Горещите летни дни, плажът и басейнът носят удоволствие, но крият и един по-малко приятен спътник, повишения риск от вагинална гъбична инфекция. Топлината, влагата и часовете, прекарани в мокър бански, създават идеалната среда за развитие на кандидоза.
Не е изненада, че именно през лятото много жени се сблъскват с дискомфорт „там долу". А статистиката е красноречива, според здравните експерти около 75% от жените ще преживеят гъбична инфекция поне веднъж, а до 45% от тях ще имат и повторни епизоди.
Добрата новина е, че сезонът не е присъда. Чрез внимателно хранене, добра интимна хигиена и няколко прости навика рискът може значително да се намали, дори в най-горещите месеци.
Какво представлява кандидозата
Кандидозата е инфекция, причинена от прекомерно нарастване на дрожди (гъбички от рода Candida), които естествено присъстват в тялото. Когато балансът на полезните бактерии се наруши, гъбичките започват да се размножават неконтролируемо и предизвикват вагинален дискомфорт. През лятото топлината и потенето допълнително улесняват този процес.
Симптоми на гъбична инфекция
Типичните прояви на вагиналната кандидоза включват:
- Зачервяване, подуване и сърбеж във и около вагиналния отвор
- Вагинална болка
- Бяло течение тип извара – воднисто или гъсто
- Парене при уриниране или по време на полов акт
Причини за вагиналните гъбички
Множество фактори могат да отключат инфекция. Сред най-честите причини за вагинални гъбички са:
- Неконтролиран диабет. Високите нива на захар хранят гъбичките. Връзката между гъбички и диабет е добре документирана, затова добрият контрол на кръвната захар е ключов.
- Антибиотици. Тъй като унищожават както вредните, така и полезните бактерии, инфекция след антибиотици е често срещана. Ако приемате често антибиотици, споделете това с лекаря си.
- Полов контакт. Инфекцията може да се предаде на партньора.
- Хормонални промени по време на бременност, менопауза или кърмене. Връзката между бременност и гъбични инфекции се обяснява с промяната в бактериалния баланс.
- Отслабена имунна система.
- Дразнещи продукти като вагинални спрейове или душове.
Храненето има значение
Гъбичките обичат захар, а лятото изобилства от изкушения като сладолед, газирани напитки и коктейли. Според привържениците на т.нар. кандидоза диета, ограничаването на определени храни може да забави растежа на дрождите. Експертите препоръчват да се намали приемът на:
- Бяло брашно и ориз
- Храни и напитки, ферментирали с мая
- Прости захари
Не е задължително да изключите тези храни напълно. Диета с малко захар при хранене при кандидоза често означава просто умерено ограничаване, съчетано с повече здравословни протеини, мазнини и нискостнишестени плодове и зеленчуци.
Пробиотици за вагинално здраве
Когато се появи кандидоза, естествените бактерии в тялото са извън баланс. Пробиотиците за вагинално здраве могат да помогнат за възстановяването му. Добри източници са:
- Кисело мляко с живи бактериални култури
- Ферментирали храни като кимчи, кефир, комбуча и кисело зеле
- Хранителни добавки, съдържащи лактобацили или ацидофилус
Някои жени съобщават за по-малко повторни инфекции при редовна консумация на кисело мляко или пробиотици.
Промени в начина на живот за предотвратяване на гъбичните инфекции
Освен диетата, добрата интимна хигиена е сред най-ефективните начини за предотвратяване на гъбични инфекции, особено през лятото. Полезни навици:
- Поддържайте чистота с мек, неароматизиран сапун и вода.
- Изберете правилното бельо. Памучното бельо позволява на кожата да диша; спането без бельо също помага.
- Не носете дълго мокър бански, топлата и влажна среда е сред най-честите летни причини за инфекция.
- Избягвайте тесни дрехи в жегите.
- Сменяйте редовно(по-начесто) тампоните и дамските превръзки.
- Избягвайте вагинални душове и парфюмирани спрейове или пудри.
Кога да отидете при гинеколог
Дори с всички предпазни мерки инфекцията понякога се появява. Обмислете преглед при гинеколог, ако:
- Имате гъбична инфекция за първи път
- Симптомите не отшумяват след използване на безрецептни антимикотични кремове
- Не сте сигурни, че става дума за кандидоза
- Появят се други, несвързани симптоми
- Имате повторна гъбична инфекция въпреки усилията за превенция
Лятото предразполага към кандидоза, но в много случаи инфекцията е предотвратима. Поддържането на стабилен баланс на вагиналната флора чрез диета с малко захар, пробиотици, подходящо памучно бельо и добра интимна хигиена са сред най-достъпните стъпки за намаляване на риска през горещите месеци.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници