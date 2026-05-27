Болезнената менструация е толкова нормализирана в обществото, че милиони жени живеят с години с непоносими симптоми, без дори да подозират причината. Зад думите „нормално е да те боли" може да се крие едно от най-честите, но и най-трудно диагностицираните гинекологични заболявания, ендометриозата.

Според Световната здравна организация тя засяга около 190 млн. жени по целия свят. Научете кои са основните симптоми на ендометриоза и кога силните спазми вече не са просто „женска болка".

Какво е ендометриоза и защо е трудно да се открие?

Ендометриозата е хронично гинекологично заболяване, при което тъкан, подобна на ендометриума (лигавицата на матката), расте извън матката, най-често върху яйчниците, фалопиевите тръби или перитонеума. По време на менструалния цикъл тази тъкан се държи като нормалната маточна лигавица, набъбва и се опитва да се отлепи, но тъй като е извън матката, не може да напусне тялото. Резултатът е възпаление, болка и оток.

Проблемът е, че симптомите на ендометриоза лесно се нормализират като просто менструална болка, което води до огромно закъснение в диагнозата. Според данни, цитирани от репродуктивни специалисти, средното време от първите симптоми до поставяне на диагноза е около 7,5 години в световен мащаб. За България статистика липсва.

5 симптома на ендометриоза, които не трябва да пренебрегваш

1. Болка, която нарушава ежедневието ти

Известна степен на дискомфорт по време на менструация е физиологично обяснима, матката е мускул, който се свива, за да изтласка съдържимата ендометриална лигавица и малко количество кръв. Но силната, непоносима менструална болка не е нормална.

Специалистите са категорични, че ако болезнената менструация те кара да пропускаш работа, учене или ежедневни дейности, това е сигнал, че нещо не е наред и е необходима консултация с гинеколог. Причините за силни спазми по време на менструация трябва да бъдат изследвани, а не просто „изтърпени".

2. Тазова болка извън менструацията

Един от по-малко познатите, но важни признаци на ендометриоза е тазовата болка, която се появява и извън периода на менструацията, например по време на овулация, при дефекация или уриниране.

Болката може да е пареща, остра, пулсираща или да ирадиира към корема, гърба или краката. Ако изпитваш хронична тазова болка, която не е свързана само с менструалния ти цикъл, е важно да го споделиш с лекар. Лечението на тазова болка при ендометриоза е възможно, но изисква навременна диагностика.

3. Болезнен полов акт

Болезненият полов акт (диспареуния) може да има различни причини, но когато е повтарящ се и особено изразен около менструацията, може да е симптом на ендометриоза. Жените често го приписват на недостатъчна лубрикация или позиция, но специалистите по репродуктивна медицина предупреждават, че повтарящата се болка по време на секс не трябва да се игнорира.

По време на преглед е важно е да отбележиш вида на болката, остра, тъпа или пулсираща и кога точно се появява, тъй като тази информация, заедно с образна диагностика и преглед, може да помогне на лекаря да установи причината.

4. Трудности при забременяване

Безплодието и ендометриозата са тясно свързани. Ендометриозата може да повлияе на качеството на яйцеклетките и ембрионите, да блокира фалопиевите тръби, да увреди маточната лигавица или да промени анатомията на таза чрез белези и сраствания.

Не всяка жена с ендометриоза ще се сблъска с проблеми при забременяване, но заболяването значително повишава риска. В случаи на необяснимо безплодие, лапароскопията понякога разкрива недиагностицирана ендометриоза като причина. Бременността може временно да потисне симптомите поради повишените нива на прогестерон, но след раждането те нерядко се завръщат.

5. Хронична умора

Хроничната умора не е класически симптом на ендометриоза, но изследване, публикувано в научното списание In Vivo (2022 г.), установява, че синдромът на хроничната умора може да е сред водещите прояви на заболяването, наред с повтаряща се или постоянна болка по време на полов акт и чревни нарушения.

Изтощението при жени с ендометриоза е разбираемо, постоянната болка, нарушеният сън, пропуснатите дни от работа и стресът от репродуктивни проблеми неизбежно се отразяват на общото здравословно състояние и енергийните нива.

Как се диагностицира ендометриоза?

Диагностиката на ендометриоза е предизвикателство, тъй като симптомите й се припокриват с много други гинекологични състояния. Лекарите могат да я подозират въз основа на описаните оплаквания или образна диагностика (ехография), но не е изключено и хирургичното потвърждение, лапароскопия.

Лапароскопията е минимално инвазивна процедура, при която хирург изследва коремните и тазовите органи през малки разрези. Тя позволява едновременно да се открият и отстранят ендометриозни огнища и да се потвърди диагнозата хистологично.

Важно е да отбележим, че ендометриозата често се пропуска при стандартен ехографски преглед, като е възможно да остане “скрита” дори и при по-прецизни изследвания като ядрено-магнитния резонанс (ЯМР). Точно за това е важно лекуващият лекар да вярва на описанието на симптомите на пациентката и да продължи да търси причината за появата им.

Какви са възможностите за лечение?

Добрата новина е, че лекарите не трябва да чакат хирургично потвърждение, за да започнат лечение. Терапевтичните подходи включват:

Хормонално лечение , противозачатъчни таблетки (комбинирани или само с прогестин), хормонални спирали и други медикаменти, потискащи симптомите

Обезболяващи медикаменти за управление на болката в ежедневието

Хирургична интервенция - лапароскопско отстраняване на ендометриозни огнища или засегната тъкан

Всяка жена е различна и лечението трябва да бъде съобразено с индивидуалните симптоми, репродуктивните планове и общото здравословно състояние.

Симптомите на ендометриоза са сигнали, които не бива да се пренебрегват или нормализират. Ако разпознавате тези признаци у себе си, потърсете консултация с гинеколог. Ранната диагноза и навременното лечение могат значително да подобрят качеството на живот. Силната менструална болка не е нормална.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

