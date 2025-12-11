Кандидозата е вид гъбична инфекция, която засяга почти 75% от жените поне веднъж в живота. А приблизително 40-45% имат две или повече, което го прави много често срещано състояние, особено в детеродна възраст.

Статистиката показва, че около 5% от жените в световен план страдат от рецидивираща кандидоза (повтарящи се инфекции четири или повече пъти годишно), макар че точното разпространение е трудно да бъде определено поради самодиагностицирането и лечението без рецепта.

В тази статия ще разгледаме начините за лечение на кандидоза и какво може да причини или увеличи риска от вагинална гъбична инфекция.

Какво причинява вагинална гъбична инфекция?

Причината за този вид гъбична инфекция са дрождите от вида Candida, които са най-разпространени и най-упорити за лечение. Нормално те живеят по кожата и лигавиците на устата, гърлото, червата и вагината. Когато настъпи дисбаланс обаче, те се размножават прекалено и причиняват гъбична инфекция (кандидоза).

Основни рискови фактори:

Антибиотици – те може да намалят количеството Lactobacillus във вагината

Бременност – хормоналните промени създават благоприятна среда

Неконтролиран диабет – високата кръвна захар подхранва дрождите

Слаба имунна система – поради медикаменти или HIV

Хормонален дисбаланс

Стрес

Повечето инфекции се причиняват от вида Candida albicans, които обикновено реагират добре на стандартно лечение. При повтарящи се или устойчиви случаи може да е налице друг щам от Candida.

Лечение на леки до умерени гъбични инфекции

За по-леките случаи на кандидоза, лекарите обикновено препоръчват краткосрочна терапия.

Снимка: iStock

Краткосрочна вагинална терапия (3-7 дни)

Противогъбичните медикаменти се предлагат под различни форми:

Кремове и мехлеми

Вагинални таблетки

Супозитории (малки капсули за интравагинално приложение)

Най-често използваните медикаменти включват:

Миконазол

Терконазол

Клотримазол

Гиназол (с активно вещество бутоконазол)

Тези средства са достъпни със и без лекарско предписание, което ги прави удобен избор за бързо облекчение.

Перорална терапия с една доза

Флуконазол (Дифлукан) е популярна опция - една таблетка, приета през устата. При по-тежки симптоми може да се приемат две дози на разстояние от три дни.

Пероралните лекарства обикновено не се препоръчват по време на бременност, особено в първия триместър.

Лечение на тежки и повтарящи се инфекции

Ако изпитвате повече от четири инфекции годишно, имате тежки симптоми или сте в рискова група (бременни, с диабет, отслабена имунна система), лечението е по-интензивно.

Снимка: Canva

Дългосрочна вагинална терапия

Използва се противогъбично средство ежедневно за до две седмици, последвано от поддържаща доза веднъж седмично в продължение на шест месеца.

Многодозова перорална терапия

Приемат се 2-3 дози флуконазол вместо вагинална терапия. Тази опция не е подходяща за бременни жени.

Терапия с борна киселина

Капсула, съдържаща борна киселина, се поставя във вагината. Това лекарство може да бъде фатално, ако се приема през устата.

То лекува само гъбички от кандида, които не реагират на други лечения. Не се препоръчва за употреба по време на бременност.

Предаване и заразност

Въпреки че гъбичната инфекция не е класическа полово предавана инфекция (ППИ), тя може да се предаде на партньора при сексуален контакт.

Снимка: iStock

Важно е да знаете:

Не се предава по въздух или чрез споделяне на лични вещи

Сексуалният контакт може да увеличи риска, но не е пряка причина

При активна инфекция се препоръчва използване на бариерна защита или временно въздържание

Ако инфекцията е повтаряща се и сте сексуално активни, партньорът също може да се нуждае от лечение.

Как да предотвратите вагинални гъбични инфекции?

Препоръчителни практики:

Балансирано хранене - поддържа здравата вагинална флора

Пробиотици - кисело мляко или добавки с лактобацили

Естествени тъкани - памук, лен, коприна за бельо

Горещо пране - за дезинфекция на бельото

Какво да избягвате:

Тесни дрехи - панталони, клинове, чорапогащи

Използване на ароматизирани тампони, спрейове, сапуни или дезодоранти

Използване на сексуални лубриканти на водна основа

Мокри дрехи - особено бански костюми за дълго време

Горещи вани - продължителни горещи бани могат да създадат благоприятна среда

Не се прави промиване – промиването може да убие бактериите, които контролират гъбичките

Етерични масла и алтернативни методи

Въпреки че етеричните масла привличат внимание като "естествено" средство, нито едно проучване досега не доказва по-висока ефективност от конвенционалните методи за лечение на кандидоза.

Рискове при използване:

Възможни алергични реакции – направете тест върху малка част от кожата, преди да ги нанесете върху по-големи зони. Това е особено важно, когато става въпрос за чувствителни зони като вулвата и вагината

Необходимост от правилно разреждане

Риск от дразнене на чувствителната вагинална тъкан

Преди да експериментирате с алтернативни методи, консултирайте се с медицински специалист, за да потвърдите диагнозата. Кокосовото масло е по-безопасна опция за външно приложение и облекчаване на симптоми.

Кога да потърсите медицинска помощ?

Консултирайте се повторно с Вашия лекар, ако:

Лечението не облекчава симптомите в рамките на няколко дни

Симптомите се появяват отново в рамките на два месеца

Имате тежки симптоми - силна болка, обширно зачервяване, рани

Преживявате четири или повече инфекции годишно

Снимка: iStock

Ключът към успешното лечение на гъбична инфекция е ранната диагностика, правилният избор на терапия и последователна превенция.

Не забравяйте да поддържате здравословни навици и да се консултирате медицински специалист при съмнение или повтарящи се симптоми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници