Докато хлебарите в социалните мрежи споделят снимки на своите домашни питки, науката задава по-важен въпрос: хлябът с квас наистина ли е по-добър за здравето ни? Отговорът е изненадващо нюансиран и зависи от това кой го яде.
Хлябът с квас е най-старият вид втасал хляб в историята на човечеството. Вместо промишлена мая, той разчита на жива стартерна култура, смес от вода и брашно, в която се развива дива мая и млечнокисели бактерии (лактобацили). Именно те са отговорни за характерния кисел вкус и за редица потенциални ползи за здравето.
Хранителна стойност на хляба с квас
Една средна филия хляб с квас (около 50 г) съдържа приблизително:
- Калории: 185
- Протеини: 2 г
- Мазнини: 1 г
- Въглехидрати: 36 г
- Фибри: 1 г
- Захари: под 1 г
Освен това хлябът с квас е богат на калций, калий, магнезий, фолиева киселина и ниацин, хранителни вещества, необходими за нормалното функциониране на клетките, нервната система и производството на ДНК.
Потенциални ползи за здравето
По-добро усвояване на хранителни вещества
Лактобацилите в кваса разграждат определени киселини, които в обикновения хляб пречат на усвояването на минерали. Така фолиевата киселина, калият и магнезият стават по-лесно достъпни за организма. Според проучване, публикувано в Journal of Cereal Science, ферментацията значително увеличава бионаличността на ключови микроелементи в хляба.
По-нисък гликемичен индекс и ползи при диабет и диетично хранене
Един от най-обсъжданите аспекти на хляба с квас е динамиката на кръвната захар. Изследователи установяват, че бактериите в кваса променят молекулярната структура на нишестето, което забавя усвояването му от организма. Резултатът: по-плавно покачване на кръвната захар и инсулина в сравнение с белия хляб.
Това го прави потенциално по-подходящ избор при диетично хранене и въглехидрати с нисък гликемичен индекс, тема, която специалистите по хранене все по-активно изследват.
Подобрено храносмилане и пребиотичен ефект
Хлябът с квас действа като пребиотик, фибрите в него подхранват полезните бактерии в червата. Според данни, публикувани в PMC (PubMed Central), редовната консумация на ферментирали храни като хляба с квас е свързана с по-добро храносмилане и по-стабилна чревна микробиота.
Освен това квасеният хляб съдържа по-малко глутен от конвенционалния — киселинната среда при ферментацията частично го разгражда. Хората с глутенова непоносимост (но не и с целиакия) може да го понасят по-добре.
Антиоксиданти срещу хронични заболявания
Лактобацилите увеличават концентрацията на антиоксиданти в хляба, включително пептиди, които проучвания свързват с намален риск от хронични заболявания като сърдечносъдови проблеми, някои видове рак и болестта на Алцхаймер.
Хляб с квас срещу бял хляб
Сравнението между двата вида хляб е по-малко равностойно, отколкото изглежда на пръв поглед. Белият хляб се произвежда от рафинирано брашно, от което са отстранени триците и зародишът, а с тях и по-голямата част от фибрите, витамините и минералите. Резултатът е продукт с висок гликемичен индекс, който причинява бързо покачване на кръвната захар и инсулина, последвано от рязък спад на енергията.
Хлябът с квас, от своя страна, преминава през дълъг процес на ферментация, който коренно променя химичния му състав. Ето основните разлики:
- Гликемичен индекс: Хлябът с квас има значително по-нисък гликемичен индекс от белия хляб, което го прави по-добър избор при диетично хранене и въглехидрати с бавно усвояване.
- Хранителна усвояемост: Лактобацилите в кваса неутрализират фитиновата киселина, антинутриент, присъстващ в зърнените култури, което прави фолиевата киселина, магнезият и калият значително по-достъпни за организма в сравнение с белия хляб.
- Храносмилане: Белият хляб практически не съдържа пребиотични фибри. Хлябът с квас, благодарение на ферментацията, подпомага развитието на полезната чревна микробиота.
- Съдържание на глутен: Ферментацията частично разгражда глутена, което прави кваса по-лесно поносим за хора с лека глутенова непоносимост, предимство, което белият хляб не притежава.
При директно сравнение хлябът с квас печели убедително по почти всички здравни показатели. Това не означава, че трябва да се консумира без мярка , той все още е богат на въглехидрати, но за хората без специфични медицински ограничения е значително по-добрият избор от традиционния бял хляб.
Рискове и противопоказания
Домашният квас може да се развали
Приготвянето на хляб с дива мая у дома става все по-популярно, но изисква внимание към хигиената. Макар квасът да е естествено кисела среда, която потиска лошите бактерии, той все пак може да се развали.
Изхвърлете кваса незабавно, ако забележите следните признаци:
- Липса на активност: Квасът изобщо не образува мехурчета и не увеличава обема си дори часове след хранене.
- Съмнително оцветяване: По повърхността се появят зелени, розови, оранжеви или черни петна.
- Наличие на мухъл: Изглежда с „мъх“ или има видима плесен.
- Нетипична миризма: Ако вместо на ябълка, оцет или йогурт, квасът мирише на гнило или развалено месо.
Важно: Не бъркайте тъмната течност, която понякога се събира най-отгоре, с разваляне. Това е просто алкохолен остатък, който показва, че квасът ви е гладен!
Не е подходящ при целиакия
Въпреки по-ниското съдържание на глутен, хлябът с квас не е безглутенов продукт. Хората с диета при целиакия трябва да избягват традиционния квасен хляб и задължително да се консултират с лекар или диетолог преди да го включат в менюто си.
Хлябът с квас е далеч повече от кулинарен тренд — той е хилядолетна традиция с научно подкрепени ползи. По-добрата усвояемост на хранителните вещества, по-ниският гликемичен индекс, пребиотичният ефект и богатият антиоксидантен профил го правят интересна алтернатива на белия хляб за повечето хора.
Въпреки това той не е панацея и не е подходящ за всеки — особено за хора с целиакия или тези, които не умеят да разпознаят признаците на развален домашен квас. Ако имате специфично заболяване или съмнения, консултирайте се с личния си лекар или диетолог.
Източници
- WebMD — Хляб с квас: Добър ли е за вас? — Преглед на хранителния профил и здравните ефекти на хляба с квас, включително влиянието му върху кръвната захар и храносмилането. webmd.com
- Journal of Cereal Science (ScienceDirect) — Проучване върху въздействието на млечнокиселата ферментация върху бионаличността на минерали и хранителни вещества в хляба. sciencedirect.com
- Harvard Health Publishing — Значението на калия — Материал на Харвардското медицинско училище за ролята на калия в сърдечносъдовата функция и здравето на клетките. health.harvard.edu
- PubMed Central (PMC) — Изследване върху антиоксидантните свойства на пептидите в ферментирал хляб и тяхната роля в превенцията на хронични заболявания. pmc.ncbi.nlm.nih.gov
- PubMed Central (PMC) — Научен преглед на пребиотичните и пробиотичните ефекти на ферментиралите зърнени продукти върху чревната микробиота. pmc.ncbi.nlm.nih.gov