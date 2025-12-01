Хиляди двойки по света се подлагат на инвитро процедури, без да знаят, че истинската причина за техните репродуктивни проблеми може да се крие в лечими състояния при мъжете. Водещи експерти по фертилност алармират, че мъжкото безплодие остава сериозно подценявано и недиагностицирано, въпреки че мъжете са отговорни за половината от всички случаи на безплодие при двойките.

Проблемът не е в липсата на решения, много причини за мъжко безплодие са напълно лечими. Въпросът е в системен пропуск, недостатъчна осведоменост сред общопрактикуващите лекари, малък брой специалисти и липса на задълбочени изследвания на мъжете преди да се насочат към инвитро.

Мъжете отговарят за 50% от случаите на безплодие

Според експертни данни, мъжкото безплодие засяга между 5% и 10% от мъжете и е фактор в 50% от всички случаи на безплодие при двойките. Въпреки тези цифри, здравната система продължава да третира фертилността предимно като "женски проблем".

Д-р Вайбхав Модгил, почетен клиничен професор в Университета на Манчестър и консултант уролог-андролог, споделя, че жените, които посещават лекар след проблеми със забременяването, бързо преминават през всички възможни изследвания. При мъжете обаче може да отнеме години, преди да получат дори базово тестване.

Къде е проблемът в системата?

Повечето двойки с репродуктивни проблеми се насочват към гинеколози, които са специализирани в женско здраве. В същото време, андролозите, специалисти по мъжко репродуктивно здраве, са изключително малко. В повечето региони има само един или двама такива специалисти.

 

Репродуктивна регенеративна медицина: Може ли да е алтернатива в лечението на безплодие

 

Това води до ситуация, в която мъжкият фактор често остава неизследван или повърхностно оценен, а двойките директно се насочват към инвитро процедури, които са скъпи, емоционално натоварващи и не винаги необходими.

Лечими причини за мъжко безплодие

Добрата новина е, че много причини за мъжко безплодие могат да бъдат успешно лечени. Ето някои от най-разпространените:

Варикоцеле - най-честата лечима причина

Варикоцеле е разширение на вените в скротума, което повишава температурата на тестисите и увреждат качеството на сперматозоидите. Това състояние засяга значителен процент от мъжете с репродуктивни проблеми и може да бъде коригирано чрез хирургична интервенция.

Според проучвания, операцията за варикоцеле може значително да подобри качеството на спермата и да увеличи шансовете за естествено забременяване.

 

Спад в раждаемостта: Всеки 6-ти има репродуктивен проблем

 

Факторите на начина на живот

Много мъже не знаят, че ежедневните им навици могат драстично да повлияят фертилността:

  • Температура на тестисите: Прегряване (много горещи вани, тесни дрехи) вреди на производството на сперма
  • Тютюнопушене и алкохол: Директно влияят на качеството на сперматозоидите
  • Диета и упражнения: Лошото хранене и липсата на физическа активност понижават фертилността
  • Сън: Недостатъчният сън нарушава хормоналния баланс

Д-р Майкъл Карол, изследовател от Манчестърския метрополитен университет, работи върху книга за мъжкото безплодие, за да затвори информационната пропаст.

"Исторически фертилността е била разглеждана като женски проблем. Винаги се говореше за безплодие при жената, защото мъжете смятат, че са плодовити, ако произвеждат семенна течност.", обяснява д-р Майкъл Карол.

Хранителни добавки и медикаменти

В определени случаи хранителни добавки (цинк, фолиева киселина, антиоксиданти) и медикаментозно лечение могат да подобрят качеството на спермата.

 

Подобряват ли мъжката плодовитост добавките с антиоксиданти

 

Липса на образование сред лекарите

Скорошно проучване на организацията Fertility Action разкрива тревожни факти:

  • 80,6% от общопрактикуващите лекари не са получили образование по мъжка фертилност.
  • 97% от лекарите не биха могли точно да диагностицират варикоцеле.

Тези данни обясняват защо мъжкото безплодие често остава неразпознато и нелекувано.

Нужда от повече изследвания

Радж Матур, консултант по репродуктивна медицина и бивш председател на Британското дружество по фертилност, отбелязва:

"В момента броят на доказано ефективните тестове за мъже е относително малък. Наистина се нуждаем от повече финансиране за изследвания."

Националният институт за здравно и клинично съвършенство (NICE) в процес на актуализация на насоките си и планира да препоръча повече тестове за мъже - стъпка в правилната посока, но експертите смятат, че не е достатъчна.

 

Какво разкрива спермата за общото здраве на мъжа?

 

Не приемайте инвитро процедурата като единствено решение, без първо да сте изследвали всички възможни причини за репродуктивните си проблеми при двамата партньори. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

