Когато страдате от запек, не се изхождате толкова често, колкото би трябвало, или изхождането е прекалено трудно. Всяко необичайно за вас намаляване на изхожданията може да е признак на запек.

Запекът не е състояние за подценяване, тъй като може да доведе до коремна болка и подуване на корема, както и до психическо затормозяване.

Рициновото масло може да бъде полезно като лечение за запек, облекчавайки симптомите. Има обаче специфични начини за безопасна употреба на маслото и рискове, които трябва да се имат предвид, пише специализираното издание MedicalNewsToday.

Какво представлява рициновото масло

Рициновото масло се получава от рициновото зърно. Хората използват това масло като слабително средство от хиляди години, но учените едва наскоро започнаха да изследват точните му функции върху тялото.

Снимка: iStock

Изследователите откриват, че рициноловата киселина – основната мастна киселина в рициновото масло, се свързва с рецептори върху гладкомускулните клетки на чревните стени.

След като рициноловата киселина се абсорбира в тези рецептори, тя кара тези мускули да се свиват и да изтласкват изпражненията, точно както правят други стимулиращи слабителни. Това означава, че може да бъде особено полезно за облекчаване на запек, информира Healthline.

Рициновото масло има подобен ефект върху матката, поради което се използва за предизвикване на раждане.

Колко време отнема на рициновото масло да подейства?

Може да отнеме около 1 до 4 часа, за да предизвика рициново масло движение на червата, въпреки че в някои случаи може да отнеме и до 12 часа. Поради вероятността от бързи ефекти, най-добре е да избягвате приема на рициново масло преди лягане.

Дозировка на рициновото масло при запек

Всеки, който планира да приема препарати с рициново масло за запек, винаги трябва да чете етикета, за да се увери, че приема правилната доза.

Рициновото масло е течност, която се приема през устата. Възрастни и деца над 12 години могат да приемат между 1 и 4 супени лъжици (15 до 60 милилитра) на ден за лечение на случаен запек.

Употреба на рициново масло

Маслото може да има доста силен вкус. За да го прикриете, опитайте да го поставите в хладилник за поне 1 час, за да се охлади. След това го смесете с пълна чаша плодов сок. Можете също да си купите ароматизирани препарати с рициново масло.

Както всяко стимулиращо лаксатив, рициновото масло не трябва да се приема в дългосрочен план. С течение на времето то може да намали мускулния тонус в червата и да доведе до хроничен запек. Ако продължавате да имате запек, помислете за консултация с лекар.

За кого не е подходящо рициновото масло

Рициновото масло не е подходящо за определени хора, тъй като може да представлява риск за здравето. Те включват:

Бременни тъй като може да предизвика свиване на матката

Кърмачки

Деца под 2-годишна възраст

Възрастни над 60 години, тъй като рициновото масло може да влоши проблеми с червата

Може да е безопасно да се дава на деца на възраст между 2 и 12 години до 1 до 3 супени лъжици или 5 до 15 мл рициново масло в еднократна дневна доза. Най-добре е обаче първо да се консултирате с лекар.

Въпреки че рициновото масло може да помогне за намаляване на запека, често има по-безопасни и по-нежни методи, особено за деца. Примерите включват добавяне на повече фибри към диетата или прием на омекотители за изпражнения.

Снимка: Canva

Децата може да изпитват тревожност относно изхождането или ходенето до тоалетната на обществени места. Ако запекът има психологически причини, лечението на основното състояние става също толкова важно, колкото и лечението на симптомите на запек.

Странични ефекти на рициновото масло

Хора със следните симптоми трябва да се консултират с лекар, преди да приемат рициново масло:

Гадене

Повръщане

Коремна болка

Хората трябва да използват силни лаксативи, като рициново масло, само като краткосрочно лечение на запек. Приемът на рициново масло за подпомагане на всяко изхождане може да има сериозни усложнения.

В тежки случаи червата могат да спрат да функционират, което може да доведе до дългосрочен или хроничен запек.

Други странични ефекти от продължителната употреба могат да включват:

Дехидратация

Диария

Електролитен дисбаланс

Проблеми с pH баланса на организма

Хората, които изпитват някакви странични ефекти, трябва незабавно да спрат приема на рициново масло и да се консултират с лекар.

Причини за запек

Причината за запек често е свързана с начина на хранене. Ако не приемате достатъчно фибри и вода, изпражненията ви стават твърди и сухи. След като това се случи, изпражненията ви не могат да се движат лесно през червата.

Снимка: Canva

Определени медицински състояния могат да доведат до запек. Те включват:

Множествена склероза

Болест на Паркинсон

Инсулт

Диабет

Хипотиреоидизъм

Диабет

Хронично бъбречно заболяване

Рак на червата

Някои лекарства също могат да причинят запек като страничен ефект. Тези лекарства включват:

Антиациди

Противогърчови лекарства

Лекарства, които понижават кръвното налягане

Наркотични болкоуспокояващи

Седативни средства

Някои антидепресанти

Някои хора установяват, че само понякога имат запек. Бременните жени могат да получат запек в резултат на хормонални промени. Изхождането на червата също се забавя с възрастта, което оставя някои възрастни хора с хроничен запек.

—------------------------------------------------------------

Често задавани въпроси

Как се пие рициново масло при запек? Възрастните могат да приемат еднократна дневна доза от 1 до 4 супени лъжици (15 до 60 мл) рициново масло при запек. Колко рициново масло могат да приемат деца при запек? Деца на възраст между 2 и 12 години могат да приемат еднократна дневна доза от 1 до 3 чаени лъжички (5 до 15 мл) рициново масло при запек. Въпреки това, не трябва да се използва при деца под 2 години, без първо да се консултирате с лекар. Рициновото масло прочиства ли червата? Рициновото масло може да помогне за прочистване на червата, тъй като действа като слабително.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.