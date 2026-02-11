Жените спортисти са от два до осем пъти по-склонни да получат травми на предните кръстни връзки в сравнение с мъжете.

Това полово неравенство предизвиква мащабни изследвания в елитните спортове, особено във футбола, баскетбола и тениса, при които популярността, интензивността и физическите натоварвания бележат огромен прогрес.

Инцидентът с американската легенда в ските Линдзи Вон, която участва на олимпийските игри в Милано-Кортина със скъсана предна кръстна връзка на коляното, даде нови поводи за медицински обяснения на една от най-тежките травми.

Какво представляват кръстните връзки на коляното

Предната кръстна връзка (ACL) е една от четирите основни връзки в коляното, които свързват бедрената кост и пищяла. Основната ѝ роля е да контролира движенията, включващи бързо спиране и промени в посоката.

При спортове, изискващи завъртане (като футбол, баскетбол, американски футбол, тенис и други), предната кръстна връзка е ключова и може да бъде изключително уязвима от наранявания. Въпреки че можете да нараните тази връзка по време на сблъсък, повечето разкъсвания на тази връзка са от безконтактни наранявания.

Симптоми на разкъсани кръстни връзки

Честите симптоми на разкъсана предна кръстна връзка включват:

Силен „пукащ“ звук по време на нараняване

Силна болка и невъзможност за продължаване в дадения вид спорт

Бързо подуване

Чувство за нестабилност в коляното

„Ако скъсате предната кръстна връзка, може да загубите способността си да контролирате всяко завъртане през коляното“, разяснява д-р Вехния Тьонг, ортопедичен хирург по спортна медицина в Northwestern Medicine.

Уврежданията на връзките се класифицират от леки до тежки:

Степен I: Това е леко нараняване с малки разкъсвания. Връзката е леко разтегната, но все още е в състояние да поддържа колянната става стабилна.

Това е леко нараняване с малки разкъсвания. Връзката е леко разтегната, но все още е в състояние да поддържа колянната става стабилна. Степен II: Лигаментът е разхлабен и се счита за умерено нараняване с частично разкъсване.

Степен III: Това е тежко нараняване с пълно разкъсване на връзките, а колянната става е нестабилна.

Снимка: Canva

По-голямата част от травмите на предната кръстна връзка са от трета степен.

Защо контузиите на предните кръстни връзки са толкова често срещани при жените

1. Биомеханични фактори

Противно на общоприетото схващане, жените нямат по-широк таз от мъжете. Те обаче са склонни да имат по-голям Q ъгъл – ъгълът, образуван между квадрицепса и пателарното сухожилие. По-големият Q ъгъл може да увеличи вероятността коляното да се огъне навътре, оказвайки допълнително натоварване върху предната кръстна връзка.

Има някои доказателства, свързващи Q ъгли, по-големи от 19 градуса, с повишен риск от травма на предните кръстни връзки. Съвременните изследвания обаче показват, че травмите на ACL са многофакторни и няма проста причинно-следствена връзка.

Жените обикновено имат по-малки предни кръстни връзки, което може да намали способността на връзките да издържат на сила.

Моделите на мускулна активност също са от значение. Жените спортисти често разчитат повече на квадрицепсите си при приземяване, като ангажират по-малко задните бедрени мускули. Този начин на приземяване, съчетан с по-ниския принос на задните бедрени мускули, увеличава напрежението върху кръстните връзки по време на спортна дейност.

2. Хормонални влияния

Хормоналните колебания по време на менструалния цикъл все по-често се признават за потенциален фактор, допринасящ за увреждане на предната кръстна връзка.

Снимка: iStock

Проучване от 2024 г. в Обединеното кралство, проведено от University College London, University of Bath и St Mary's University, установява, че мускулните травми при жените състезателки по футбол са 6 пъти по-склонни да се появят в дните преди менструацията, което съвпада с хормоналните фази, при които естрогенът е висок, а прогестеронът е нисък – състояния, които могат да направят предната кръстна връзка по-уязвима.

Предната кръстна връзка има рецептори за естроген и релаксин, а и двата хормона са известни със своето влияние върху еластичността на тъканите. Въпреки че проследяването на цикъла и модификациите на тренировките около тези фази набират популярност, хормоналните цикли са силно индивидуални и са необходими повече изследвания.

Интересното е, че някои проучвания показват, че оралните контрацептиви могат да помогнат за намаляване на хормоналните колебания и да намалят риска от травми, както и да предложат защитен ефект срещу наранявания на предната кръстна връзка.

3. Невромускулен контрол

Доскоро по-голямата част от това, което се знае за силата и превенцията от контузии, се основаваше на изследвания, проведени почти изключително върху мъже спортисти.

Предположението, че тези данни могат да се приложат директно към жените, се оказва проблематично.

В сравнение с мъжете, жените са склонни да имат по-ниска сила и мощ спрямо телесната си маса. Въпреки че все повече жени сега се занимават със силови тренировки, историческата недостатъчна представителност на жените в тренировките със съпротивление продължава да има ефект върху риска от контузии.

Това води до намалена сила и по-бавно време за реакция, като и двете могат да повлияят на начина, по който коляното реагира на бързи, многопосочни движения.

Възможности за лечение

Възможностите за лечение на разкъсвания на предната кръстна връзка (ACL) са едни и същи, независимо от пола ви. Ако има пълно разкъсване, тя вероятно няма да заздравее сама.

Снимка: Getty Images

Това се дължи главно на причината, че предната кръстна връзка е обляна от синовиална течност в коляното, и ограниченото кръвоснабдяване на връзката, което може да попречи на влакната да се съберат, за да заздравеят.

За леки наранявания на предната кръстна връзка има нехирургични лечения, като например носене на шина, в допълнение към физиотерапия. Въпреки това, за тежки наранявания на ACL, операцията е опция.

Когато предната кръстна връзка е напълно разкъсана, хирурзите ще използват донорска връзка или сухожилие - обикновено вашите собствени сухожилия на задната бедрена става, сухожилие на квадрицепса или пателарно сухожилие, за да я заместят. По време на тази операция се лекуват и свързани наранявания, като например разкъсвания на менискуса.

„В крайна сметка основната цел на операцията, особено при по-млади спортисти, е да се възстанови напълно способността им да се върнат към спорта на същото ниво, на което са били преди контузията“, обясняват специалистите.

Как да намалите риска от контузия на предна кръстна връзка

Времето за възстановяване след травма на предната кръстна връзка обикновено варира от 9 до 12 месеца, но много зависи от степента на нараняване и качеството на рехабилитацията. За съжаление е 6 пъти по-вероятно да получите второ нараняване на предна кръстна връзка, след като вече сте имали една контузия, но има начини за предотвратяване на бъдещи наранявания.

Тренирайте редовно: Изпълнявайте упражнения за сила и гъвкавост, за да подобрите баланса и координацията си.

Практикувайте уменията си за приземяване и промени в посоката: Ако не сгъвате коленете си по време на промени в посоката или приземяване след скок, това може да увеличи шансовете ви за контузия на предната кръстна връзка. Механиката е важна!

Загрейте се преди да се включите в активност: Включете специфични за спорта упражнения и си дайте време за разтягане, за да предотвратите мускулни разтежения.

Укрепване на мускулите: Съсредоточете се върху укрепването на мускулите в долната част на тялото и коремните мускули. Силните коремни мускули и бедра могат да ви помогнат да подобрите баланса си, докато силните задни бедрени мускули и квадрицепсите работят заедно, за да движат крака ви.

Независимо от нивото ви на физическа подготовка, консултирайте се с лекар, преди да започнете спорт, за да сте сигурни, че сте психически и физически сте достатъчно подготвени.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------------------------

Източници