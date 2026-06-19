Ендометриозата засяга около 190 млн. жени по света, но често остава неразпозната с години. Сега европейски учени залагат на машинно обучение при ендометриоза, за да обърнат тази тенденция.

Разберете как изкуственият интелект помага за по-ранното откриване на заболяването, какво представлява проектът FEMaLe и какви нови инструменти за диагностика на ендометриоза вече се появяват.

Защо диагнозата отнема толкова дълго

Ендометриозата е състояние, при което тъкан, подобна на лигавицата на матката, се разраства извън нея. Симптомите ѝ често биват подценявани, а пътят до диагноза може да отнеме между 4 и 11 години.

Снимка: OpenAI

Според информация, публикувана от CORDIS (информационната служба на Европейската комисия за научни изследвания), това диагностично забавяне е едно от най-сериозните предизвикателства сред гинекологичните заболявания. Причината е, че симптомите на ендометриоза са разнообразни и рядко се вписват в един общ модел.

Сред най-честите прояви са:

Хронична тазова болка и силно болезнена менструация

Болка при полов акт

Умора и храносмилателни оплаквания

Трудности със забременяването

Проектът FEMaLe прави невидимото видимо

Финансираният от ЕС проект FEMaLe си поставя за цел да реши именно този проблем чрез клинични решения с ИИ.

„Трябваше да направим невидимото видимо. Затова донесохме технологии в област, която беше пренебрегвана с десетилетия“, обяснява Улрик Бак Кирк, главен консултант в Университета в Орхус и координатор на проекта.

В основата си FEMaLe използва изкуствен интелект в медицината, за да анализира огромни обеми данни за пациенти, от клинични записи и въпросници до генетична информация. Вместо да се фокусира върху един симптом или тест, системата разглежда цялостната картина.

Два ключови инструмента

Проектът разработва две взаимосвързани системи, тествани в пилотни програми в Дания, Унгария и Швеция:

Система за клинично подпомагане на решения (CDSS) , помага на лекарите да оценят вероятността от ендометриоза, като сигнализира за комбинации от симптоми и здравна история, които иначе биха останали незабелязани. Това е практически пример за изкуствен интелект за лекари .

Дигитално приложение-спътник за пациентки , позволява проследяване на симптоми , лечения и нива на болка във времето.

Снимка: Canva

Данните от приложението за проследяване на симптоми се анонимизират и се връщат в системата, която така се учи и подобрява предложенията си за бъдещи потребителки.

Пациентките като съавтори

Подходът на FEMaLe е холистичен. Пациентски организации и експертни панели са били част от екипа от самото начало, не само като участници, а каточаст от създателите.

„Ангажирахме пациентките от първия ден. Тяхната обратна връзка оформяше процеса на всяка стъпка“, отбелязва Кирк.

Нови диагностични инструменти

Влиянието на проекта вече надхвърля първоначалния му обхват в сферата на дигиталното здравеопазване. Изводите са допринесли за разработването на нови методи за идентифициране на ендометриоза, сред които тестът за ендометриоза със слюнка, Ziwig Endotest.

В Германия проектите MIRACUM и GECCO също изследват интегрирани здравни данни и анализ на медицински данни с помощта на ИИ, надграждайки върху наученото от FEMaLe.

Снимка: Canva

Ранното откриване на ранните признаци на ендометриоза може значително да подобри качеството на живот на милиони жени. Чрез комбинация от машинно обучение, ангажиране на пациентките и нови тестове като Ziwig Endotest, проектът FEMaLe показва как технологиите могат да скъсят мъчителното диагностично забавяне.

„Това не е само за технологии. Става дума за това да сложим край на мълчанието и стигмата около състояние, което засяга толкова много милиони жени“, обобщава Кирк.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници