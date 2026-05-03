Вижте цвета на езика си: Може да е ранен признак за болест

Вероятно си мислите, че езикът ви има само един определен цвят, но истината е, че този малък мускулест орган може да се види в различни цветове.

Езикът може да стане червен, жълт, лилав или да има друг оттенък според определени здравословни условия, които дори може да променят формата му.

Не е необичайно езикът ви да е с различен цвят, но това може да е признак за здравословен проблем, пише Healthline.

Ако се чудите дали цветът на езика ви се счита за „здравословен", вижте какво означават всички възможни нюанси и кога трябва да отидете на лекар.

Цвят на типичен „здрав" език

Въпреки че езикът на всеки може да изглежда малко по-различен, „типичният здрав“ език има подобни характеристики. Трябва да е розов, с тънък белезникав налеп по повърхността.

Папилите са преобладаващи и на здравия език. Това са малки възли по повърхността, които ви помагат да ядете и да вкусите храната си.

Кога езикът индикира за проблем?

Когато езикът ви не е с обичайния си розов цвят, може да имате основен здравословен проблем. По-долу са описани други цветове на езика ви и какво могат да означават.

Червен (не тъмно розов) – може да показва нещо толкова просто като дефицит на витамин В, който може да бъде коригиран чрез добавки. Скарлатината , екземата и болестта на Кавазаки също могат да причинят зачервяване на езика ви. Червени петна с бели граници по езика ви е рядко, но безобидно състояние, наречено географски език.

Лилав – сърдечните проблеми и лошата цялостна циркулация на кръвта могат да накарат езика ви да стане лилав. Пурпурен език може да се наблюдава и при болест на Кавазаки.

Син – може да е показател за лоша циркулация на кислород в кръвта. Това може да се дължи на белодробни проблеми или бъбречно заболяване.

Жълт – езикът ви може да изглежда жълт, ако пушите или използвате тютюн за дъвчене. Понякога жълтеница и псориазис също могат да оцветят езика по този начин.

Сив – понякога проблемите с храносмилането могат да накарат езика ви да стане сив. Пептични язви или екзема също могат да бъдат виновни.

Бял – обикновено се причинява от бели петна, които растат на повърхността. Те са следствие на гъбични инфекции, като млечница. Белият език може да бъде причинен от доброкачествени състояния, като левкоплакия или орален лихен планус. Понякога левкоплакията може да стане ракова.

Кафяв – този цвят обикновено е безвреден и се причинява от това, което ядете и пиете. Употребата на тютюн обаче е друга причина за кафявия език, вреден навик, който потенциално може да доведе до рак на езика.

Черен – тъмнокафяв до черен език, най-често се дължи на бактерии от лоши навици за орална хигиена. Диабетът е друга потенциална причина за черен език. Понякога вашите папили могат да се умножат и да станат твърде дълги (изглеждат космати), което е характеристика на доброкачествено състояние, наречено “космат черен език”.

Диагностика на езика в китайската медицина

Здравните диагнози по езика се практикуват в традиционна китайска медицина от векове. Според принципите на този тип медицина, самият език се счита за представителство на цялостното ви здраве.

Има четири основни области на езика:

Цвят. Цветът на езика се счита за най-важната индикация. Анормалните промени в цвета в дългосрочен план могат да показват проблеми с основните органи на тялото, като сърцето, черния дроб и бъбреците.

Покритие. Докато здравият език трябва да има тънко белезникаво покритие, китайската медицина отбелязва, че по-дебелото покритие може да означава остър проблем с пикочния мехур, стомаха или червата.

Влага. Влагата на вашия език също се изследва в източните практики. Твърде много влага показва „влага“ в тялото ви, докато сухият език е точно обратното.

Форма .Формата на езика е важен показател за вашето здраве. Например, тънък език може да показва липса на хидратация.

Тези принципи също се използват и в клинични проучвания. Особено, когато става въпрос за цвета на езика. Проучване въз основа на цвета установява, че той има процент на точност при диагностициране на заболяване от около 92%.

Кога да се обърнете към лекар?

При някои от следните промени в езика ви е добре да се обърнете към лекар:

Дългосрочни промени в цвета

Езикът ви може да изглежда малко по-тъмен или по-светъл от ден на ден. Въпреки това, всички дългосрочни промени в цвета, отбелязани по-горе, трябва да изискват посещение при лекар.

Промени в размера или формата

Също така повод за посещение при лекар е и евентуална промяна във формата на езика си – подуване, необичайни бучки или изтъняване.

Промени във влагата или покритието

Всички промени във влагата и покритието също трябва да бъдат разгледани, особено ако забележите дебел белезникав или жълтеникав слой върху езика си. Този тип покритие може да се разпространи и в други области на устата, което може да означава инфекция.