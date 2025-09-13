В последните години обаче все повече хора се обръщат към дъвките като възможно средство за отслабване. Някои твърдят, че дъвченето им помага да се въздържат от консумацията на храна между основните хранения, докато други са убедени, че тази практика потиска апетита им.

Част от любителите на дъвките дори вярват, че редовното дъвчене може да помогне за оформяне на лицето чрез тонизиране на лицевите мускули.

Въпросът е дали тези твърдения имат научна основа или са просто популярни митове. За да разберем истината, е важно да разгледаме какво точно показват научните изследвания по темата, пише Health Line.

Влияние върху глада и апетита

Едно от най-често споменаваните предимства на дъвченето на дъвка е способността му да намали чувството за глад. Няколко научни проучвания наистина потвърждават този ефект, макар и с различна степен на увереност. Дъвченето може да намали глада, да накара човек да се чувства по-сит и да помогне за намаляване на желанието за междинни закуски.

Снимка: Canva

В едно скорошно изследване учените установяват, че дъвченето на дъвка след 10-часов фастинг намалява глада и апетита толкова ефективно, колкото и консумацията на калорична напитка. Друго проучване показа, че участниците, които дъвчат дъвка без захар в продължение на 30 минути след хранене, съобщават за по-голямо чувство на ситост в сравнение с тези, които не дъвчат дъвка. Този ефект се проявява само 5 минути след започване на дъвченето.

Механизмът зад този ефект може да се обясни с факта, че процесът на дъвчене стимулира освобождаването на специфични хормони в червата. Тези хормони от своя страна изпращат сигнали към мозъка, които намаляват глада и желанието за храна. Въпреки това важно е да се отбележи, че не всички изследвания достигат до еднакви резултати, което означава, че дъвченето може да не е еднакво ефективно за всички хора.

Намаляване на калорийния прием

Освен влиянието върху чувството за глад, дъвченето може да окаже и практическо въздействие върху количеството консумирани калории. Изследванията показват, че хората, които дъвчат дъвка между храненията, често консумират по-малко калории при следващото си хранене.

В едно показателно проучване участниците, които дъвчат дъвка между закуската и обяда, не само се чувстват по-малко гладни, но и консумират около 68 калории по-малко на обяд в сравнение с контролната група. За да си представим мащаба на това намаление, 68 калории са приблизително равни на 2 чаени лъжички фъстъчено масло или едно малко парче плод.

Други проучвания разкриват още по-интересни резултати относно дългосрочното въздействие на дъвченето. Дъвченето на дъвка след хранене може да помогне на човек да изяде до 10% по-малка порция храна три часа по-късно, отколкото ако не дъвчи дъвка изобщо.

Въпреки че тези резултати звучат обещаващо, важно е да се подчертае, че общото намаление на калорийния прием остава относително малко и понастоящем не е ясно дали води до значителна дългосрочна загуба на тегло.

Изгаряне на допълнителни калории

Дъвченето на дъвка може да има и директен ефект върху метаболизма, като помага за изгаряне на няколко допълнителни калории. Няколко малки проучвания показват интересни, макар и скромни резултати в тази насока.

В едно изследване участниците, които дъвчат дъвка преди и след закуска, изгарят около 3-5% повече калории в 3-те часа след хранене в сравнение с тези, които не дъвчеха. Друго проучване установява, че дъвченето след хранене увеличава термогенезата, предизвикана от диетата, това е броят калории, които тялото изгаря по време на храносмилателния процес.

Снимка: Canva

Особено интересен е ефектът от комбинирането на дъвчене на дъвка с физическа активност. Изследванията показват, че дъвченето на дъвка по време на ходене може да спомогне за отслабване чрез увеличаване на сърдечната честота и скоростта на движение. Това от своя страна води до повишено изгаряне на калории и мазнини.

Въпреки тези положителни находки, важно е да се запази реалистична перспектива. При 0,4-6 допълнителни изгорени калории на 15 минути ходене с дъвка, ползите остават много малки. Поради това е малко вероятно самото дъвчене да доведе до значителни резултати в отслабването, без да бъде съчетано с други промени в диетата и начина на живот.

Различни видове дъвки и техните ефекти

Не всички дъвки са създадени еднакво, особено когато става въпрос за тяхното въздействие върху теглото. На пазара се предлагат различни видове, от традиционните със захар до специализираните с кофеин или никотин.

Дъвки без захар

Захарта се счита за неполезна при опити за отслабване, поради което дъвките без захар често се възприемат като по-добра алтернатива. В действителност обаче разликата в калориите е минимална, обикновените дъвки съдържат само с 2 калории повече на 2 грама в сравнение с вариантите без захар. Такава малка разлика едва ли ще окаже съществено въздействие върху процеса на отслабване.

Струва си да се има предвид, че дъвките без захар често съдържат изкуствени подсладители като аспартам или сукралоза. Тези вещества са свързани с потенциални здравословни проблеми, включително лошо здраве на червата, диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания и дори затлъстяване.

Освен това много дъвки без захар съдържат захарни алкохоли като сорбитол, които могат да причинят храносмилателни проблеми като спазми, газове, подуване и диария, особено при консумация на повече от 4-16 дражета дневно.

Дъвки с кофеин

Кофеинът е известен със способността си да ускорява метаболизма и да увеличава изгарянето на мазнини. Проучвания показват, че по-голям прием на кофеин може да бъде свързан с по-ниско тегло, по-малко мастна маса и по-добър индекс на телесна маса. Кофеинът помага на тялото да изгаря повече мазнини както в покой, така и по време на физическа активност.

Снимка: Canva

Дъвките с кофеин могат да помогнат за отслабване, поне в началния период. С течение на времето обаче тялото свиква с редовния прием на кофеин, което може да намали ефекта му. Освен това дъвките с кофеин обикновено съдържат между 25 и 100 мг кофеин на драже, което означава, че дори при консумация на няколко дражета дневно може да се надвиши препоръчителната безопасна доза от 400 мг дневно.

Никотинови дъвки

Никотинът е известен с това, че намалява апетита и може леко да повиши метаболизма. Това обяснява защо хората, които използват никотинова дъвка за отказване от цигарите, често напълняват по-малко от тези, които използват обикновена дъвка или не дъвчат изобщо. Въпреки тези потенциални ползи за контрола на теглото, никотинът е силно пристрастяващо вещество с множество вредни ефекти върху здравето, поради което използването на никотинови дъвки единствено за отслабване категорично не се препоръчва.

Помага ли наистина дъвченето на дъвка за отслабване

Дъвченето на дъвка може да окаже някои положителни ефекти върху процеса на отслабване, но тези ефекти са относително скромни. Дъвките могат да помогнат за намаляване на чувството за глад, увеличаване на ситостта и консумация на малко по-малко калории през деня. Те могат също да спомогнат за изгаряне на няколко допълнителни калории, особено когато се комбинират с физическа активност.

Въпреки тези потенциални ползи, важно е да се разбере, че ефектът на дъвченето върху отслабването е незначителен. Малко вероятно е само дъвченето на дъвка да доведе до дългосрочни резултати в отслабването, ако не е съчетано със значителни промени в диетата и начина на живот. Освен това няма научни доказателства, които да подкрепят твърдението, че дъвченето може да помогне за оформяне на лицето чрез тонизиране на мускулите.

За тези, които решат да включат дъвченето на дъвка в своята стратегия за отслабване, най-разумният подход е да избират дъвки без захар, да избягват никотиновите варианти освен при отказване от цигари, и ако консумират дъвки с кофеин, то да е умерено. Най-важното е да се помни, че дъвченето трябва да се разглежда като допълнение, а не като замяна на здравословното хранене и редовната физическа активност.

-------------------------------------

Често задавани въпроси

1.Може ли дъвченето на дъвка да ми помогне да отслабна?

Да, дъвченето на дъвка може да бъде помощно средство в процеса на отслабване, но то не е магическо решение. Основната полза идва от това, че може да намали апетита и да ускори метаболизма. Когато дъвчете, мозъкът получава сигнали, че се храните, което може да ви накара да се чувствате по-сити и да ядете по-малко. Освен това, самото дъвчене изгаря малък брой калории.

2.Как дъвченето на дъвка помага за отслабване?

Дъвченето на дъвка помага за отслабване по няколко начина:

Контрол на апетита: Помага да се преборите с желанието за похапване между основните хранения, особено когато ви се яде нещо сладко.

Намаляване на калориите: Дъвчейки дъвка без захар, вие консумирате много по-малко калории, отколкото ако сте изяли някаква закуска.

Ускоряване на метаболизма: Макар и незначително, дъвченето на дъвка може да увеличи скоростта на метаболизма, което води до изгаряне на малко повече калории.

Намаляване на стреса: Стресът често води до преяждане, а дъвченето на дъвка може да помогне за намаляване на стреса и тревожността.

3.Трябва ли да дъвча дъвка без захар?

Ако дъвката съдържа захар, вие ще поглъщате допълнителни калории, които могат да саботират усилията ви за отслабване. Дъвките без захар обикновено са подсладени със заместители като ксилитол или сорбитол, които не съдържат калории.

4.Колко дъвка трябва да дъвча?

Няма точно определено количество, но е добре да я дъвчете когато усетите глад между храненията. Може да дъвчете дъвка 20-30 минути след хранене, за да се почувствате по-сити. Важно е да не прекалявате, защото прекомерното дъвчене може да доведе до проблеми с челюстта или храносмилането.

5.Има ли дъвченето на дъвка някакви рискове или странични ефекти?

Да, ако дъвчете прекалено много, могат да възникнат някои проблеми:

Проблеми с челюстната става (TMJ): Продължителното дъвчене може да доведе до болка или дискомфорт в челюстта.

Подуване на корема и газове: Някои подсладители като сорбитол и манитол могат да причинят подуване на корема и диария при някои хора.

Навлизане на въздух: Докато дъвчете, можете да поглъщате въздух, което също може да доведе до подуване на корема.

6.Дъвченето на дъвка ще ми помогне ли да отслабна само по себе си?

Не. Дъвченето на дъвка е само един малък елемент от цялостния план за отслабване. За да постигнете трайни резултати, е необходимо да комбинирате дъвченето с балансирана диета, редовни физически упражнения и здравословен начин на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.