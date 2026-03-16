Диабетна хиперфагия, понякога наричана полифагия, е състояние, често срещано при хора с диабет, които са винаги гладни, въпреки че консумират много храна.

Това се случва, тъй като проблемите с инсулина пречат на превръщането на глюкозата (захарта) в енергия.

Този вид глад може да засегне човек с хипергликемия (висока кръвна захар), както и с хипогликемия (ниска кръвна захар).

Диабетната хиперфагия може също да бъде ранен предупредителен признак за диабетна кетоацидоза – потенциално животозастрашаващо усложнение, тъй като тялото произвежда излишни кръвни киселини.

Тази статия разглежда симптомите и причините за диабетна хиперфагия, включително как се лекува състоянието. Представя други състояния, които могат да бъдат възможни причини, и обяснява защо е важно да се консултирате с медицински специалист за точна диагноза.

Какво е хиперфагия?

Хиперфагията не е разстройство, а по-скоро симптом на медицинско състояние. Характеризира се с необичайно силно, продължително чувство на глад. Това може да доведе до преяждане и наддаване на тегло.

Хиперфагията е един от най-честите симптоми на диабет, но е свързана и с други заболявания, включително:

Болест на Грейвс (автоимунен хипертиреоидизъм)

Синдром на Прадер-Уили

Булимия нервоза

Предменструален синдром (ПМС)

Инсулином (тумор на панкреаса)

Синдром на Клайн-Левин

Болест на Пик Фронтотемпорална деменция

Как е свързано с диабета?

Хиперфагията е често срещана при всички видове диабет, включително диабет тип 1, диабет тип 2 и гестационен диабет. Всъщност е толкова често срещана, че се счита за едно от трите „П“-та на неконтролирания диабет:

Полифагия (прекомерен глад)

Полиурия (прекомерно уриниране)

Полидипсия (прекомерна жажда)

При хора с диабет хиперфагията е резултат или от липса на глюкоза (основният източник на енергия за тялото), или от неспособността на тялото да използва глюкоза за енергия.

Какви са симптомите на диабетна хиперфагия?

Преживяването на хиперфагия е отделно от нормалния глад.

Хората с диабетна хиперфагия обикновено изпитват:

Чувство на глад, въпреки редовното хранене

Интензивен апетит за храна

Преяждане

Наддаване на тегло

Умора

Прекомерна жажда

Често уриниране

Могат да се появят и храносмилателни проблеми като диария, гадене и киселини (главно свързани с преяждане).

Диабетна хиперфагия и преяждане

Диабетната хиперфагия не е същото като преяждането. При преяждането има емоционален компонент, който принуждава човек да яде, дори и да не е гладен. При диабетната хиперфагия няма емоционален компонент; човек яде прекалено, просто защото се чувства гладен.

Причини за хиперфагия, свързана с диабет

При хора с диабет хиперфагията е свързана с проблеми с нивата на инсулин и кръвната захар.

Хипергликемия (висока кръвна захар)

Връзката между хипергликемията и хиперфагията е пряка, а инсулинът е причината.

Инсулинът е хормон, който действа като ключ, позволявайки на кръвната глюкоза да навлезе в клетките за използване като енергия. При диабет тялото ви или не произвежда достатъчно инсулин, или не може да го използва толкова добре, колкото би трябвало (известно като инсулинова резистентност).

В резултат на това, независимо колко глюкоза се получава от храната, тя не попада в клетките, както би трябвало. И тъй като не се произвежда енергия, човек се чувства гладен, тъй като клетките на тялото „гладуват“.

Това създава порочен кръг, в който преяждането води до висока кръвна захар, а високата кръвна захар води до проблеми с инсулина.

Хипогликемия (ниска кръвна захар)

Хипогликемия може да възникне при хора с диабет и без него. И в двата случая може да се случи, ако не ядете достатъчно храна и кръвната ви захар спадне.

При хора с диабет, това може да се случи и когато в кръвта има твърде много инсулин. Когато това се случи, черният дроб спира да отделя глюкоза, което води до спадане на нивата на кръвната захар.

Това обикновено се случва, когато човек приема твърде много инсулин или лекарства за диабет. Без достатъчно глюкоза, която да се достави до клетките, енергийните нива спадат и чувството за глад се увеличава дори при обилно количество храна.

Епизоди на хипогликемия могат да се появят и през нощта, което води до нощен апетит за храна.

Диабетна кетоацидоза

Диабетната кетоацидоза (ДКА) е сериозно усложнение на диабета, при което тялото не може да произвежда достатъчно инсулин. Когато това се случи, тялото започва да разгражда мазнините като гориво, което води до натрупване на вредни киселини, известни като кетони.

Симптомите на ДКА включват:

Прекалена жажда

Прекалено уриниране

Гадене или повръщане

Болка в стомаха

Слабост или умора

Задух

Дъх с плодов аромат

Объркване

Друг един от ранните симптоми на ДКА е хиперфагията. С намаляването на инсулина, съответното повишаване на кръвната захар може да се прояви в хипергликемичен апетит за храна.

Въпреки това, с нарастването на тежестта на ДКА, високите нива на кетони потискат хормон, известен като грелин, който е отговорен за стимулирането на глада. В резултат на това човек губи целия си апетит и няма интерес към хранене.

Хипертиреоидизъм

Хипертиреоидизмът възниква, когато щитовидната жлеза, разположена в основата на врата, стане свръхактивна и произвежда твърде много от хормона тироксин. Това може да причини повишен апетит, заедно с множество симптоми, свързани с промени в метаболизма. Въпреки че хората ядат повече, те често губят тегло поради тези промени.

Автоимунно заболяване, наречено болест на Грейвс, е най-честата причина за хипертиреоидизъм. И все пак, поради влиянието на щитовидната жлеза върху метаболитните системи, диабетът и високите нива на кръвната захар често са свързани състояния. Други рискови фактори включват:

Анамнеза (фамилна или ваша собствена) за ревматоиден артрит, лупус или друго автоимунно заболяване

Анамнеза за заболяване на щитовидната жлеза

Пушене

Висок хранителен прием на йод или лекарства, които го съдържат

Как се диагностицира хиперфагията?

Може да е трудно да се разграничи хиперфагията от обикновения апетит за храна. В крайна сметка, отличителният белег на хиперфагията е постоянният апетит за храна, който не се облекчава с храна.

Диабетна хиперфагия може да се подозира, ако човек има други симптоми на диабет, като например:

Прекалена жажда

Прекалено уриниране

Замъглено зрение

Хронична умора

Рани, които зарастват бавно

Неволна загуба на тегло

Необичайно суха кожа

Усещане за изтръпване или парене в ръцете и краката

Въз основа на тези открития и преглед на вашата медицинска история, вашият лекар може да назначи изследвания, за да установи дали имате диабет, включително:

A1C тест

Тест за кръвна захар на гладно

Тест за глюкозен толеранс

Случаен тест за кръвна захар

Ако се диагностицира диабет, се започва подходящо лечение за контролиране на нивата на кръвната захар.

Ако не се открие диабет, ще се извършат други тестове и прегледи, за да се стеснят възможните причини за хиперфагия.

Как се лекува хиперфагията?

Най-ефективното лечение на хиперфагията е лечението на основната ѝ причина. В случай на диабетна хиперфагия, лечението на диабета ще доведе и до справяне с хиперфагията.

Контрол на диабета

Подходът към лечението на диабет зависи до голяма степен от вида на диабета.

Докато диабет тип 1 е автоимунно заболяване, което се развива през целия живот и води до невъзможност за производство на инсулин, диабет тип 2 е много по-често срещан, често може да се контролира чрез промени в начина на живот и при някои хора изчезва с лечение.

Диабет тип 1 изисква внимателно наблюдение на кръвната захар и прилагане на инсулин. Мониторингът може да се извършва с помощта на домашни устройства.

Инсулинът се инжектира или се подава чрез помпа, прикрепена към кожата. Това обикновено се извършва от човек с диабет или от болногледач, ако лицето е дете или по друг начин се нуждае от помощ.

Диабет тип 2 може да изисква или да не изисква лекарства като инсулин или перорални лекарства за диабет .

Както диабет тип 1, така и диабет тип 2 изискват спазване на редица навици в начина на живот, като например:

Здравословно хранене

Упражнение

Добри навици за сън

Управление на стреса

Мониторинг на кръвната захар

Проследяване за признаци на усложнения, което може да включва посещение при специалисти, като очен лекар или специалист по крака.

Управление на глада

Въпреки че е най-важно да се контролира диабетът, има някои неща, които можете да опитате, за да се справите с глада при диабетна хиперфагия:

Проверете кръвната си захар. Ако е ниска, консумирайте бързи въглехидрати, за да я повишите.

Яжте храни с високо съдържание на фибри и ниско съдържание на въглехидрати.

Пийте много вода.

Яжте закуска с високо съдържание на протеини.

Хранете се без разсейващи фактори, като например телевизори и други устройства.

Поддържайте храната интересна с разнообразие от вкусове, билки и подправки.

Разсейвайте се, докато изпитвате желание за нещо – разходете се, вземете душ или се занимавайте с дейност, която ви харесва.

Управлявайте нивата си на стрес и следете за признаци на проблеми с психичното здраве, като депресия или тревожност, които могат да доведат до емоционално хранене.

Позволете си да опитате малки количества от храните, за които жадувате.

Дръжте здравословните закуски лесно достъпни.

Симптомите на хиперфагия налагат посещение при лекар, когато гладът, който не се облекчава чрез хранене, е обезпокоителен сам по себе си.

Освен това, ако е налице диабет, той почти винаги се дължи на напредващо заболяване и нарастваща загуба на контрол върху кръвната захар. Това е особено вярно, ако има други признаци на напредващ диабет, като например замъглено зрение или незарастващи рани по краката.

