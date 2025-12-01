Хиляди двойки по света се подлагат на инвитро процедури, без да знаят, че истинската причина за техните репродуктивни проблеми може да се крие в лечими състояния при мъжете. Водещи експерти по фертилност алармират, че мъжкото безплодие остава сериозно подценявано и недиагностицирано, въпреки че мъжете са отговорни за половината от всички случаи на безплодие при двойките.

Проблемът не е в липсата на решения, много причини за мъжко безплодие са напълно лечими. Въпросът е в системен пропуск, недостатъчна осведоменост сред общопрактикуващите лекари, малък брой специалисти и липса на задълбочени изследвания на мъжете преди да се насочат към инвитро.

Мъжете отговарят за 50% от случаите на безплодие

Според експертни данни, мъжкото безплодие засяга между 5% и 10% от мъжете и е фактор в 50% от всички случаи на безплодие при двойките. Въпреки тези цифри, здравната система продължава да третира фертилността предимно като "женски проблем".

Снимка: Canva

Д-р Вайбхав Модгил, почетен клиничен професор в Университета на Манчестър и консултант уролог-андролог, споделя, че жените, които посещават лекар след проблеми със забременяването, бързо преминават през всички възможни изследвания. При мъжете обаче може да отнеме години, преди да получат дори базово тестване.

Къде е проблемът в системата?

Повечето двойки с репродуктивни проблеми се насочват към гинеколози, които са специализирани в женско здраве. В същото време, андролозите, специалисти по мъжко репродуктивно здраве, са изключително малко. В повечето региони има само един или двама такива специалисти.

Това води до ситуация, в която мъжкият фактор често остава неизследван или повърхностно оценен, а двойките директно се насочват към инвитро процедури, които са скъпи, емоционално натоварващи и не винаги необходими.

Лечими причини за мъжко безплодие

Добрата новина е, че много причини за мъжко безплодие могат да бъдат успешно лечени. Ето някои от най-разпространените:

Снимка: Canva

Варикоцеле - най-честата лечима причина

Варикоцеле е разширение на вените в скротума, което повишава температурата на тестисите и увреждат качеството на сперматозоидите. Това състояние засяга значителен процент от мъжете с репродуктивни проблеми и може да бъде коригирано чрез хирургична интервенция.

Според проучвания, операцията за варикоцеле може значително да подобри качеството на спермата и да увеличи шансовете за естествено забременяване.

Факторите на начина на живот

Много мъже не знаят, че ежедневните им навици могат драстично да повлияят фертилността:

Температура на тестисите : Прегряване (много горещи вани, тесни дрехи) вреди на производството на сперма

Тютюнопушене и алкохол : Директно влияят на качеството на сперматозоидите

Диета и упражнения : Лошото хранене и липсата на физическа активност понижават фертилността

Сън : Недостатъчният сън нарушава хормоналния баланс

Д-р Майкъл Карол, изследовател от Манчестърския метрополитен университет, работи върху книга за мъжкото безплодие, за да затвори информационната пропаст.

Снимка: Canva

"Исторически фертилността е била разглеждана като женски проблем. Винаги се говореше за безплодие при жената, защото мъжете смятат, че са плодовити, ако произвеждат семенна течност.", обяснява д-р Майкъл Карол.

Хранителни добавки и медикаменти

В определени случаи хранителни добавки (цинк, фолиева киселина, антиоксиданти) и медикаментозно лечение могат да подобрят качеството на спермата.

Липса на образование сред лекарите

Скорошно проучване на организацията Fertility Action разкрива тревожни факти:

80,6% от общопрактикуващите лекари не са получили образование по мъжка фертилност.

97% от лекарите не биха могли точно да диагностицират варикоцеле.

Тези данни обясняват защо мъжкото безплодие често остава неразпознато и нелекувано.

Нужда от повече изследвания

Радж Матур, консултант по репродуктивна медицина и бивш председател на Британското дружество по фертилност, отбелязва:

Снимка: Canva

"В момента броят на доказано ефективните тестове за мъже е относително малък. Наистина се нуждаем от повече финансиране за изследвания."

Националният институт за здравно и клинично съвършенство (NICE) в процес на актуализация на насоките си и планира да препоръча повече тестове за мъже - стъпка в правилната посока, но експертите смятат, че не е достатъчна.

Не приемайте инвитро процедурата като единствено решение, без първо да сте изследвали всички възможни причини за репродуктивните си проблеми при двамата партньори.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

