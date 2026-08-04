Сърдечно-съдовите заболявания се възприемат често като „мъжки проблем", но в Европейския съюз те са водещата причина за смърт именно при жените.

Много жени подценяват личния си риск или не разпознават навреме сигналите на тялото си, защото при тях сърдечните проблеми често изглеждат съвсем различно, отколкото при мъжете.

Именно тази специфика стои в основата на инициативата на Женския кардиологичен център към УМБАЛ „Лозенец", който обявява нови дати за безплатни кардиологични прегледи за жени от 10 до 14 август.

Защо сърцето на жената изисква различен подход

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Рисковият профил, симптоматиката и клиничното протичане на сърдечните заболявания при жените имат собствена специфика. Хормоналните промени, метаболитните особености и наследствената предразположеност оформят индивидуална картина, която трудно се вписва в стандартните диагностични модели, разработени предимно въз основа на мъжката физиология.

Естрогенът действително предлага известна защита на сърдечно-съдовата система преди менопаузата, но това не означава, че по-младите жени са напълно предпазени, инфаркт и други сърдечни инциденти могат да засегнат жена на всяка възраст.

Точно тази клинична сложност определя целите на Женския кардиологичен център, да обедини профилактиката, ранната диагностика и последващото проследяване в единна, последователна грижа за сърдечно-съдовото здраве на жената.

Нетипичните симптоми на инфаркт при жените

Докато мъжете обикновено изпитват типична стягаща болка в гърдите, при жените проявите често са по-фини и по-лесно се пренебрегват. Сред тях са:

задух и необичайна умора;

гадене или дискомфорт в стомаха;

нетипична болка в челюстта, гърба или ръцете;

студена пот и лека прималяване.

Разпознаването на тези сигнали навреме може да бъде решаващо за бързото потърсване на помощ.

Кой трябва да се възползва от прегледите

Консултациите в „Лозенец" са особено препоръчителни за жени с артериална хипертония, диабет, нарушения в липидния профил (висок холестерол), наднормено тегло или фамилна обремененост със сърдечно-съдови заболявания. Навременното идентифициране на тези рискови фактори позволява медицинската оценка да изпревари клиничната изява на болестта, с други думи, проблемът се хваща, преди да е станал проблем.

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Особено внимание заслужава и периодът около менопаузата, когато спадът на естрогена премахва естествената защита и артериалната хипертония зачестява. Връзката между естроген и сърдечен риск е една от причините жените често да подценяват симптомите си дори когато вече имат високо кръвно или нарушен липиден профил.

Кога да потърсите специалист

Първата стъпка обикновено е разговор с общопрактикуващия лекар, който насочва при нужда към кардиолог. При установени рискови фактори или фамилна анамнеза обаче консултацията с кардиолог, а при съмнение за засегнати коронарни съдове и с инвазивен кардиолог, не бива да се отлага.

Как да се запишете

Прегледите ще се проведат от 10 до 14 август и ще бъдат извършвани от специалистите на Женския кардиологичен център към УМБАЛ „Лозенец". Записването става предварително на телефон 02/96 07 682. Поради очаквания голям интерес, записването на свободните часове е препоръчително да стане възможно най-рано.

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Навици, които пазят сърцето през целия живот

Освен редовните прегледи, ежедневните навици играят ключова роля в превенцията на сърдечно-съдовите заболявания. Специалистите препоръчват поне 150 минути умерена физическа активност седмично, бърз ход, плуване или колоездене, съчетани със силови упражнения два пъти седмично, които поддържат добър сърдечен тонус и помагат за контрол на теглото. Балансираното хранене с повече плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и полезни мазнини (риба, авокадо, ядки) подпомага овладяването на висок холестерол и диабет, докато ограничаването на солта, преработените храни и алкохола намалява дългосрочния риск от артериална хипертония.

Контролът на стреса и високото кръвно също заслужават внимание, хроничният стрес покачва кръвното налягане и насърчава нездравословни навици като преяждане или тютюнопушене. Практики като дълбоко дишане, разходки на открито или редовен пълноценен сън спомагат за възстановяване на баланса и допълват медицинската грижа.

Сърдечно-съдовото здраве на жената изисква специфично внимание, различен рисков профил, различни симптоми и различен ритъм на проследяване спрямо мъжете.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници