Всяка жена изпитва колебания в хормоните – биологично активни вещества, които контролират повечето от функциите в организма, като метаболизъм, растеж и репродукция.

Хормоналните промени, които естествено настъпват при определени житейски събития, като менструация, бременност и менопауза, са трудни за игнориране. Но това не са единствените причини за хормоналния дисбаланс.

Разпознаването на симптомите на хормоналния дисбаланс, когато се появят, може да ви даде насоки, необходими за идентифициране на основен проблем и да получите облекчение, информират здравните експертите към Калифорнийския университет.

Какво е хормонален дисбаланс?

Тялото ви има повече от 50 вида хормони, които функционират буквално като инструменти в оркестър. Дори малка промяна в тези инструменти или в начина, по който свирят, може да наруши баланса.

Вашите органи и тъкани отделят хормони в кръвта. Те се разпространяват из цялото тяло, регулирайки и контролирайки системите, които засягат:

Растеж

Метаболизъм

Настроение

Репродукция

Сексуална функция



Ако тялото ви произвежда твърде малко или твърде много от определен хормон, това може да повлияе на някоя от тези функции.

Какво причинява хормоналния дисбаланс?

Определени моменти и събития в живота естествено влияят на хормоните на хората. Възрастта може да повлияе на производството на хормони и на това колко добре функционират хормоните. Други етапи от живота, като пубертета, също могат да повлияят на хормоналните нива.

Снимка: iStock

Други причини за хормонален дисбаланс може да не засегнат всички. Състояния, които са склонни да нарушават хормоните, включват:

Болестта на Адисон, която засяга надбъбречната жлеза и нейната способност да произвежда хормони

Анорексия и други хранителни разстройства , които причиняват хормонални промени

Вродена надбъбречна хиперплазия , която може да причини анормални нива на кортизол (хормон на стреса) и тестостерон (мъжки хормон)

Синдром на Кушинг, свързан с високи нива на кортизол

Диабет, който засяга инсулина (хормонът, който регулира кръвната захар)

Синдром на поликистозните яйчници , който кара хората AFAB да произвеждат необичайно високи нива на мъжки хормони

Заболявания на щитовидната жлеза, които засягат способността на щитовидната жлеза да произвежда хормони

Можете да преживеете хормонални промени и поради:

Кисти и тумори

Лекарства като противозачатъчни или лечение на рак

Излагане на химикали от околната среда

Стрес

Симптоми на хормонален дисбаланс

Може да бъде трудно да се идентифицира хормонален дисбаланс, тъй като симптомите варират в зависимост от това кои хормони са засегнати и по какъв начин.

Менструални промени

Има много причини, поради които месечният ви цикъл може да се промени, но често това се дължи на хормонален дисбаланс. Промените в хормоналните нива могат да доведат до необичайни промени в цикъла ви:

Отсъствие

Честота

Силна менструация

Нередовен цикъл

Повечето промени в менструацията, свързани с хормоните, са свързани с колебания в нивата на естроген. Но менструацията ви може да се промени и поради диета, упражнения, психично здраве и други съпътстващи заболявания.

Проблеми с косата

Хормоните влияят върху естествения цикъл и структурата на косата. Ако хормоните ви са в дисбаланс, вероятно ще забележите това по косата си. Например, хората често имат по-гъста и по-плътна коса, когато хормоните им се променят поради бременност.

Снимка: iStock

Както косопадът, така и прекомерният растеж на косата (хирзутизъм) могат да бъдат признаци на хормонален дисбаланс. Ако по лицето и брадичката ви расте груба коса, тялото ви може да произвежда прекалено много мъжки хормони. Ако губите коса, може да имате проблем с щитовидната жлеза.

Кожни проблеми

Хормоналният дисбаланс може да доведе до промени в цвета и текстурата на кожата ви. Ако имате повишени нива на прогестерон, което се случва при бременност, може да забележите повече акне по лицето, гърдите и гърба.

Промените в хормоните, включително естроген и прогестерон, могат също да причинят хиперпигментация – тъмни петна по кожата. Най-вероятно е да се появят по врата, слабините и под гърдите.

Симптоми, свързани със сексуалната функция

Ако нивата на естроген се променят, което се случва с възрастта, може да забележите признаци в сексуално отношение, като например:

Ниско либидо

Болка по време на секс

Вагинална сухота

Хормоналният дисбаланс може да причини и вагинална атрофия – възпаление и изтъняване на вагиналните стени. Това се случва обикновено след менопаузата, когато нивата на естроген са ниски.

Промени в теглото

Наддаването на тегло или внезапната, необяснима загуба на тегло винаги са повод за безпокойство. Но тези проблеми могат да са признак за хормонален дисбаланс. Натрупването на тегло е типично след менопаузата поради намалените полови хормони.

Снимка: Canva

Но проблемите с теглото са свързани и с хормонални състояния като:

Заболявания на щитовидната жлеза

Синдром на поликистозните яйчници

Синдром на Кушинг

Проблеми с настроението и съня

Когато нивата на естроген спадат, спада и нивото на серотонина в тялото ви – химикалът, който помага за стабилизиране на настроението. Когато тези нива са ниски, мозъкът и нервната система не винаги комуникират както трябва, което води до:

Тревожност

Депресия

Раздразнителност

Тези проблеми с психичното здраве могат да попречат на съня. Хормоналният дисбаланс може да повлияе на съня, като предизвика:

Нощно изпотяване

Проблеми със заспиването или поддържането на съня

Разстройство в храносмилането

Вашите полови хормони, естроген и прогестерон, играят важна роля в метаболизма ви и помагат за регулирането на стомашно-чревния тракт. Когато тези хормони не са в равновесие, функцията на червата ви страда, което води до храносмилателни проблеми като запек или диария.

Изследванията показват, че хормоналният дисбаланс при хората може да е свързан със синдрома на раздразненото черво. Стомашно-чревните проблеми обикновено са свързани с хормонални промени в кръвта, свързани с менструацията.

Какво да направите, ако смятате, че имате хормонален дисбаланс

Хормоналните дисбаланси не винаги са лесни за откриване — няма един-единствен тест, който да оценява всички хормонални нива.

Има различни комплекти за домашни тестове, с които можете да измерите нивата на конкретни хормони. Но най-доброто, което можете да направите, е да споделите симптомите и притесненията си с вашия личен лекар.

Снимка: Canva

Той ще прецени цялостното ви здравословно състояние и ще може да извърши оценки, които да ви приближат с една стъпка към лечението на симптомите ви.

Диагностицирането на хормонален дисбаланс може да включва:

Физически преглед и преглед на здравната история, за да се открие основното състояние

и преглед на здравната история, за да се открие основното състояние Оценка на приеманите лекарства и добавки

Лабораторни тестове за измерване на нивата на хормоните в кръвта, урината или слюнката

Тазов преглед, за да се установят кисти или тумори, които пречат на производството на хормони

Ултразвуково изследване, което може да прегледа матката, яйчниците, щитовидната жлеза или хипофизната жлеза

Начини за лечение на хормонален дисбаланс

Има няколко начина за лечение на хормонална дисфункция, включително:

Антиандрогенни лекарства, ако проблемът е по-високи от нормалните нива на мъжки хормони

ако проблемът е по-високи от нормалните нива на мъжки хормони Хормонални контрацептиви за балансиране на половите хормони

Хормонална терапия, която използва изкуствени хормони за повишаване на ниските нива на естроген или тиреоидни хормони

Вагинален естроген, локално лечение, което облекчава вагиналната сухота и болка

Има и природни средства, които могат да повишат естрогена. Говорете с вашия личен лекар, преди да опитате тези опции.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.