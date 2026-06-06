Хормонален дисбаланс, нередовен цикъл, трудности при забременяване или повтарящо се вагинално течение, тези оплаквания се приемат като отделни проблеми. Но все повече научни изследвания сочат, че зад всички тях може да стои един и същ виновник, нарушен чревен микробиом.

Разбирането на тази връзка отваря нови възможности за превенция и лечение на редица гинекологични и репродуктивни проблеми при жените.

Естроболомът e частта от микробиома, която управлява естрогена

Досега малко хора са чували за термина „естроболом", но тази концепция може да промени начина, по който разбираме женското здраве. Естроболомът е съвкупността от чревни бактерии, които съдържат ензима бета-глюкуронидаза, ключов регулатор на нивата на естроген в тялото.

Снимка: Canva

Черният дроб неутрализира използвания естроген и го изпраща към червата за изхвърляне. Бактериите в естроболома обаче могат да „реактивират" и върнат естрогена обратно в кръвообращението. При здрав микробиом този процес е балансиран. При дисбиоза, твърде много, или твърде малко естроген се рециклира, с директни последствия за цикъла, настроението и фертилитета.

Проучване, публикувано в Maturitas (научно издание на Elsevier), потвърждава, че естроболомът влияе върху нивата на циркулиращ естроген и има клинично значение за репродуктивното здраве на жените.

Наскорошен анализ от Йейлския университет (2026 г.) установява, че жени в индустриализирани общества имат до седем пъти по-висок капацитет за рециклиране на естроген в сравнение с жени в неиндустриализирани популации, потенциален рисков фактор за хормонозависими заболявания.

Чревна дисбиоза, ендометриоза и СПКЯ, какво показват изследванията?

Ендометриоза

Ендометриозата засяга около 10% от жените в репродуктивна възраст и е водеща причина за безплодие. Изследователи от Oxford Academic / Human Reproduction Update публикуват систематичен преглед, в който установяват, че пациентките с ендометриоза демонстрират специфичен дисбиотичен профил, намалено разнообразие на микробиома, повишени нива на Prevotella и намалени нива на Lactobacillus.

Механизмите включват:

Повишена бета-глюкуронидазна активност , рециклиране на повече естроген, стимулиране на ендометриозните огнища

Хронично нисковъзпалително състояние , благоприятна среда за прогресия на заболяването

Нарушена имунна регулация , неефективно потискане на ектопичната ендометриална тъкан

Систематичен преглед в PMC/NCBI (2025 г.) потвърждава, че „Дисбиозата в червата и репродуктивния тракт е потенциален биомаркер и терапевтична мишена при ендометриозата."

Синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ)

Проучване в Current Microbiology (Springer Nature, 2026) описва „чревно-репродуктивно-имунна ос" и установява, че СПКЯ и ендометриозата споделят общи дисбиотични характеристики. При жени със СПКЯ се наблюдават:

Снимка: Canva

Намалена алфа-разнообразност на микробиома

Повишена инсулинова резистентност, свързана с дисбиоза

Нарушен метаболизъм на андрогени чрез чревните бактерии

Двупосочен анализ по метода Мендел рандомизация, публикуван в Current Medical Science (Springer, 2024), установява причинно-следствена връзка между специфични чревни бактерии и безплодие при жени, едно от първите изследвания, доказващи не просто корелация, а причинност.

Връзката между чревен и вагинален микробиом

Вагиналният микробиом е отделна екосистема, но е силно повлиян от чревния. Здравият вагинален микробиом е доминиран от Lactobacillus видове, които поддържат ниско pH и предпазват от инфекции. При бактериална вагиноза (БВ), най-честата причина за нетипично вагинално течение, тези бактерии са изместени от анаеробни патогени.

Изследване, публикувано в PMC/NCBI, установява, че патогени от червата могат физически да мигрират към вагиналния тракт и да предизвикат дисбиоза там. Авторите обобщават, че „грижата за чревния микробиом вероятно подобрява и вагиналното здраве."

Наскорошен анализ в PMC (2025) върху връзката между БВ и чревно-вагиналната ос идентифицира специфични чревни бактерии (Candidatus Soleaferrea и Dialister) като рискови фактори за вагинит, докато други (Lachnospiraceae UCG-008) имат защитна роля.

Последствия от бактериална вагиноза за репродуктивното здраве

Нарушеният вагинален микробиом не е само козметичен проблем. Изследвания показват, че БВ увеличава риска от:

Снимка: Canva

Спонтанен аборт

Преждевременно раждане

Неуспешни инвитро процедури

Полово предавани инфекции

Поднормено тегло, дисбиоза и хранителни дефицити

При жени с поднормено тегло и хронична слабост, чревната дисбиоза може да е едновременно причина и следствие, порочен кръг, описан в медицинската литература:

Дисбиозата нарушава усвояването на хранителни вещества (желязо, цинк, витамин B12, витамини A, D, K)

Дефицитът на хранителни вещества отслабва чревната лигавица и задълбочава дисбиозата

Хроничното възпаление, поддържано от дисбалансиран микробиом, повишава базалния метаболизъм и затруднява натрупването на тегло

Нарушеното усвояване на мазнини и мастноразтворими витамини директно засяга синтеза на полови хормони за производството на естроген и прогестерон са необходими здравословни мазнини

Признаци, че чревният ви микробиом може да влияе на хормоналното и репродуктивното ви здраве

Потърсете специалист, ако имате комбинация от следните симптоми:

Нередовен или болезнен менструален цикъл

Трудности при забременяване след 6–12 месеца опити

Повтарящо се вагинално течение или инфекции

Хронично поднормено тегло и умора

Симптоми на IBS, съвпадащи с хормоналния цикъл

Промени в настроението, свързани с менструалния цикъл

Снимка: iStock

Как да подкрепите оста „черва–хормони–репродуктивно здраве"?

Диетичните и поведенчески промени, описани при общото възстановяване на чревния микробиом, имат пряко значение и за хормоналния баланс:

Включете:

Ферментирали храни (кефир, кисело мляко, кимчи), директен източник на Lactobacillus

Пребиотични фибри (чесън, лук, аспержи, банани), хранят защитните бактерии

Омега-3 мастни киселини (мазна риба, ленено семе), намаляват системното възпаление

Кръстоцветни зеленчуци (броколи, карфиол, зеле), съдържат индол-3-карбинол , подпомагащ чернодробния метаболизъм на естрогена

Снимка: Canva

Ограничете:

Рафинирани въглехидрати и захар, нарушават баланса на естроболома

Алкохол, нарушава чернодробния метаболизъм на естрогена

Ксеноестрогени (пластмасови опаковки, пестициди), конкурират естествения естрогеn

Науката все по-категорично показва, че чревният микробиом е централен регулатор на женското хормонално и репродуктивно здраве. Дисбиозата може да нарушава естрогенния баланс чрез естроболома, да допринася за развитието на ендометриоза и СПКЯ, да създава условия за бактериална вагиноза и да затруднява забременяването.

При наличие на няколко от описаните симптоми едновременно, консултацията с гастроентеролог и гинеколог, в комбинация, може да даде отговори, които отделните специалности не успяват да открият самостоятелно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници