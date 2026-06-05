Киселото мляко на баба, домашното кисело зеле, хлябът с квас, храни, познати от поколения, се оказват едни от най-ценните съюзници на съвременния човек в грижата за здравето.

Докато хранителната индустрия залива пазара с ултрапреработени продукти, учените все по-настойчиво насочват вниманието ни назад към ферментацията.

Ползите от ферментиралите храни за чревния микробиом, имунитета и метаболизма вече не са народна мъдрост, а обект на сериозни научни изследвания. Ето какво знае науката и какво трябва да знае всеки от нас.

Какво представляват ферментиралите храни?

Ферментиралите храни се получават чрез контролиран растеж на микроорганизми и ензимни трансформации на хранителните компоненти. По-просто казано, бактерии, дрожди или гъбички „работят" върху суровините, като променят техния състав, вкус и хранителна стойност.

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Резултатът? Продукти като:

Кисело мляко и кефир , ферментирали млечни продукти, богати на живи бактериални култури

Кисело зеле и кимчи , лактоферментирали зеленчуци с висока концентрация на пробиотични щамове

Хляб с квас , произведен чрез ферментация с комплексни микробни общности

Комбуча , ферментирала напитка на чайна основа

Мисо и темпе , ферментирали соеви продукти, популярни в азиатската кухня

Само ферментиралите храни, съдържащи специфични живи микробни щамове с доказани ползи, се считат за пробиотични храни. Не всеки ферментирал продукт автоматично е пробиотик.

Как ферментиралите храни подпомагат чревния микробиом?

Според доклад, публикуван в Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, разнообразието на микроорганизмите в червата е ключово за цялостното здраве, то влияе върху имунната функция, метаболизма и дори мозъчната дейност. Индустриализацията на храненето е довела до значително намаляване на това разнообразие, което се свързва с нарастването на възпалителните заболявания в урбанизираните региони.

Ферментиралите храни предлагат естествен начин за възстановяване на чревния микробиом. Ето механизмите, които науката е разкрила:

Защита срещу патогени, бактериоцини и имунитет

По време на ферментацията се произвеждат антимикробни съединения, наречени бактериоцини. Те не само потискат растежа на вредните бактерии в червата, но и укрепват целостта на чревната бариера, намалявайки риска от инфекции и хронично възпаление.

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Производство на късоверижни мастни киселини (KVMK)

Ферментацията на хранителните влакнини произвежда короткоетажни мастни киселини (КВМК), които:

Доставят енергия на клетките на дебелото черво

Регулират имунните реакции

Намаляват системното възпаление

По-добро усвояване на минерали

Ферментацията редуцира съдържанието на фитинова киселина, вещество, което „улавя" желязо, цинк и калций и пречи на усвояването им. Консумацията на ферментирали зърнени продукти като хляб с квас може значително да подобри минералния баланс в организма.

Специфични ползи, от лактозната непоносимост до диабета

Лактозна непоносимост и кисело мляко

За хората с лактозна непоносимост, киселото мляко и зрелите сирена са особено ценни, процесът на ферментация разгражда по-голямата част от лактозата, правейки тези продукти подходящи дори за чувствителни храносмилателни системи. Наскоро кисело млякото получи „квалифицирано здравно твърдение" от регулаторните органи, признаващо връзката му с намален риск от захарен диабет тип 2, макар и въз основа на ограничени научни данни.

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Диета с нисък FODMAP и ферментация

При хора с раздразнено черво ферментацията намалява т.нар. FODMAP въглехидрати, ферментируеми захари, причиняващи газове и дискомфорт. При хляб с квас съдържанието на тези въглехидрати може да се намали с 40–80% спрямо обикновения хляб, което го прави по-добър избор при стомашно-чревна чувствителност и въпроса за глутена.

Витамин К и чревно здраве

Ферментиралите храни с повишена концентрация на витамин К показват обещаващи резултати в животински модели, потискане на развитието на колоректални тумори, подобряване на чревния интегритет и инхибиране на чревни патогени.

Какво са постбиотиците, новото поколение чревни помощници?

Освен живите пробиотици, науката все повече се интересува от постбиотиците, препарати от неживи микроорганизми и/или техни компоненти, получени чрез ферментация. Постбиотиците, открити в кисело мляко и хранителни добавки, могат да:

Облекчат храносмилането

Предотвратяват инфекции

Осигурят ползите на пробиотиците без рисковете , свързани с живите микроби

Това ги прави особено интересни за чувствителни групи, при които живите бактериални щамове не са препоръчителни.

Не всяка ферментирала храна е подходяща за всички

Въпреки многобройните ползи, специалистите по хранене предупреждават, че прилагането на ферментирали храни в клиничната практика е все още в начален стадий. Необходими са допълнителни изследвания за определяне на оптималната доза и безопасност при специфични стомашно-чревни заболявания.

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Комбучата, например, въпреки популярността си, не се препоръчва за:

Деца и новородени

Бременни жени

Лица с чернодробни заболявания

Причината е неопределеното съдържание на алкохол в напитката.

Как да включите ферментиралите храни в ежедневното меню?

Диетолозите препоръчват комбинирането на ферментирали храни с пребиотично-богати продукти, плодове и семена, за синергичен ефект върху здравето. Практически идеи за деня:

Закуска: Кисело мляко с плодове и ленено семе + хляб с квас

Обяд: Салата с кисело зеле или кимчи

Вечеря: Мисо супа или ястие с темпе

Ферментиралите храни не са просто тренд, а хранително наследство с научно потвърдени ползи за чревния микробиом, имунитета и метаболизма. Данните показват, че редовната им консумация като част от балансирана диета може да намали възпалителните маркери, да подобри чревното разнообразие и да допринесе за профилактиката на редица хронични заболявания. Ключът е умереността, разнообразието и информираният избор

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Тази статия е част от специалната тематична „Седмица на бъдещето“, кампания на bTV Media Group. Нека заедно бъдем по-отговорни всеки ден.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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