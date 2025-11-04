7 често срещани мита за мъжкото безплодие

Мъжкото безплодие до голяма степен продължава да се счита за второстепенно, когато говорим за репродуктивни проблеми в една двойка.

Много фактори – генетика, начин на живот, хранене и хормонален дисбаланс, могат да повлияят на мъжката плодовитост. Въпреки обширните проучвания по темата, близо при 70% от случаите причините остават неизвестни (т.нар. идиопатичен стерилитет).

Счита се, че в България около 250 000 двойки са с нарушение на репродуктивното си здраве, но тъй като липсва точна статистика, бройката е значително по-голяма. И се увеличава с всеки изминал ден.

Причината е поравно и при жените, и при мъжете, отсичат специалистите, което опровергава най-често срещаните митове относно мъжкото безплодие, информира изданието Londonandrology.

Мнението на специалиста за мъжкото безплодие

„Реално 40% проблемът е при жената, 40% е при мъжа и 20% двамата имат общи проблеми – тоест, и при единия и при другия, има проблем”, коментира д-р Мая Василева, акушер гинеколог пред „Светът на здравето”.

Снимка: Видео скрийншот

„Много често вече виждаме проблем в показателите на спермограмата на мъжа. Стига се до едно световно занижаване на нормалните показатели. Т.е. мъжете с нормални показатели намаляват и организациите, които се занимават с мъжки фертилитет са принудени да снижават показателите.

До вчера са били патологични, а сега вече ги даваме за норма. Т.е. имаме голям световен проблем е с мъжката репродукция”, допълва специалистката.

„В България има едно остаряло разбиране, че причината е при жената и че мъжът няма проблем. Но всъщност фактите говорят друго – 40% от мъжете имат проблеми”, коментира още д-р Василева.

Плодовитостта и безплодието са проблем на жената

За да имате дете, са необходими двама души с функциониращи репродуктивни системи. Както мъжете, така и жените могат да имат проблеми с фертилитета. Когато двойките се опитват да забременеят за първи път, около 15% не успяват да заченат. След търсене на лечение, мъжкият фактор може да е причината в до 50% от случаите.

Ако фертилитетът е проблем, и двамата партньори трябва да потърсят консултации по фертилитет за професионална помощ и диагностика на проблема. Диагностицирането на проблемите започва с оценка на фертилитета и на двамата партньори.

Прекомерната мастурбация причинява безплодие

Простият отговор е, че мастурбацията няма значително влияние върху плодовитостта. Прекомерната еякулация може да доведе до временно намаляване на броя на сперматозоидите, но обикновено не води до проблеми с безплодието. Тялото ви ще произведе повече сперматозоиди с времето отново.

Ако планирате да обсъдите проблемите с фертилитета с вашия лекар или уролог, не забравяйте, че ще бъде включена и вашата сексуална история. Урологът ще може най-добре да ви обясни кои сексуални навици трябва да имате предвид, за да увеличите максимално плодовитостта си.

Мъжете могат лесно да имат деца през целия си живот

Функцията на сперматозоидите, както много телесни функции, намалява с възрастта. Въпреки че мъжете могат да продължат да произвеждат сперматозоиди през целия си живот, качеството и количеството на сперматозоидите намаляват.

Снимка: Pexels

Мъжете започват да губят сперматозоиди с около 2% годишно от 30-40-годишна възраст, а след това значително след 50-годишна възраст. Ако се надявате да заченете и сте загрижени за възрастта си, помислете за среща с консултант уролог, за да ви направи оценка на фертилитета.

Мъжкото безплодие винаги се дължи на ниско ниво на сперматозоиди или тестостерон

Има различни причини за мъжкото безплодие. Те могат да включват, но не се ограничават до:

Еректилна дисфункция

Хормонални проблеми

Химиотерапия или лъчетерапия

Предишни операции на тестисите

Лекарства и медикаменти

Увреждане на ДНК на сперматозоидите и други генетични проблеми

Има редки случаи, при които не може да се определи причината, но това не означава, че не са налични възможности за лечение за желаещите да заченат заедно.

Избягването на еякулация или секс увеличава плодовитостта

Добрата новина е, че дългите периоди на въздържание няма да увеличат плодовитостта в екстремни степени. Задържането на еякулация или въздържането от секс може временно да увеличи общия брой сперматозоиди според някои изследвания, но това не е единственият ефект на въздържанието.

Въздържанието може да повлияе на броя на сперматозоидите, здравето на сперматозоидите, подвижността на сперматозоидите и морфологията им.

Приемът на тестостерон ще помогне за повишаване на плодовитостта

Ниският тестостерон може да повлияе на либидото на мъжа и може да повлияе до известна степен на плодовитостта. При никакви обстоятелства не трябва да приемате хормонални добавки, без първо да ги обсъдите с вашия лекар или уролог.

Снимка: Canva

Приемът на тестостерон без наблюдение от здравен специалист може всъщност да доведе до понижаване на нивата на плодовитост. Приемът на тестостеронови добавки и лекарства за бодибилдинг води до това тялото да произвежда по-малко тестостерон самостоятелно и да намалява броя на сперматозоидите, а това не е нещо, което искате, ако искате да повишите плодовитостта си.

Начинът на живот не влияе върху мъжкия фертилитет

Различни фактори, свързани с начина на живот, влияят върху фертилитета и безплодието, включително, но не само:

Диета

Употреба на наркотици и алкохол

Тютюнопушене

Тегло

Стрес

Проучване на Central European Journal Of Urology показва 10% увеличение на риска от безплодие на всеки 9 кг наднормено тегло.