Мускулни крампи: 8 неща, които ги причиняват и съвети как да ги спрете

Независимо дали става въпрос за случаен спазъм на крака по време или след тренировка, или безпричинно появяване през нощта, всички сме изпитвали мускулни крампи (наричани още мускулни спазми).

Те могат да бъдат изключително болезнени, но добрата новина е, че мускулните крампи са мимолетни. Обикновено не е нужно да се тревожим твърде много.

Мускулните крампи са доста често срещано състояние и могат да се появят във всяка част на тялото, но са най-често срещани в краката и стъпалата. И все пак, те не винаги са нещо, което просто трябва да се пренебрегне.

Например, мускулните крампи могат да бъдат особено проблематични, ако ви събуждат през нощта. А ако са придружени от други симптоми, те могат да бъдат и признак на основно медицинско състояние.

Какво причинява мускулните крампи?

Движите се през целия ден. При това двигателните нерви на периферната ви нервна система се активират, за да задействат мускулните контракции, необходими за нормалното движение на мускулите.

Снимка: iStock

Но тези двигателни нерви са изключително чувствителни и понякога спонтанно се „засягат“, създавайки мускулни контракции, които се усещат всичко друго, но не и нормално.

„Мускулният крамп е по същество хаотично, спонтанно мускулно свиване“, обяснява д-р Уилям Ондо, невролог в Houston Methodist, специализиран в двигателни нарушения. „Те могат да се появят във всяка част на тялото, но са най-често срещани в краката и стъпалата.“

„Когато правите електрически изследвания на крампи, виждате, че двигателният нерв, който задейства засегнатия мускул, се активира с изключително висока честота – много по-висока, отколкото когато човек съзнателно движи мускул самостоятелно.“

В много случаи мускулът се свива до такава изключителна степен, че целият крайник или тяло се движи физически, особено ако става въпрос за по-големи мускули в бедрото или прасеца.

„Мускулът в крайна сметка ще се умори – или можете да го разтегнете, за да прекъснете свиването – но междувременно тези екстремни контракции могат да бъдат много болезнени и проблематични“, добавя д-р Ондо.

Това е различно от мускулните потрепвания, много леко, повтарящо се свиване на мускул, което може или не може да се види или усети.

Снимка: iStock

Със сигурност има рискови фактори за мускулни крампи, включително:

Започване на нови упражнения

Дехидратация

Електролитен дисбаланс

Стареене

Неактивност

Диабет

Бременност

Някои лекарства, най-вече диуретици и статини

Защо получаваме мускулни крампи през нощта?

Повечето мускулни крампи, които изпитваме, попадат в една от две категории:

Крампи, които нямат ясна причина, които обикновено се появяват, когато мускулът е отпуснат (обикновено през нощта).

Крампи, които се появяват по време на или след тренировка.

„Нощните крампи изглежда стават по-чести с нарастване на възрастта, но все още не е напълно ясно защо двигателните нерви могат внезапно да започнат да се активират, докато кракът ви е отпуснат и спите“, казва д-р Ондо.

Крампите, предизвикани от упражнения, могат да се появят или поради електролитен дисбаланс, дехидратация, или защото мускулите са извън форма и се тренират за първи път от известно време.

„Въпреки че са класифицирани отделно, няма физиологична разлика между крампи, предизвикани от физическо натоварване, и нощни крампи. Ние просто им даваме различни имена въз основа на това кога се появяват и какво вероятно ги причинява“, коментират експерти.

Как да предотвратите мускулни крампи

Когато ви засегне мускулна крампа, вероятно търсите начин бързо да се отървете от болката.

„Основното нещо, което можете да направите, за да спрете крампа, е да разтегнете мускула в посока, обратна на крампата“, обясняват специалистите.

„Това може да е трудно, тъй като крампите са много болезнени, но този подход работи за прекъсване на мускулното свиване-спиране на крампа. Крампата може да се върне след няколко секунди, но това е най-ефективният начин за спиране на крампа“, добавят те.

Що се отнася до това дали има храни, които помагат при мускулни крампи, отговорът е донякъде неясен.



Има редица неща, рекламирани като облекчаващи мускулните крампи, като калият е най-популярен. Ето защо често със сигурност сте чували за сок от туршия срещу крампи, тъй като той съдържа калий.

Смята се, че добавките с калций и магнезий също помагат при крампи.

„Нито едно от тези домашни средства за мускулни крампи, включително сокът от туршия, не е преминало през строг научен преглед. Въпреки това, няма нищо лошо в това да ги опитате“, коментира д-р Ондо.

Според специалиста, най-добрите начини за справяне с мускулните крампи са да се предотврати появата им на първо място чрез:

Масажирайте засегнатата област с ръце или масажен валяк

Изправете се и се разходете

Динамични разтягания за леко загряване на мускулите преди тренировка

Статични разтягания след тренировка и преди лягане

Пиене на много вода

Трябва да знаете дали може да имате ниски нива на електролити и кога трябва да изберете спортна напитка пред вода

Приложете топлина или лед

Кои са най-засегнати от мускулни крампи?

Мускулните крампи (спазми) могат да се случат на всеки и по всяко време. Някои хора са предразположени към мускулни спазми и ги получават редовно при всякакъв вид физическо натоварване. Хората, които са най-склонни да получат мускулни спазми, включват:

Спортисти

Кърмачета

Бременни жени

Хора над 65-годишна възраст

Хора със затлъстяване

Кога трябва да посетите лекар за мускулни крампи?

В повечето случаи мускулните крампи се появяват сами (без други симптоми) и за щастие не са сериозен проблем – въпреки че, могат да бъдат много болезнени в момента.

Но ако често получавате мускулни крампи и особено ако имате други симптоми на слабост или загуба на мускулна маса, е време да се консултирате с вашия лекар.

Може да има метаболитни причини за мускулните крампи, като хормонални нарушения, които причиняват електролитен дисбаланс.

Но понякога мускулните крампи всъщност могат да бъдат признак за нещо още по-тревожно.

Ако мускулните крампи са съпроводени с болка, слабост или намален мускулен размер, е важно да се консултирате с невролог, тъй като има определени неврологични заболявания, които причиняват крампи. Макар и редки, те са много сериозни и ще трябва да бъдат изключени.