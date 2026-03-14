Киселините в стомаха са неприятен симптом, който е доста често срещан.

Хората често ги описват като болезнено, парещо усещане, което се появява в долната част на гърдите и се разпространява към устата. Ако често изпитвате киселини в стомаха, може би сте забелязали, че някои храни могат да ги предизвикат или влошат.

В тази статия представяме списък с 9 храни, които могат да причинят киселини в стомаха. Ще разгледаме и методи, които можете да използвате, за да намалите симптомите на киселини в стомаха.

Какво представляват киселините и защо се появяват?

Киселините са най-честият симптом на гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) – стомашно-чревно разстройство, което сериозен брой хора, както в България, така и по света.

ГЕРБ се развива, когато съдържанието на стомаха се връща обратно в хранопровода, причинявайки симптоми като:

Киселини

Оригване

Болка в гърдите

Кисел вкус в устата

Обикновено стомашната киселина не достига до хранопровода поради бариера между хранопровода и стомаха, наречена долен езофагеален сфинктер (ДЕС). Този пръстеновиден мускул естествено остава затворен и обикновено се отваря само когато преглъщате или се оригвате.

Нарушението и отпускането на ДЕС е само една от възможните причини за ГЕРБ.

Когато долният езофагеален сфинктер се отпусне неправилно, стомашната киселина нахлува в хранопровода и причинява характерното парене в гърдите, горчив вкус в устата, оригване и болка.

Други фактори, които могат да увеличат риска от развитие на ГЕРБ, включват:

Затлъстяване

Хиатална херния

Тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол

Бременност

Прием на определени медикаменти (НСПВС, бензодиазепини, антидепресанти)

Възраст над 50 години

Забавено изпразване на стомаха

Лечението на гастроезофагеалната рефлуксна болест включва овладяване на свързаните симптоми, включително киселини. Промените в начина на живот се считат за най-важната част от лечението на ГЕРБ, въпреки че хората използват и други лечения, като лекарства.

9 храни, които могат да причинят киселини

1. Мазни и пържени храни

Мазните храни (пържено пиле, пица, чипс и подобни) са сред най-честите тригери за киселини. Според проучвания, мазнините стимулират отделянето на жлъчни соли и хормона холецистокинин (ХЦК), което води до отпускане на ДЕС и улеснява киселинния рефлукс.

Проучване при хора с ГЕРБ установява, че повече от половината от 85-те души, които съобщават за хранителни тригери, добавят, че пържените храни с високо съдържание на мазнини са причинили техните симптоми на ГЕРБ, като киселини.

Освен това, проучването съобщава, че след като участниците са премахнали храните, които ги предизвикват, за 2 седмици, процентът, който е съобщил за киселини, спада от 93% на 44%.

2. Мента

Въпреки репутацията си на „успокоително" за храносмилането, ментата може да влоши симптомите на ГЕРБ при чувствителни хора. Проучванията показват, че тя понижава налягането в долния езофагеален сфинктер. Ако изпитвате киселини след консумация на продукти с мента, може да ги ограничите или елиминирате от храненето си, за да видите дали това ще ви помогне да се справите с киселините.

3. Цитрусови сокове

Цитрусовите сокове от портокал и грейпфрут са сред най-честите хранителни тригери, посочвани от хора с ГЕРБ, които причиняват киселини. Точният механизъм все още се изследва, но хората с чувствителен хранопровод нерядко изпитват значително влошаване на симптомите след консумация на цитрусови сокове.

4. Шоколад

Шоколадът е друг често срещан фактор, който може да причини киселини.

Съставки в шоколада, като какао и кофеин, могат да отпуснат въпросния долен езофагеален сфинктер и да увеличат излагането на киселина на хранопровода.

Много хора съобщават за симптоми на киселини след консумация на шоколад. Не е ясно обаче дали елиминирането на шоколада от диетата подобрява симптомите на киселини.

Ако установите, че яденето на шоколад ви причинява киселини или влошава симптомите на киселини, опитайте да го изключите от диетата си.

5. Пикантни и люти храни

Пикантните храни са сред най-известните причини за симптоми на рефлукс. Изследване с капсули капсаицин установява, че те усилват стомашното акомодиране – релаксация на горната му част при хранене, процес, свързан с повишена релаксация на ДЕС и по-интензивно парене.

6. Лук

Лукът, особено суровият лук, е често срещан причинител на киселини. Подобно на други храни в този списък, лукът причинява симптоми на киселини при много хора с ГЕРБ. Не е ясно обаче как точно лукът причинява киселини или ги влошава. Освен това лукът е богат на FODMAP (ферментируеми олигозахариди, дизахариди, монозахариди и полиоли) – въглехидрати, причиняващи проблеми при чувствителни хора.

7. Алкохол

Умерената до прекомерна консумация на алкохол е доказан рисков фактор за ГЕРБ.

Това е така, защото алкохолът отпуска долния езофагеален сфинктер, което може да позволи на стомашната киселина да излезе в хранопровода и да предизвика киселини.

Освен това, проучванията показват, че консумацията на алкохол е рисков фактор за ГЕРБ.

Преглед на 29 проучвания установява, че хората, които употребяват алкохол повече от 5 пъти или дни седмично, са повече от два пъти по-склонни да имат ГЕРБ, отколкото хората, които не консумират или рядко консумират алкохол.

8. Кафе и кофеинови напитки

Кофеинът отпуска долния езофагеален сфинктер и стимулира стомашната секреция на киселина – две предпоставки за киселинен рефлукс. Въпреки това, проучване сред 1 837 души (25% от тях с ГЕРБ) не открива значима връзка между консумацията на кафе и ГЕРБ симптомите. Ако понасяте кафето добре, няма нужда да го изключвате. Ако обаче то ви причинява дискомфорт, ограничете приема.

9. Газирани и безалкохолни напитки

Много хора установяват, че получават киселини в стомаха след пиене на газирани напитки и газирани напитки.

Изследванията показват, че тези напитки могат да отпуснат езофагеалния сфинктер и да повишат киселинността на стомашната киселина - два рискови фактора за киселини в стомаха.

Всъщност, консумацията на безалкохолни напитки се счита за основен фактор за киселини в стомаха, които се появяват през нощта, известни като нощни киселини в стомаха.

Някои проучвания откриват връзка между консумацията на безалкохолни напитки и влошаването на симптомите при хора с ГЕРБ.

Как да облекчим симптомите при киселини

В допълнение към ограничаването на провокиращите храни и напитки, съществуват и промени в начина на живот, които могат значително да подобрят управлението на ГЕРБ:

Поддържайте здравословно тегло. Затлъстяването е пряко свързано с ГЕРБ. Нормализирането на теглото намалява налягането върху стомаха.

Опитайте нисковъглехидратна диета. Редица проучвания показват, че намаляването на рафинираните въглехидрати може да редуцира ГЕРБ симптомите.

Не лягайте веднага след хранене. Препоръчително е последното хранене да е поне 3 часа преди лягане.

Следвайте средиземноморска диета. Богатата на фибри, риба и зехтин средиземноморска диета е свързана с по-добро управление на симптомите на рефлукс.

Увеличете физическата активност. 30 минути умерено движение 3 пъти седмично намалява риска от ГЕРБ.

Повдигнете главата на леглото. Позицията на тялото по време на сън влияе значително върху нощните симптоми.

Водете хранителен дневник. Проследявайте кои храни предизвикват киселини именно при вас, тъй като тригерите са индивидуални.

Киселините са широко разпространен проблем, но те не трябва да диктуват начина ви на живот. Познаването на храните или напитките, които могат да причинят киселини, е първата стъпка към по-добро управление на симптомите на ГЕРБ.

Важно е да помните, че хранителните тригери са строго индивидуални. Не всяка от изброените храни ще причини дискомфорт при вас. Водете хранителен дневник, следете реакциите на тялото си и – преди всичко, консултирайте се с Вашия лекар или гастроентеролог, за да разработите персонализиран план, свързан с вашето състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

