферментиралите напитки, които могат да направят напитката по-малко хранителна и евентуално да предизвикат храносмилателни симптоми като газове и подуване на корема.

Ако сте чувствителни към лактоза, изберете кефир пред други млечни продукти, тъй като тази ферментирала напитка е с по-ниско съдържание на лактоза.

Проверете етикета за ферментирали напитки със надпис „сурови или непастьоризирани“, тъй като пастьоризацията използва топлина, която значително намалява полезните бактерии.

Следвайте стриктно инструкциите за безопасност, когато приготвяте ферментирали напитки у дома, тъй като процесът на ферментация може да доведе до растеж на вредни бактерии, ако не се обработва правилно.

Обърнете внимание, че повечето ферментирали напитки съдържат хистамини, така че може да се наложи да бъдат ограничени или избягвани при хора с хистаминова чувствителност.

Имайте предвид, че някои хора могат да изпитат странични ефекти от храносмилането, като подуване на корема и газове, когато за първи път започнат да консумират ферментирали напитки, въпреки че те все още се считат за полезни за здравето на червата като цяло.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници