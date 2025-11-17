Мъжкото безплодие: Има ли лечение и как се диагностицира

Знаете ли, че до 50% от случаите на безплодие могат да се дължат на мъжки фактори? Ако вие и вашият партньор активно се опитвате да забременеете от 6 до 12 месеца или повече, е време да посетите специалист.

Счита се, че близо 1 на всяка 7 двойки е безплодна, което означава, че не са успели да заченат дете, въпреки че са имали чести, незащитени полови актове в продължение на година или повече. При до половината от тези двойки именно мъжкото безплодие играе поне частична роля.

Невъзможността за зачеване на дете може да бъде стресираща и разочароваща, но съществуват редица лечения за мъжко безплодие.

Какво точно означава мъжко безплодие

Мъжкото безплодие се отнася до неспособността на мъжа да допринесе за зачеването. Обикновено е свързано с проблеми с производството или функцията на сперматозоидите – което означава, че може да има твърде малко сперматозоиди, сперматозоиди, които не се движат добре, или сперматозоиди с анормални форми, които не могат да оплодят яйцеклетка, информира Getbastion.

Снимка: Pexels

В някои случаи има запушване или хормонален проблем, който пречи на доставянето на сперматозоидите. В други причината може да е генетична, екологична или свързана с фактори на начина на живот, като употреба на алкохол, тютюн, определени лекарства или излагане на топлина или токсини.



Много мъже с проблеми с фертилитета не забелязват никакви очевидни симптоми. Ето защо анализът на спермата – тест, който проверява броя, движението и формата на сперматозоидите – често е първата стъпка при идентифициране на проблем.

Безплодието се определя като невъзможност за постигане на бременност след 12 месеца редовен, незащитен полов акт. Докато някои двойки успяват да забременеят през втората или третата година от опитите си, шансовете за успех намаляват значително след три години без медицинска намеса.

Проучванията показват:

20% от случаите на безплодие се дължат единствено на мъжки фактори.

В 30% случаите и двамата партньори имат проблеми с фертилитета.

И в около 15% от случаите всички резултати от тестовете се нормализират, без да се оставя ясно обяснение защо зачеването не се случва.

Ето защо е изключително важно да се оценят и двамата партньори от самото начало.

Видове лечение има при мъжко безплодие

Много често точната причина за безплодието не може да бъде открита. Дори ако тя не е ясна, вашият лекар може да препоръча лечение или процедури, които ще доведат до зачеване, информират специалистите от MayoClinic.

В случаи на безплодие се препоръчва и партньорката да бъде прегледана. Може да се препоръчат специфични лечения за вашата партньорка. Или може да разберете, че прибягването до асистирани репродуктивни техники е подходящо във вашата ситуация.

Леченията за мъжко безплодие включват:

Хирургично лечение

Например, варикоцеле често може да бъде коригирано хирургично, а запушената семенна тръба – възстановена. Предходни вазектомии могат да бъдат отменени. В случаите, когато в еякулата няма сперматозоиди, те често могат да бъдат извлечени директно от тестисите или епидидима, като се използват техники за извличане на сперматозоиди.

Снимка: Canva

Лечение на инфекции

Лечението с антибиотици може да излекува инфекция на репродуктивния тракт, но не винаги възстановява плодовитостта.

Лечение на проблеми със сексуалния контакт

Медикаментите или консултирането могат да помогнат за подобряване на плодовитостта при състояния като еректилна дисфункция или преждевременна еякулация.

Хормонални лечения и лекарства

Вашият лекар може да препоръча хормонозаместителна терапия или лекарства в случаите, когато безплодието е причинено от високи или ниски нива на определени хормони или проблеми с начина, по който тялото използва хормоните.

Снимка: Canva

Асистирани репродуктивни технологии (АРТ)

АРТ леченията включват получаване на сперма чрез нормална еякулация, хирургично извличане или от донори, в зависимост от конкретния случай и желанията. Спермата се вкарва в женския полов тракт или се използва за ин витро оплождане или интрацитоплазмена инжекция на сперматозоиди.

Когато лечението не работи

В редки случаи проблемите с мъжкия фертилитет не могат да бъдат лекувани и е невъзможно мъжът да има дете. Вашият лекар може да предложи на вас и вашата партньорка да обмислите използването на сперма от донор или осиновяване на дете.

Как се диагностицира мъжкото безплодие

Много двойки с проблем, имат повече от една причина за безплодие, така че е вероятно и двамата да се наложи да посетите лекар. Може да са необходими редица тестове, за да се определи причината за безплодието. Диагностицирането на проблеми с мъжкото безплодие обикновено включва:

Общ физически преглед

Това включва преглед на гениталиите ви и задаване на въпроси за наследствени заболявания, хронични здравословни проблеми, заболявания, наранявания или операции, които биха могли да повлияят на плодовитостта. Вашият лекар може също да ви попита за сексуалните ви навици и за сексуалното ви развитие по време на пубертета.

Анализ на сперма (спермограма)

Пробите от сперма могат да бъдат получени по няколко различни начина. Можете да предоставите проба чрез мастурбация и еякулация в специален контейнер в лекарския кабинет. Поради религиозни или културни вярвания някои мъже предпочитат алтернативен метод за събиране на сперма. В такива случаи спермата може да бъде събрана чрез използване на специален презерватив по време на полов акт.

Снимка: iStock

След това вашата сперма се изпраща в лаборатория, за да се измери броят на наличните сперматозоиди и да се търсят аномалии във формата (морфологията) и движението (подвижността) на сперматозоидите. Лабораторията ще провери и спермата ви за признаци на проблеми като инфекции.

Често броят на сперматозоидите варира значително от една проба до друга. В повечето случаи се правят няколко спермограми за определен период от време, за да се гарантират точни резултати. Ако анализът на спермата ви е нормален, вашият лекар вероятно ще препоръча щателно изследване на вашата партньорка, преди да проведе други тестове за мъжко безплодие.

Вашият лекар може да препоръча допълнителни тестове, които да помогнат за установяване на причината за вашето безплодие. Те могат да включват:

Ултразвуково изследване на скротума

Този тест използва високочестотни звукови вълни, за да създаде изображения вътре в тялото ви. Той може да помогне на вашия лекар да види дали има варикоцеле или други проблеми с тестисите и поддържащите структури.

Снимка: Canva

Трансректален ултразвук

Малка сонда се вкарва в ректума ви. Тя позволява на лекаря да провери простатата и да потърси запушвания на каналите, по които се пренася спермата.

Хормонални изследвания

Хормоните, произвеждани от хипофизната жлеза, хипоталамуса и тестисите, играят ключова роля в половото развитие и производството на сперматозоиди. Аномалии в други хормонални или органни системи също могат да допринесат за безплодие. Кръвен тест измерва нивото на тестостерон и други хормони.

Анализ на урината след еякулация

Сперматозоидите в урината ви могат да показват, че сперматозоидите ви се движат обратно в пикочния мехур, вместо да излизат от пениса ви по време на еякулация (ретроградна еякулация).

Генетични тестове

Когато концентрацията на сперматозоиди е изключително ниска, може да има генетична причина. Кръвен тест може да разкрие дали има фини промени в Y хромозомата - признаци на генетична аномалия. Може да се назначи генетично тестване за диагностициране на различни вродени или наследствени синдроми.

Биопсия на тестисите

Този тест включва вземане на проби от тестиса с игла. Ако резултатите от биопсията на тестисите показват, че производството на сперматозоиди е нормално, проблемът ви вероятно е причинен от запушване или друг проблем с транспорта на сперматозоидите.

Специализирани тестове за функцията на сперматозоидите

Редица тестове могат да се използват, за да се провери колко добре оцеляват сперматозоидите ви след еякулация, колко добре могат да проникнат в яйцеклетката и дали има някакъв проблем с прикрепването към нея. Тези тестове не се използват често и обикновено не променят съществено препоръките за лечение.