Горещите летни дни, плажът и басейнът носят удоволствие, но крият и един по-малко приятен спътник, повишения риск от вагинална гъбична инфекция. Топлината, влагата и часовете, прекарани в мокър бански, създават идеалната среда за развитие на кандидоза

Не е изненада, че именно през лятото много жени се сблъскват с дискомфорт „там долу". А статистиката е красноречива, според здравните експерти около 75% от жените ще преживеят гъбична инфекция поне веднъж, а до 45% от тях ще имат и повторни епизоди.

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Добрата новина е, че сезонът не е присъда. Чрез внимателно хранене, добра интимна хигиена и няколко прости навика рискът може значително да се намали,  дори в най-горещите месеци.

Какво представлява кандидозата

Кандидозата е инфекция, причинена от прекомерно нарастване на дрожди (гъбички от рода Candida), които естествено присъстват в тялото. Когато балансът на полезните бактерии се наруши, гъбичките започват да се размножават неконтролируемо и предизвикват вагинален дискомфорт. През лятото топлината и потенето допълнително улесняват този процес.

Всичко за кандидозата – най-често срещаната вагинална инфекция

Симптоми на гъбична инфекция

Типичните прояви на вагиналната кандидоза включват:

  • Зачервяване, подуване и сърбеж във и около вагиналния отвор
  • Вагинална болка
  • Бяло течение тип извара – воднисто или гъсто
  • Парене при уриниране или по време на полов акт

Причини за вагиналните гъбички

Множество фактори могат да отключат инфекция. Сред най-честите причини за вагинални гъбички са:

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  • Неконтролиран диабет. Високите нива на захар хранят гъбичките. Връзката между гъбички и диабет е добре документирана, затова добрият контрол на кръвната захар е ключов.
  • Антибиотици. Тъй като унищожават както вредните, така и полезните бактерии, инфекция след антибиотици е често срещана. Ако приемате често антибиотици, споделете това с лекаря си.
  • Полов контакт. Инфекцията може да се предаде на партньора.
  • Хормонални промени по време на бременност, менопауза или кърмене. Връзката между бременност и гъбични инфекции се обяснява с промяната в бактериалния баланс.
  • Отслабена имунна система.
  • Дразнещи продукти като вагинални спрейове или душове.

Вагинална кандидоза: Как се лекува и заразна ли е

Храненето има значение

Гъбичките обичат захар, а лятото изобилства от изкушения като сладолед, газирани напитки и коктейли. Според привържениците на т.нар. кандидоза диета, ограничаването на определени храни може да забави растежа на дрождите. Експертите препоръчват да се намали приемът на:

  • Бяло брашно и ориз
  • Храни и напитки, ферментирали с мая
  • Прости захари

Не е задължително да изключите тези храни напълно. Диета с малко захар при хранене при кандидоза често означава просто умерено ограничаване, съчетано с повече здравословни протеини, мазнини и нискостнишестени плодове и зеленчуци.

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Пробиотици за вагинално здраве

Когато се появи кандидоза, естествените бактерии в тялото са извън баланс. Пробиотиците за вагинално здраве могат да помогнат за възстановяването му. Добри източници са:

  • Кисело мляко с живи бактериални култури
  • Ферментирали храни като кимчи, кефир, комбуча и кисело зеле
  • Хранителни добавки, съдържащи лактобацили или ацидофилус

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Някои жени съобщават за по-малко повторни инфекции при редовна консумация на кисело мляко или пробиотици.

Промени в начина на живот за предотвратяване на гъбичните инфекции

Освен диетата, добрата интимна хигиена е сред най-ефективните начини за предотвратяване на гъбични инфекции, особено през лятото. Полезни навици:

  • Поддържайте чистота с мек, неароматизиран сапун и вода.
  • Изберете правилното бельо. Памучното бельо позволява на кожата да диша; спането без бельо също помага.
  • Не носете дълго мокър бански, топлата и влажна среда е сред най-честите летни причини за инфекция.
  • Избягвайте тесни дрехи в жегите.
  • Сменяйте редовно(по-начесто) тампоните и дамските превръзки.
  • Избягвайте вагинални душове и парфюмирани спрейове или пудри.

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Кога да отидете при гинеколог

Дори с всички предпазни мерки инфекцията понякога се появява. Обмислете преглед при гинеколог, ако:

  • Имате гъбична инфекция за първи път
  • Симптомите не отшумяват след използване на безрецептни антимикотични кремове
  • Не сте сигурни, че става дума за кандидоза
  • Появят се други, несвързани симптоми
  • Имате повторна гъбична инфекция въпреки усилията за превенция

Пробиотиците: Съюзници на здравето или търговски трик

Лятото предразполага към кандидоза, но в много случаи инфекцията е предотвратима. Поддържането на стабилен баланс на вагиналната флора чрез диета с малко захар, пробиотици, подходящо памучно бельо и добра интимна хигиена са сред най-достъпните стъпки за намаляване на риска през горещите месеци. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

 

  1. Intermountain Health – Предотвратяване на вагиналните гъбични инфекции чрез промени в начина на живот и диетата

  2. WebMD – Разбиране на вагиналната гъбична инфекция: основни сведения

  3. Mayo Clinic – Гъбична инфекция (вагинална): симптоми и причини