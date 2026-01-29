Ново проучване на Световния икономически форум установява драматично неравенство в инвестициите в здравеопазването на жените, въпреки че те съставляват половината от световното население и носят непропорционално голяма тежест в заболяванията.

Според нов доклада, жените в световен мащаб губят приблизително 75 млн. години здрав живот ежегодно. Това е еквивалентно на една седмица загубено здраве на жена годишно.

Въпреки че жените и момичетата съставляват 49% от световното население и живеят по-дълго от мъжете, те прекарват 25% повече време от живота си в лошо здраве или живеят с увреждания. Парадоксално, инвестициите в женското здраве остават непропорционално ниски и фокусирани само върху ограничен брой терапевтични области.

Снимка: Canva

Само 6% от здравното финансиране отива за женско здраве

Проучването показва, че женското здраве получава само 6% от общите частни инвестиции в здравеопазването, а компаниите, фокусирани изключително върху женско здраве, привличат по-малко от 1% от общия капитал.

„Равенството между половете е напреднало, но разликата в здравословното състояние между мъжете и жените остава значителна", пишат Триш Строуман от BCG и Шиам Бишен от СИФ в доклада.

Още по-голям дефицит в здравните технологии

В сектора на здравните технологии неравенството е още по-изразено. Анализ на международната финансова компания Alantra установява, че компаниите за женско здраве получават само 2% от 41,2 млрд. долара венчър финансиране (рисков капитал) в здравни технологии през 2023 г.

Проучване на BCG показва, че адекватен скрининг и по-добра грижа за жените само при четири състояния, менопауза, остеопороза, болест на Алцхаймер и сърдечносъдови заболявания, би могла да освободи пазарна стойност от над 100 млрд. долара.

Непропорционална болестна тежест

Много заболявания засягат жените по уникален, различен и непропорционален начин. Жените страдат от специфични за пола състояния като ендометриоза, менопауза, синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ) и определени видове рак.

Снимка: OpenAI

Критични състояния остават без финансиране

Петте специфични за жените състояния, ендометриоза, родилно здравеопазване, предменструален синдром (ПМС), менопауза и рак на маточната шийка, представляват 14% от женската бзаболявания, но са получили по-малко от 1% от съответното изследователско финансиране в последните години.

Докладът идентифицира ясно несъответствие между финансовите потоци от частния сектор и тежестта на заболяванията.

Къде отиват парите?

Между 2020 и 2025 г. общото финансиране на здравеопазването от частния сектор възлиза на 2,87 трлн. долара. От тях женското здраве получава 175 млрд. долара или само 6%.

Финансирането остава силно концентрирано в репродуктивното здраве, женските видове рак и родилното здравеопазване, които представляват приблизително:

Снимка: Freepik

80% от идентифицираните събития за финансиране

90% от идентифицирания капитал между 2020 и 2025 г.

За разлика от това, високо разпространени, специфични за жените състояния като ендометриоза, менопауза, СПКЯ и менструално здраве представляват по-малко от 2% от идентифицирания бюджет за женско здраве.

Жените остават извън клиничните изпитвания

Въпреки регулаторните изисквания и политически инициативи, жените остават систематично недостатъчно представени в клинични изпитвания в основните области на заболяванията.

Изследователи от Медицинското училище на Харвард, анализират 1,433 клинични изпитвания с участието на 302,664 участници, установяват, че жените съставляват само 41,2% от участниците средно, под тяхното представяне в повечето здравни популации.

Как да се движим напред?

Докладът идентифицира стабилните доказателства като основен двигател за подхранване на иновациите и инвестициите в женското здраве.

„Предизвикателството е, че трябва да преведете науката и доказателствата в политика, след това политиката в пилотни програми и след това пилотните програми в мащабно доставяне", заявява Сания Ништар от Gavi, Алианса за ваксини, по време на панел за женското здраве на Световния икономически форум в Давос 2026.

Тя добави, че иновациите трябва да бъдат съчетани с капацитет за доставка и ако няма този капацитет и устойчиво финансиране, иновациите не могат да бъдат използвани за въздействието, за което са предназначени.

Снимка: Canva

Ключови стъпки за промяна:

Задълбочено разбиране на женските здравни състояния чрез проучвания и анализи.

Повишено участие на жени в клинични изпитвания.

Целево финансиране за високо разпространени, но пренебрегвани състояния.

Превенция и скрининг като приоритет в здравните системи.

Неравенството в здравеопазването на жените представлява не само обществено-здравен дефицит, но и пазарна неефективност от исторически мащаб. Докато половината от световното население губи десетилетия здрав живот, инвестициите остават минимални и тясно фокусирани.

Промяната изисква целево междусекторно лидерство, базирани на доказателства инвестиционни възможности и системен подход към изследванията, политиките и иновациите в медицината. Само тогава жените ще получат здравеопазването, което заслужават.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

