Милиони жени по света живеят с хронична тазова болка, а получаването на диагноза често отнема близо десетилетие. Ново научно откритие обаче може да промени това, изследователи установяват, че кръвен тест за ендометриоза е реално постижим, благодарение на уникален хормонален „отпечатък", открит в кръвта на засегнатите жени.

Откритието идва в момент, когато диагностиката на ендометриоза все още разчита основно на инвазивна хирургическа намеса.

Какво откриват учените

Екип от University of Edinburgh провежда проучване, обхващащо 159 жени с потвърдена ендометриоза и 57 жени без заболяването. Изследователите анализират нивата на андрогени, хормони, известни като „мъжки", макар да присъстват естествено и в женския организъм.

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Фокусът падна върху група съединения, наречени 11-оксигенирани андрогени, произвеждани от надбъбречните жлези. Резултатите показват, че жените с ендометриоза имат отчетливо различен хормонален профил, включително повишени нива на конкретно вещество, 11-кетотестостерон.

Използвайки този хормонален „подпис", учените успяват да идентифицират правилно над 95% от участничките с ендометриоза, резултат, който експертите определят като изключително обещаващ за бъдеща неинвазивен тест диагностика.

Защо това е важно за жените

Ендометриозата се характеризира с разрастване на тъкан, подобна на маточната лигавица, извън матката. Тази тъкан реагира на хормоналните промени през цикъла, което води до хронично възпаление и тазова болка, образуване на сраствания в малкия таз и понякога киста на яйчника (шоколадова киста).

Заболяването засяга приблизително 1 на всеки 10 жени, а сред симптомите му са:

силни болки при менструация

хронична тазова болка

умора и дискомфорт при полов контакт

проблеми, свързани с причини за безплодие

Въпреки разпространението си, в момента диагнозата в много страни отнема средно над 9 години и изисква лапароскопия, хирургическа процедура, чиято цена и инвазивност често отблъскват пациентките от навременно изследване.

От лаборатория към клиничната практика

До момента изследванията върху ендометриозата се фокусираха предимно върху естроген и прогестерон, хормоните, пряко свързани с менструалния цикъл. Ролята на андрогените, включително нивата на тестостерон, оставаше слабо проучена, до сега.

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Според проучването, публикувано в Journal of Endocrinology (Oxford Academic), тези нови данни отварят врата не само за диагностика, но и за нови терапевтични подходи. Екипът на Edinburgh Innovations, комерсиалното звено на университета, вече търси индустриални партньори за разработване на диагностичен тест, базиран на резултатите.

Д-р Сюзан Боди, директор „Иновации" в Edinburgh Innovations, определя откритието като отговор на „важна неудовлетворена нужда в областта на женското здраве".

Ема Кокс, изпълнителен директор на Endometriosis UK, коментира: „Дълго време хората с ендометриоза чакат неприемливо дълго за диагноза. Надежден, нехирургичен тест може да съкрати това чакане до броени месеци." Тя обаче подчертава, че по-мащабни клинични изпитвания ще бъдат необходими, за да се потвърдят резултатите.

Какво следва в диагностиката на ендометриоза

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Откритието на хормонален дисбаланс, специфичен за ендометриозата, е стъпка напред за жени, търсещи отговори чрез изследване на хормони и гинеколог в София или другаде. Все пак, това остава ранен етап от научния процес, тестът все още не е достъпен клинично и се нуждае от валидиране в по-широки проучвания, преди да замени съществуващите нови методи за лечение и диагностика.

Проучването на University of Edinburgh идентифицира уникален андрогенен профил при жени с ендометриоза, разпознаваем с над 95% точност. Това потенциално отваря път към бърз, неинвазивен диагностичен тест, алтернатива на дългото чакане и хирургическата диагностика, познати днес. Необходими са по-мащабни изследвания, преди методът да навлезе в клиничната практика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници