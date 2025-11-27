Какво разкрива спермата за общото здраве на мъжа?

От електролити и ензими до холестерол и глюкоза, кръвта ви предлага моментна снимка на много аспекти от вашето здраве.

Въпреки това, все повече доказателства сочат, че друга телесна течност също може да бъде ефективен инструмент за ранно откриване на по-широки здравословни проблеми при мъжете – спермата, информира изданието HoustonMethodist.

Спермата може да се променя и от една еякулация до следваща. В повечето случаи тези промени са нормални, но някои може да показват медицински проблем.

Какво обикновено търси и показва спермограмата?

Качеството на спермата се измерва не толкова чрез визуални маркери (въпреки че обемът е важен), а по-скоро чрез микроскопски показатели: концентрация, подвижност, жизненост, морфология.

Концентрацията се отнася до броя на сперматозоидите на милилитър сперма, докато подвижността се отнася до способността и скоростта, с която сперматозоидите се движат или плуват. Що се отнася до жизнеността, значението е в името – то се отнася до процента на живите сперматозоиди. И накрая, има морфология, която се отнася до размера, формата и външния вид на сперматозоидите – независимо дали изглеждат нормално или не.

Според д-р Ахил Мутиги, уролог и специалист по мъжко безплодие в Houston Methodist, ако някоя от тези показатели не отговаря на общоприетите процентилни диапазони, определени от Световната здравна организация (СЗО), пробата се счита за „анормална“ и пациентът се обръща към специалист по фертилитет за по-нататъшно обсъждане и изследване, ако е необходимо.

Изследванията показват, че повечето мъже с мъжки фактор на безплодие ще имат аномалии в концентрацията, морфологията и подвижността на сперматозоидите.

Снимка: Canva

Във всеки случай препоръките на лекарите са минимум два теста за анализ на спермата, преди да се вземат каквито и да е клинични решения.

Освен фертилитета, какво може да покаже спермограмата за вашето здраве?

„Подобно на кръвен или уринен тест, анализът на спермата е тест, използващ естествено произведена телесна течност, която може да предаде важна информация за здравето на мъжа“, казва д-р Мутиги.

„Конвенционално анализът на спермата се използва само като инструмент за диагностициране на мъжко безплодие или за мъже, които планират семейството и се интересуват от това да знаят броя на сперматозоидите си. Виждам обаче потенциално разширена роля на анализа на спермата, за да се превърне в здравен скрининг за млади мъже, който може да позволи по-ранна диагноза и интервенция при определени хронични заболявания“, добавя урологът.

„В този момент не можем да твърдим, че наличието на мъжки фактор на безплодие или аномалия в спермалния анализ показва наличието или абсолютното развитие на други хронични медицински състояния“, казва още експертът.

Въпреки това, според специалиста „можем категорично да заявим, че мъжкото безплодие е свързано с по-висок риск от развитие на други хронични медицински състояния с течение на времето, включително ракови заболявания като рак на простатата и тестисите, диабет, сърдечно-съдови заболявания, метаболитни нарушения и дори депресия.“

Мащабно проучване сред повече от 22 000 мъже, разкрива, че тези с мъжки фактор на безплодие са два пъти по-склонни да бъдат диагностицирани с високостепенен рак на простатата в сравнение с общата популация.

Друго изследване, публикувано в списание „Фертилитет и стерилност“, включващо повече от 36 000 мъже, разкрива, че тези, диагностицирани с мъжки фактор на безплодие, имат по-висок риск от развитие не само на диабет и исхемична болест на сърцето, но и на разстройства, свързани със злоупотребата с алкохол и наркотици.

Снимка: iStock

Съществуват и доказателства, които предполагат, че мъжкият фактор на безплодието може да бъде рисков фактор за по-лошо общо здраве и по-висока вероятност за развитие на съпътстващи заболявания – наличието на две или повече заболявания, с течение на времето, според проучване, публикувано в списание European Urology.

Значително по-голямо проучване, публикувано в списание Human Reproduction, потвърждава, че мъжете с по-висок брой подвижни сперматозоиди могат да очакват да живеят с 2,7 години по-дълго от мъжете с нисък брой подвижни сперматозоиди, което допълнително предполага, че може да има възможна връзка между аномалиите на сперматозоидите и цялостното здраве.

Трябва ли да си направите спермограма?

Изследванията показват, че прекомерното тестване и скрининг могат да доведат до ненужно безпокойство и разходи.

Лекарите обаче споделят, че анализът на спермата „по номинална стойност“ отговаря на критериите за „добър скринингов тест“ – такъв, който е точен, безопасен, рентабилен и има потенциал да подобри здравните резултати, „когато се прилага при подходяща популация пациенти“.

„С идеята да се използва анализът на спермата като потенциален скринингов инструмент за прогнозиране на бъдещо развитие на определени заболявания или състояния, естествено следва, че той трябва да се прилага при по-млада популация пациенти, приблизително на възраст от 18 до 45 години, преди развитието или напредването на тези състояния“, коментира урологът д-р Мутиги.

Целта на това изследване е анализът на спермата да се използва на всеки няколко години – подобно на цитонамазка, но с по-честа оценка, ако бъдат открити някакви аномалии.

Съвети за подобряване на здравето на спермата

Не винаги можете да избегнете промени в качеството или броя на сперматозоидите си, особено с напредване на възрастта. Въпреки това, има неща, които можете да направите, за да останете възможно най-фертилни, независимо от възрастта си, пише VeryWellHealth.

Дори и да нямате желание за зачеване, поддържането на здравословно състояние подпомага производството на тестостерон, помагайки ви да останете енергични, да поддържате мускулна маса и сила и да останете сексуално жизнени и функционални.

За да подобрите качеството на спермата и шансовете си за зачеване:

Откажете се от тютюнопушенето: Ако не можете да се откажете сами, попитайте вашия лекар за помощни средства за отказване от тютюнопушене , много от които са изцяло покрити от Закона за достъпни грижи.

Снимка: iStock

Поддържайте здравословно тегло: Това включва отслабване, ако сте с наднормено тегло, или наддаване на тегло, ако сте с необичайно ниско тегло поради заболяване или хранителни разстройства.

Спрете употребата на анаболни стероиди: Когато приемате анаболни стероиди, тялото ви спира да произвежда тестостерон самостоятелно. Когато спрете да ги приемате, производството на тестостерон ще започне отново.

Намалете алкохола: Прекомерната употреба на алкохол може да намали броя и количеството на сперматозоидите. Ежедневната консумация на алкохол трябва да се избягва, ако се опитвате да заченете. Още по-добре е да се опитате да се въздържате.

Носете по-свободно бельо: Тесните слипове могат да повишат температурата на скротума ви , което потенциално може да убие сперматозоидите. Боксерките позволяват циркулация на въздуха и помагат за охлаждане на тестисите

Лечение на полово предавани инфекции: Лечението може да предотврати тежък епидидимит(възпаление на епидидима), което може да причини безплодие. Превенцията на ППИ е също толкова важна

Правете секс по-често: След дълги периоди на сексуално въздържание, производството на сперматозоиди обикновено се забавя значително. Чрез повече секс броят на сперматозоидите може да се увеличи.

Специфични промени в миризмата, вкуса, цвета, обема или консистенцията на спермата могат да показват инфекция, безплодие или заболяване. Те включват сперма с неприятна миризма, обезцветена или водниста сперма, както необичайно високи или ниски обеми на семенната течност. Подобни промени трябва да бъдат изследвани, особено ако симптомите са постоянни или се влошават.