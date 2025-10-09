Зехтин при запек: Как да постигнем облекчение с домашни средства

Запекът често се счита за временен и незначителен проблем, но понякога може да причини и сериозни щети – както физически, така и психически, нарушавайки нормалния начин на живот.

Счита се, че човек страда от запек, когато има по-малко от три изхождания на седмица. Това е често срещан храносмилателен проблем, който може да засегне хора от всички възрасти.

В продължение на хиляди години хората използват зехтина заради неговите хранителни, здравословни и други ползи. Експерти свързват зехтина с по-ниски нива на сърдечни заболявания, холестерол, затлъстяване и много други състояния.

Снимка: Canva

Зехтинът обаче е средство, което може да помогне и при запек, информира специализираното издание MedicalNewsToday.

Помага ли зехтинът при запек?

Когато изпражненията са твърди и сухи, те не се движат лесно през червата. Това е запек. Зехтинът може да бъде безопасен и здравословен начин за възстановяване на движението на изпражненията и облекчаване на запека.

Мазнините в зехтина могат да помогнат за изглаждане на вътрешността на червата, което улеснява преминаването им. Той може също така да помогне на изпражненията да задържат повече вода, като ги поддържат по-меки.

Тъй като зехтинът не е лекарство, няма стандартизирана препоръка за употребата му като слабително.

В проучване, публикувано в Journal of Renal Nutrition, изследователите установяват, че дневните дози зехтин са ефективни за подобряване на повечето симптоми на запек при хора, подложени на хемодиализа за бъбречно заболяване. Дозите започват от 4 милилитра и се увеличават при необходимост, пише Healthline.

Могат ли децата да използват зехтин?

Бебетата и децата със запек НЕ трябва да приемат зехтин. Вместо това, педиатрите препоръчват малко количество ябълков или крушов сок или пюрирани сини сливи за кърмачета.

Малките деца, както и по-големите, могат да получат облекчение с храни с високо съдържание на фибри, като сини сливи, кайсии и пълнозърнести зърнени храни.

Ако промените в начина на хранене не помогнат, децата трябва да се обърнат към лекар за допълнително лечение.

Зехтинът има ли странични ефекти?

Малките дози зехтин се понасят добре от повечето хора. Тъй като може да има естествени слабителни свойства, консумацията на големи количества зехтин може да доведе до диария.

Зехтинът съдържа много калории в малка порция. Една супена лъжица, например, съдържа почти 120 калории, така че ако внимателно броите калориите – имайте го предвид.

Ако имате диабет, трябва да се консултирате с лекар, преди да използвате зехтин по някакъв начин. Зехтинът може да понижи нивата на кръвната ви захар.

Домашни рецепти за зехтин при запек

Има доста разновидности на използването на зехтин при запек, на някои от най-популярните са:

Зехтин на гладно сутрин – 1 супена лъжица зехтин на гладно сутрин. Това ще стимулира чревната перисталтика. Но не прекалявайте с повече зехтин, защото може да доведе до диария.

Зехтин с мед и топла вода – Смесете 1 супена лъжица зехтин, 1 супена лъжица мед и 200 мл. хладка вода или билков чай. Това също ще помогне за облекчаване на симптомите.

Зехтин с мед и лимон – Пропорциите може да бъдат същите, по 1 супена лъжица зехтин и мед, но добавете 1 супена лъжица лимон. Отново приемете на гладно.

Зехтин с ябълков сок – Равни пропорции зехтин и ябълков сок (например половин чаша зехтин и половин чаша ябълков сок). Пие се преди лягане.

Масаж със зехтин – Масажът на корема със зехтин също може да помогне. Потенциално може да подобри храносмилателната система и кръвообращението.

За да бъде постигнат максимален ефект, приемайте този тип смес редовно в продължение на няколко дни, а при хроничен запек се консултирайте с лекар.

Рициново масло за запек

Използването на масла за облекчаване на запек не е нова тенденция. Рициновото масло се използва от години за лечение на запек, въпреки че действието му се различава от леките ефекти на зехтина. Рициновото масло влияе върху мускулите в червата, карайки ги да се свиват и движат. Това често стимулира червата да изхожда.

Лененото масло също помага за омекотяване на изпражненията по подобен начин на зехтина.

Други начини за предотвратяване на запек

Освен по-горе споменатите начини, има още доста, които могат да помогнат за предотвратяване на запек или подобряване на симптомите на лек запек и те включват:

Пиене на повече вода

Консумация на повече фибри

Консумация на сушени сливи

Консумация на киви, грозде, ябълки, круши

Повече упражнения

Ако тези мерки не осигурят достатъчно облекчение, лаксативи без рецепта също могат да помогнат. Те помагат на червата да задържат повече течност, вместо да я абсорбират. Имайте предвид, че трябва да използвате лаксативи умерено, освен ако лекар не ви е предписал нещо друго. При честа употреба червата могат да станат зависими от тях.