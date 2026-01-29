Ново проучване на Световния икономически форум установява драматично неравенство в инвестициите в здравеопазването на жените, въпреки че те съставляват половината от световното население и носят непропорционално голяма тежест в заболяванията.
Според нов доклада, жените в световен мащаб губят приблизително 75 млн. години здрав живот ежегодно. Това е еквивалентно на една седмица загубено здраве на жена годишно.
Въпреки че жените и момичетата съставляват 49% от световното население и живеят по-дълго от мъжете, те прекарват 25% повече време от живота си в лошо здраве или живеят с увреждания. Парадоксално, инвестициите в женското здраве остават непропорционално ниски и фокусирани само върху ограничен брой терапевтични области.
Само 6% от здравното финансиране отива за женско здраве
Проучването показва, че женското здраве получава само 6% от общите частни инвестиции в здравеопазването, а компаниите, фокусирани изключително върху женско здраве, привличат по-малко от 1% от общия капитал.
„Равенството между половете е напреднало, но разликата в здравословното състояние между мъжете и жените остава значителна", пишат Триш Строуман от BCG и Шиам Бишен от СИФ в доклада.
Още по-голям дефицит в здравните технологии
В сектора на здравните технологии неравенството е още по-изразено. Анализ на международната финансова компания Alantra установява, че компаниите за женско здраве получават само 2% от 41,2 млрд. долара венчър финансиране (рисков капитал) в здравни технологии през 2023 г.
Проучване на BCG показва, че адекватен скрининг и по-добра грижа за жените само при четири състояния, менопауза, остеопороза, болест на Алцхаймер и сърдечносъдови заболявания, би могла да освободи пазарна стойност от над 100 млрд. долара.
Непропорционална болестна тежест
Много заболявания засягат жените по уникален, различен и непропорционален начин. Жените страдат от специфични за пола състояния като ендометриоза, менопауза, синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ) и определени видове рак.
Критични състояния остават без финансиране
Петте специфични за жените състояния, ендометриоза, родилно здравеопазване, предменструален синдром (ПМС), менопауза и рак на маточната шийка, представляват 14% от женската бзаболявания, но са получили по-малко от 1% от съответното изследователско финансиране в последните години.
Докладът идентифицира ясно несъответствие между финансовите потоци от частния сектор и тежестта на заболяванията.
Къде отиват парите?
Между 2020 и 2025 г. общото финансиране на здравеопазването от частния сектор възлиза на 2,87 трлн. долара. От тях женското здраве получава 175 млрд. долара или само 6%.
Финансирането остава силно концентрирано в репродуктивното здраве, женските видове рак и родилното здравеопазване, които представляват приблизително:
- 80% от идентифицираните събития за финансиране
- 90% от идентифицирания капитал между 2020 и 2025 г.
За разлика от това, високо разпространени, специфични за жените състояния като ендометриоза, менопауза, СПКЯ и менструално здраве представляват по-малко от 2% от идентифицирания бюджет за женско здраве.
Жените остават извън клиничните изпитвания
Въпреки регулаторните изисквания и политически инициативи, жените остават систематично недостатъчно представени в клинични изпитвания в основните области на заболяванията.
Изследователи от Медицинското училище на Харвард, анализират 1,433 клинични изпитвания с участието на 302,664 участници, установяват, че жените съставляват само 41,2% от участниците средно, под тяхното представяне в повечето здравни популации.
Как да се движим напред?
Докладът идентифицира стабилните доказателства като основен двигател за подхранване на иновациите и инвестициите в женското здраве.
„Предизвикателството е, че трябва да преведете науката и доказателствата в политика, след това политиката в пилотни програми и след това пилотните програми в мащабно доставяне", заявява Сания Ништар от Gavi, Алианса за ваксини, по време на панел за женското здраве на Световния икономически форум в Давос 2026.
Тя добави, че иновациите трябва да бъдат съчетани с капацитет за доставка и ако няма този капацитет и устойчиво финансиране, иновациите не могат да бъдат използвани за въздействието, за което са предназначени.
Ключови стъпки за промяна:
- Задълбочено разбиране на женските здравни състояния чрез проучвания и анализи.
- Повишено участие на жени в клинични изпитвания.
- Целево финансиране за високо разпространени, но пренебрегвани състояния.
- Превенция и скрининг като приоритет в здравните системи.
Неравенството в здравеопазването на жените представлява не само обществено-здравен дефицит, но и пазарна неефективност от исторически мащаб. Докато половината от световното население губи десетилетия здрав живот, инвестициите остават минимални и тясно фокусирани.
Промяната изисква целево междусекторно лидерство, базирани на доказателства инвестиционни възможности и системен подход към изследванията, политиките и иновациите в медицината. Само тогава жените ще получат здравеопазването, което заслужават.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници:
- Euronews Health. Световен икономически форум и Бостънска консултантска група. „Здравето на жените: преодоляване на разликата в инвестициите и иновациите“ (2026).
Gavi, Алианса за ваксини. „Нова ера за здравето на жените: обединяване на световните лидери за подобряване на живота и икономиките през 2025 г. и след това.“
Alantra Financial Services. „Анализ на финансирането на рискови инвестиции в здравните технологии 2025 г.“
Медицинско училище на Харвард. „Представителство на половете в клиничните изпитвания: анализ на 1433 проучвания.“