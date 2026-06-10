В продължение на десетилетия менструацията остава едно от най-устойчивите табута в обществото и една от най-пренебрегваните области в медицинските изследвания. Днес обаче науката открива, че всеки цикъл крие ценна информация, включително възможности за по-ранен скрининг на рак на шийката на матката.

Експерти обясняват как новите проучвания превръщат менструалната кръв в потенциален диагностичен инструмент за рак на шийката на матката, ендометриоза и хормонално здраве.

Менструалният цикъл като огледало на здравето

Снимка: Canva

Все повече доказателства сочат, че менструалният цикъл съдържат богата информация за гинекологичното и хормоналното здраве. Изследователи от SRI International наскоро представят в списание Science Advances отворен инструмент, който използва физиологични сигнали, за да изведе показатели на цикъла и да помогне за откриването на потенциални биомаркери за женско здраве.

След анализ на 5674 нерепродуктивни цикъла от 753 участнички инструментът установява връзки между:

остаряването и промените в цикъла;

телесната температура и нейните колебания;

вариативността на самия менструален цикъл.

Тези открития поставят циркадния ритъм и телесната температура в центъра на разбирането за ендокринологията и менструалния цикъл.

„Повечето изследвания, медицинско обучение и приложения се фокусират изключително върху репродуктивния аспект и не използват нерепродуктивните цикли като индикатори за здраве", обяснява д-р Marie Gombert-Labedens от програмата за изследване на съня към SRI.

Неинвазивен тест за човешки папилома вирус

Снимка: Canva

Едно от най-обещаващите направления засяга директно скрининга за рак на шийката на матката. Според проучване, публикувано през февруари в списание The BMJ (2026), тестването за човешки папилома вирус (HPV) чрез менструална кръв може да се окаже надеждна алтернатива на конвенционалния скрининг.

Изследователи от Университета в Ухан, Китай, анализират проби от над 3000 жени на възраст 20–54 години. Резултатите показват, че неинвазивният тест за човешки папилома вирус, при който менструалната кръв се събира със специална мини подложка, постига:

94,7% чувствителност за откриване на цервикална интраепителна неоплазия степен 2 или по-висока;

в сравнение с 92,1% при пробите, взети от лекар.

Експертите обаче призовават за предпазливост. Пред Science Media Centre д-р Marta del Pino от Hospital Clínic de Barcelona подчертава, че резултатите не бива да се тълкуват като повод за замяна на сегашните методи за скрининг. Сред ограниченията тя посочва, че проучването включва само жени с редовен цикъл, използва прототипно устройство, което все още не се предлага на пазара, а не всички жени с отрицателни резултати са преминали биопсия, което може да доведе до надценяване на ефективността на теста.

Менструалната кръв и диагностиката на ендометриозата

Снимка: Canva

Менструалната кръв се проучва и за откриване на ендометриоза, едно от най-често недиагностицираните гинекологични заболявания. През 2025 г. Hospital Clínic de Barcelona, в сътрудничество с Островната университетска болница на Гран Канария, анализира профили на ДНК метилиране в менструална кръв като подход за диагностика.

„Чрез достъп до молекулярните сигнали в менструалната кръв отключваме информация за активността на ендометриозата, която досега беше достъпна само чрез операция", обяснява д-р María Teresa Pérez Zaballos.

Този подход за диагностика на симптомите на ендометриоза се основава на изолиране на стволови клетки от менструална кръв, което запазва молекулярната цялост на пробата. Подобно на HPV теста, основното му предимство е, че е неинвазивен и икономически достъпен.

Новите изследвания показват, че менструалната кръв може да се превърне в ценен източник на диагностична информация. Основните изводи са:

Цикълът носи здравна информация отвъд репродукцията – включително за хормоналните промени при жените.

Неинвазивният HPV тест показва висока чувствителност, но все още не може да замени стандартния скрининг.

Ендометриозата може един ден да се диагностицира без операция.

Тези иновации в гинекологията са все още в ранен етап, но открояват колко много остава да научим, когато науката най-сетне обърне внимание на женското здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници