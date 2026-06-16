Често повтаряната мъдрост, че закуската е най-важното хранене за деня, се оказва особено вярна, когато става дума за храносмилането.

Първата хапка сутрин буквално „събужда" храносмилателната система и подава сигнал на червата да се задвижат. Точно затова правилната закуска за здрави черва може да бъде разликата между ленив стомах и приятна редовност.

Научите защо сутрешното хранене действа като естествен стимул за перисталтиката на червата, кои три групи хранителни вещества са най-важни и кои конкретни ястия си струва да добавите към чинията си за по-добро здраве на червата.

Защо закуската е „будилник" за червата

Докато спим, храносмилателният тракт часове наред остава без стимулация. Когато се нахраним сутрин, нервите в стомаха изпращат сигнал към мускулите на дебелото черво да започнат да се съкращават, механизъм, известен като гастроколичен рефлекс. Това раздвижване освобождава място за новата храна и същевременно избутва старото съдържимо напред.

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Според специалисти по хранене, именно затова първото хранене „насърчава мускулите на дебелото черво да се свиват и да придвижват изпражненията по тракта". Това е и причината закуската да е идеалният момент да заложите на храни за редовен стомах.

Заложете на фибри, пробиотици и полезни мазнини

Доброто на сутрешното меню е, че много класически закуски вече са естествено богати на трите вещества, които правят ходенето по голяма нужда по-лесно.

Разтворими и неразтворими фибри

Фибрите са частите от растителните храни, които тялото не може да усвои, затова преминават през червата почти непокътнати и помагат за придвижването на изпражненията. Според Mayo Clinic съществуват два вида:

Разтворими фибри , разтварят се във вода и образуват гелообразна маса, която забавя храносмилането и ви държи сити по-дълго. Източници са овесът, ябълките, бананите, авокадото и цитрусите.

Неразтворими фибри , не се разтварят във вода и придават обем на изпражненията, което улеснява преминаването им. Намират се в пълнозърнестото брашно и ядките.

Така фибрите за закуска работят на два фронта едновременно.

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Пробиотици и храносмилане

Червата ни са дом на трилиони бактерии, като не всички са полезни. Пробиотиците са „добрите" бактерии, които потискат вредните микроорганизми. Според Cleveland Clinic приемът им може да намалява възпалението, да подкрепя имунитета и да поддържа редовността. Намират се във ферментирали храни като кисело мляко (пробиотици) и кефир (ползи за чревната флора).

Полезни мазнини за храносмилане

Здравословните мазнини действат „като маркуч с вода", придвижват съдържимото по тракта и помагат за усвояването на мастноразтворимите витамини. Авокадо, чиа и други семена и ядки са чудесен избор за сутрешно хапване.

Най-добрите храни за раздвижване на червата

Смути за добро храносмилане , комбинирайте пробиотично кисело мляко или кефир с богати на фибри плодове и зеленчуци.

Чиа пудинг за стомаха , чиа семената поемат вода и образуват гел, който омекотява изпражненията. Залейте ги с мляко и оставете в хладилника за нощта.

Овесена каша за червата или овърнайт овес, обогатете с ядки, горски плодове и фъстъчено масло.

Купа с кисело мляко , съчетава пробиотици с фибри от плодове, чиа и ядки.

Снимка: Canva

Други начини да раздвижите червата

Освен балансираната здравословна закуска, помага и това какво пиете. Хидратацията подпомага чревната моторика, а кафето (дори безкофеиновото) е известен стимул за перисталтиката. Според проучване, добрата хидратация е свързана с по-добро придвижване на храната през стомаха и червата.

Движението също има значение: изследване, индексирано в PubMed, показва, че умерената до висока физическа активност значително намалява риска от запек. Кратка сутрешна разходка може да е чудесно допълнение към закуската ви.

Сутринта е идеалното време да заложите на храни, които подкрепят здравето на червата, защото самото хранене стимулира храносмилателната система. Приоритет на храни, богати на фибри, пробиотици и полезни мазнини ще ви държи едновременно сити и редовни.

Сред най-добрите избори за превенция на запек са овесената каша и овърнайт овесът, чиа пудингът, смутитата и купите с кисело мляко. Добавете достатъчно вода, чаша кафе и малко движение и сте подготвили червата си за добро начало на деня.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници