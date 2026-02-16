Изпитвате внезапна болка в гърдите и не сте сигурни дали това са обикновени киселини или симптоми на инфаркт?

Това объркване може да е често и да бъде изключително опасно. Тъй като киселините (киселинният рефлукс) могат да причинят болка в гърдите, разграничаването между киселини и инфаркт може да бъде истинско предизвикателство.

Един от основните симптоми на инфаркт е болка в гърдите, но това не винаги означава, че човек се хваща за гърдите си от болка, както във филмите.

Потърсете незабавно спешна помощ, ако болката в гърдите се появи внезапно или е придружена заедно с гадене и/или болка в раменете.

Кои са спешните признаци на инфаркт

Хората, които изпитват следните симптоми на сърдечен удар, трябва да се обадят на спешна помощ или да отидат в най-близкото спешно отделение:

Болка или дискомфорт в гърдите (натиск или стягане в центъра на гърдите, които продължават повече от няколко минути)

Замаяност или световъртеж

Гадене

Болка, разпространяваща се в ръцете (едната или и двете), гърба, врата, челюстта или корема

Задух

Изпотяване/избиване на студена пот

Разлика между симптомите на киселини и инфаркт

Симптомите на киселини в стомаха и инфаркт донякъде се припокриват.

Разграничаването между тях може да е трудно, но е важно, защото инфарктът изисква спешна медицинска помощ.

Ако има някакви опасения, че симптомите може да са за инфаркт, а не от киселини в стомаха, незабавно потърсете помощ в спешно отделение.

Симптоми на сърдечен удар (инфаркт)

Симптомите на инфаркт могат да се появят внезапно, но не винаги. Понякога има ранни предупредителни знаци, като ангина пекторис – временно намаляване на кръвния поток към сърцето, което причинява болка и налягане в гърдите. При сърдечен пристъп е необходима незабавна лекарска помощ.

Снимка: iStock

Основните симптоми на сърдечен удар включват:

Болка в центъра или лявата страна на гърдите (най-честият симптом), налягане, стягане (друг чест симптом) или притискане

Студена пот

Умора (по-често срещана при жените)

Замаяност

Гадене и/или повръщане

Болка, която се разпространява отвъд гърдите към ръката, гърба, челюстта, шията, рамото или зъбите

Болка в горната част на корема

Учестен или неравномерен сърдечен ритъм

Задух (по-често при възрастни хора)

Симптоми на киселини (киселинен рефлукс)

Киселинният рефлукс може да причини следните симптоми:

Болка в гърдите

Хронична кашлица

Парене в гърдите (парливо, болезнено усещане)

Дрезгавост

Гадене

Проблеми с преглъщането или болка при преглъщане

Регургитация — връщане на стомашно съдържание в гърлото или устата

Как да разпознаем разликата между киселини и инфаркт: Ключови въпроси

1. Кога се появяват симптомите?

Киселините често се появяват след хранене, особено след обилно или много лютиво ястие. Ако симптомите започнат скоро след хранене, това вероятно са киселини.

2. Подобряват ли се симптомите?

Лекарствата за киселини (антиациди, инхибитори на протонната помпа) могат да облекчат симптомите при киселинен рефлукс. Освен това, киселините могат да се влошат в легнало положение или при навеждане. Седенето в по-изправено положение или стоенето може да помогне.

Сърдечният удар обаче няма да се подобри от антиациди или промяна на позицията.

Снимка: iStock

3. Разпространява ли се болката?

Болката при инфаркт често се разпространява отвъд гърдите — към ръцете, раменете, шията, гърба или челюстта. Болката при киселини обикновено остава в гърдите и гърлото и не се разпространява към други части на горната половина на тялото.

4. Имате ли задух или изпотяване?

Задухът и изпотяването (особено студена пот) са характерни симптоми при инфаркта. Тези симптоми не се появяват при киселини.

5. Имате ли подуване или оригване?

Подуването на корема и оригването често се появяват след обилно хранене и са свързани с хроничен киселинен рефлукс. Те не са типични симптоми на сърдечен пристъп.

Защо се появяват киселините и защо се случва инфарктът?

Причините за инфаркти и киселини са различни. Някои рискови фактори обаче се припокриват.

Причини за сърдечен пристъп

Основна причина за инфаркти е натрупването на плаки (атеросклероза), което стеснява или блокира артериите, предотвратявайки достигането на достатъчно кръв към сърцето. Коронарната артериална болест е състояние, при което тези запушвания засягат артериите, които доставят кръв към сърдечния мускул.

Други причини включват:

Миокарден инфаркт при липса на обструктивна коронарна артериална болест

Спазми в коронарната артерия, които могат да бъдат свързани с тютюнопушене или употреба на наркотици

Кръвни съсиреци в коронарната артерия (емболия на коронарната артерия)

Разкъсване на коронарната артерия (спонтанна дисекация на коронарната артерия)

Причини за киселини

Киселините се появяват, когато групата мускули в долния край на хранопровода (долният езофагеален сфинктер) отслабне.

Това може да доведе до връщане на стомашно съдържание обратно в хранопровода – състояние, известно като Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ).

Рискови фактори за киселини:

Наличие на хиатална херния (слабо място в диафрагмата)

Наднормено тегло или затлъстяване

Бременност

Тютюнопушене

Определени медикаменти (бензодиазепини, калциеви антагонисти нестероидни противовъзпалителни средства)

Как да се справим с киселините у дома

Има много начини да облекчите парещата болка от киселини с домашни средства или медикаменти без рецепта:

Промени в начина на живот:

Избягвайте храни , които провокират киселини: лютиви, мазни храни, алкохол, кофеин, шоколад, домати, цитрусови плодове

Стойте изправени след хранене и не лягайте поне няколко часа след последния прием на храна

Спете с повдигната глава на леглото

Пийте вода – разрежда стомашната киселина

Медикаменти:

Антиациди – неутрализират стомашната киселина

H2-блокери – намаляват производството на киселина

Инхибитори на протонната помпа – блокират производството на стомашна киселина

Естествени средства:

Сок от алое вера

Сода за хляб

Чай от лайка или куркума

Джинджифил

Снимка: iStock

Разликата между получаването на киселини и инфаркт може да бъде трудна за определяне, но разпознаването на ключовите симптоми може да спаси живот.

Ако имате съмнения относно произхода на симптомите си, винаги е по-безопасно да потърсите спешна помощ. Киселините могат да бъдат управлявани у дома, но сърдечният пристъп е спешно състояние, което изисква незабавна намеса.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

