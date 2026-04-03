Когато стомашните киселини причиняват дискомфорт, много хора се обръщат към популярен домашен лек, пиенето на сода за хляб.

Натриевият бикарбонат наистина може да неутрализира излишната стомашна киселина за минути, но медицинските специалисти предупреждават, че това, което изглежда като безобидно решение, може да се окаже опасно при неправилна употреба.

Какво трябва да знаете, преди да посегнете към содата в кухненския шкаф?

Какво представлява содата за хляб и как действа?

Натриевият бикарбонат е бял кристален прах с алкални свойства, широко използван в домакинството. Според експерти, той принадлежи към групата на антиацидите, вещества, които неутрализират стомашната киселина.

Снимка: Canva

При смесване с вода и приемане перорално, натриевият бикарбонат реагира с хлороводородната киселина в стомаха, образувайки вода, въглероден диоксид и обикновена сол. Този процес намалява киселинността и може да донесе бързо облекчение при стомашно изгаряне.

Одобрени медицински приложения на натриевия бикарбонат включват:

Временно облекчаване на киселини и стомашно изгаряне

Облекчаване на кожни дразнения от отровен бръшлян или ухапвания от насекоми

Защо хората пият сода за хляб?

Много българи използват натриев бикарбонат при киселини като бърз домашен лек за стомашни проблеми. Според проучвания, цитирани от Medical News Today, хората прибягват до този метод при:

Стомашни киселини за бързо облекчение след тежко хранене

"Детоксикация" или "алкализиране" на организма

Опити за лечение на уринарни инфекции

Важно е да се отбележи, че липсват достатъчно научни доказателства за повечето от тези твърдения. Експертите предупреждават, че използването на сода за уринарни инфекции може да забави ефективното лечение с антибиотици, като позволи на инфекцията да се влоши.

Кога содата за хляб помага?

Антиацидното действие на натриевия бикарбонат е най-ефективно при временно, краткосрочно облекчение на леки, нечести симптоми на киселини.

Снимка: Canva

Според информация от Drugs.com:

Скорост на действие : Започва да неутрализира киселината за минути, но ефектът продължава по-малко от два часа

Стандартна доза : За възрастни – 1/2 чаена лъжичка, разтворена в поне 120 ml вода

Време на приемане : 1-2 часа след хранене

Честота : Само при нужда, не като ежедневно решение

Кога содата за хляб става опасна?

Неправилната или прекалена употреба на натриев бикарбонат може да доведе до сериозни медицински усложнения:

Стомашно руптуриране

Консумирането на сода при презапълнен стомах (след обилно хранене или консумация на алкохол) причинява бързо натрупване на въглероден диоксид. В редки случаи това може да предизвика стомашно-чревни увреждания, включително руптуриране на стомаха – потенциално фатално състояние.

Електролитен дисбаланс

Една чаена лъжичка сода за хляб съдържа около 1259 mg натрий – над половината от препоръчителния дневен прием за много възрастни. Високото съдържание на натрий може да причини:

Снимка: Canva

Обезводняване

Натоварване на бъбреците

Опасно понижаване на калиевите нивоа (хипокалиемия)

Метаболитна алкалоза

Големите дози могат да нарушат кръвната химия, повишавайки pH на опасни нивоа. Симптомите включват объркване, мускулни спазми и гърчове. Според случай, публикуван в National Institutes of Health, това може да доведе до хеморагична енцефалопатия.

Ацидно рикошет

Прекалено бързото неутрализиране на стомашна киселина може да стимулира тялото да произведе още повече киселина като компенсация, влошавайки симптомите след изчерпване ефекта на содата.

Взаимодействие със захарта и лекарства

Промяната на стомашната киселинност влияе на абсорбцията на медикаменти. Натриевият бикарбонат трябва да се приема поне 2 часа отделно от други лекарства, включително:

Антибиотици

Сърдечни медикаменти

Добавки с желяза

Кой трябва да избягва содата за хляб?

Хора с високо кръвно налягане или сърдечни заболявания

Рисковете от предозиране със сода са особено високи при тази група заради натрия. Може да се влоши хипертонията и сърдечна недостатъчност, като се предизвикат аритмии.

Бъбречни заболявания

Увредените бъбреци не могат ефективно да обработват излишния натрий, водейки до отоци и задържане на течности и допълнително органно увреждане.

Бременни жени

Съществуват противопоказания при бременност заради риска от задържане на течности и потенциални ефекти върху плода.

Малки деца

Не трябва да се дава на деца под 6 години (някои препоръки казват под 12) без изрично указание от педиатър.

Безопасни алтернативи на содата

Медицинските специалисти препоръчват доказани безрецептурни средства като:

Калциев карбонат

Алуминиев хидроксид-магнезиев хидроксид

H2 блокери като фамотидин

Ако изпитвате киселини повече от два пъти седмично или симптомите продължават над две седмици, консултирайте се с лекар, може да е налице гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) или друго сериозно състояние.

Пиенето на сода за хляб може да предложи бързо, краткосрочно облекчение при случайни киселини, но опасностите при хронична употреба са реални и сериозни. От електролитен дисбаланс до стомашно руптуриране, рисковете значително надвишават ползите при неправилна употреба.

Ако решите да използвате натриев бикарбонат при киселини, правете го само при нужда, в правилната дозировка и след консултация с лекар, особено ако имате хронични заболявания. За дългосрочно управление на стомашните проблеми, изберете безопасни алтернативи на содата и потърсете медицинска консултация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

