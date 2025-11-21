Подобряват ли мъжката плодовитост добавките с антиоксиданти

Възможно ли е някои добавки с антиоксиданти да подобрят мъжката плодовитост, като помогнат на двойките за зачеване.

Твърди се, че някои хранителни добавки имат подобни свойства, но едно от най-новите медицински проучвания, публикувано в научното издание JAMA Network Open, доказва след шестмесечно проследяване, че въпреки приемът на антиоксидантна добавка, няма подобряване в процента на забременяване.

Нещо повече, въпреки че са предлагани като средство за подобряване на фертилитета, някои антиоксидантни добавки освен че не подобряват, дори намаляват процента на бременности в критичния период на лечение, съобщава авторитетното издание NewsMedical.

Доказателства относно добавките с антиоксиданти

Изследването, проведено в Холандия (в общо 21 болници и клиники за репродуктивно здраве) между 2018 г. и февруари 2024 г., събира данни от 1171 възрастни (мъже на възраст 18-50 години), разпределени в две групи – които ще приемат антиоксидантна добавка и контролна (плацебо) група.

Тестваната добавка съдържа бетаин 200 mg, L-цистин 200 mg, ниацин 16 mg, цинк 10 mg, витамин B6 1,4 mg, витамин B2 1,4 mg, фолиева киселина 400 μg и витамин B12 2,5 μg.

Резултатите след срок от 6 месеца показват, че въпросната добавка не подобрява процента на забременяване в сравнение с плацебо групата.

Забележително е, че по време на оптималния период на ефект на лечението, наблюдаваните проценти на забременяване са значително по-ниски в групата с антиоксиданти, което предполага, че добавките могат дори да предизвикат контрапродуктивни резултати.

Снимка: Canva

„Следователно, това изследване препоръчва да не се използва рутинно антиоксидантна добавка при мъже, търсещи грижи за фертилитета”, пишат още експертите, провели тестовете.

Глобалният проблем с мъжкото безплодие

Безплодието е нарастващ глобален проблем, като Световната здравна организация (СЗО) подчертава, че около 17,5% от възрастното население среща трудности със зачеването.

Мъжкият фактор на безплодие, трудностите при бременност, дължащи се на увреждане или функционално влошаване на мъжката репродуктивна система, е известен като причина за около 50% от всички случаи на безплодие, но механизмите, лежащи в основата на тези вредни ефекти, остават слабо разбрани.

Ключов предполагаем виновник за това взаимодействие е оксидативният стрес, състояние, при което увреждащите молекули, наречени „реактивни кислородни видове“, генерирани чрез рутинно физиологично функциониране, претоварват естествените антиоксидантни защити на организма, причинявайки сериозни увреждания на ДНК и мембраните на сперматозоидите, като по този начин нарушават рутинната им функция.

До какво води прекомерният прием на някои добавки

Прекомерната употреба на антиоксиданти може също да предизвика редуктивен стрес, друг потенциален път на увреждане.

Пазарът на антиоксидантни добавки без рецепта се е увеличил значително през последните години. В момента не е ясно за колко продукти се твърди, че повишават мъжката плодовитост чрез неутрализиране на тези вредни „реактивни кислородни видове”.

Снимка: iStock

За съжаление, макар теорията, която стои в основата на тези физиологични ползи, да е научно правдоподобна, настоящите клинични доказателства остават противоречиви, главно поради малкия размер на извадките в тези проучвания и методологичните слабости.

Настоящото проучване разкрива, че след 6 месеца прием на антиоксиданти или плацебо, не са установени значителни разлики в честотата на продължаваща бременност между двете групи.

По-конкретно, честотата на продължаваща бременност е оценена на 33,8% (193 от 571 мъже) в групата с антиоксиданти, в сравнение с 37,5% (208 от 555 мъже) в групата с плацебо

Вторичните анализи на резултатите показват още по-тревожна тенденция във всички изследвани променливи.

Докато повечето променливи показват неутрални резултати, когато се разглежда конкретно прозорецът на оптимален ефект от лечението – от 4 до 6 месеца, отчитайки 72-дневния цикъл на производство на сперматозоиди, процентът на продължаваща бременност е значително по-нисък при мъжете, приемащи антиоксидантната добавка, отколкото при тези, приемащи плацебо: 15,5% спрямо 21,5%.

Сред двойките, подложени на ин витро фертилизация или интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди, бременността след вземане на яйцеклетка и след трансфер на пресни ембриони е значително по-ниска при лечение с антиоксиданти в сравнение с плацебо.

Настоящият мащабен анализ е един от първите, който изрично тества връзките между антиоксидантните добавки и резултатите от мъжкия фертилитет. Резултатите разкриват, че противно на маркетинговите твърдения и общоприетото схващане, антиоксидантните добавки може да не подобрят резултатите от мъжкия фертилитет.

За разлика от това, резултатите от проучването показват, че антиоксидантните добавки могат значително да намалят процента на бременност, наблюдаван през критичния период (4-6 месеца), когато лечението би трябвало да е най-ефективно.