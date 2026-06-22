Горещите летни дни, плажът и басейнът носят удоволствие, но крият и един по-малко приятен спътник, повишения риск от вагинална гъбична инфекция. Топлината, влагата и часовете, прекарани в мокър бански, създават идеалната среда за развитие на кандидоза.

Не е изненада, че именно през лятото много жени се сблъскват с дискомфорт „там долу". А статистиката е красноречива, според здравните експерти около 75% от жените ще преживеят гъбична инфекция поне веднъж, а до 45% от тях ще имат и повторни епизоди.

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Добрата новина е, че сезонът не е присъда. Чрез внимателно хранене, добра интимна хигиена и няколко прости навика рискът може значително да се намали, дори в най-горещите месеци.

Какво представлява кандидозата

Кандидозата е инфекция, причинена от прекомерно нарастване на дрожди (гъбички от рода Candida), които естествено присъстват в тялото. Когато балансът на полезните бактерии се наруши, гъбичките започват да се размножават неконтролируемо и предизвикват вагинален дискомфорт. През лятото топлината и потенето допълнително улесняват този процес.

Симптоми на гъбична инфекция

Типичните прояви на вагиналната кандидоза включват:

Зачервяване, подуване и сърбеж във и около вагиналния отвор

Вагинална болка

Бяло течение тип извара – воднисто или гъсто

Парене при уриниране или по време на полов акт

Причини за вагиналните гъбички

Множество фактори могат да отключат инфекция. Сред най-честите причини за вагинални гъбички са:

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Неконтролиран диабет. Високите нива на захар хранят гъбичките. Връзката между гъбички и диабет е добре документирана, затова добрият контрол на кръвната захар е ключов.

Антибиотици. Тъй като унищожават както вредните, така и полезните бактерии, инфекция след антибиотици е често срещана. Ако приемате често антибиотици, споделете това с лекаря си.

Полов контакт. Инфекцията може да се предаде на партньора.

Хормонални промени по време на бременност , менопауза или кърмене. Връзката между бременност и гъбични инфекции се обяснява с промяната в бактериалния баланс.

Отслабена имунна система.

Дразнещи продукти като вагинални спрейове или душове.

Храненето има значение

Гъбичките обичат захар, а лятото изобилства от изкушения като сладолед, газирани напитки и коктейли. Според привържениците на т.нар. кандидоза диета, ограничаването на определени храни може да забави растежа на дрождите. Експертите препоръчват да се намали приемът на:

Бяло брашно и ориз

Храни и напитки, ферментирали с мая

Прости захари

Не е задължително да изключите тези храни напълно. Диета с малко захар при хранене при кандидоза често означава просто умерено ограничаване, съчетано с повече здравословни протеини, мазнини и нискостнишестени плодове и зеленчуци.

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Пробиотици за вагинално здраве

Когато се появи кандидоза, естествените бактерии в тялото са извън баланс. Пробиотиците за вагинално здраве могат да помогнат за възстановяването му. Добри източници са:

Кисело мляко с живи бактериални култури

Ферментирали храни като кимчи, кефир, комбуча и кисело зеле

Хранителни добавки, съдържащи лактобацили или ацидофилус

Някои жени съобщават за по-малко повторни инфекции при редовна консумация на кисело мляко или пробиотици.

Промени в начина на живот за предотвратяване на гъбичните инфекции

Освен диетата, добрата интимна хигиена е сред най-ефективните начини за предотвратяване на гъбични инфекции, особено през лятото. Полезни навици:

Поддържайте чистота с мек, неароматизиран сапун и вода.

Изберете правилното бельо. Памучното бельо позволява на кожата да диша; спането без бельо също помага.

Не носете дълго мокър бански , топлата и влажна среда е сред най-честите летни причини за инфекция.

Избягвайте тесни дрехи в жегите.

Сменяйте редовно(по-начесто) тампоните и дамските превръзки.

Избягвайте вагинални душове и парфюмирани спрейове или пудри.

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Кога да отидете при гинеколог

Дори с всички предпазни мерки инфекцията понякога се появява. Обмислете преглед при гинеколог, ако:

Имате гъбична инфекция за първи път

Симптомите не отшумяват след използване на безрецептни антимикотични кремове

Не сте сигурни, че става дума за кандидоза

Появят се други, несвързани симптоми

Имате повторна гъбична инфекция въпреки усилията за превенция

Лятото предразполага към кандидоза, но в много случаи инфекцията е предотвратима. Поддържането на стабилен баланс на вагиналната флора чрез диета с малко захар, пробиотици, подходящо памучно бельо и добра интимна хигиена са сред най-достъпните стъпки за намаляване на риска през горещите месеци.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници