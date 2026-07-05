Сърдечно-съдовите заболявания остават водещата причина за смъртност сред жените в Европа, те причиняват между 37% и 40% от всички смъртни случаи при нежния пол, повече отколкото всички онкологични заболявания, взети заедно.

И въпреки това огромна част от жените не знаят кога да започнат прегледите на сърцето и от какви изследвания реално имат нужда. Профилактиката на сърцето при жени не е същата като при мъжете, тя изисква съобразяване с уникални рискови фактори и с ключови етапи от живота като бременността и менопаузата.

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Разберете кога да започнете, кои са основните изследвания за сърце и кои специфични за жените фактори променят времето за диагностика.

Защо профилактиката при жените се различава от тази при мъжете

Дълго време сърдечно-съдовият риск при жени е подценяван по една проста причина, класическите рискови калкулатори са разработени предимно въз основа на данни от мъже. Според данни на кардиологичните дружества жените са с около 50% по-голяма вероятност да получат погрешна първоначална диагноза след инфаркт в сравнение с мъжете.

Причината отчасти е, че признаците на инфаркт при жените често се различават от типичната „силна болка в гърдите". Освен това жените по-често развиват микроваскуларна болест, засягане на малките кръвоносни съдове, което стандартните тестове могат да пропуснат.

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Хормоналните промени през живота на жената също оказват съществено влияние върху сърцето, което прави индивидуалния подход задължителен.

Кога да започнете профилактика на сърцето, график на изследванията по възраст

20–39 години: изграждане на изходната база

Двайсетте и трийсетте години са идеалното време за установяване на изходни стойности. Според насоките на кардиологичните организации първото изследване на холестерола е препоръчително около 20-годишна възраст (или по-рано при фамилна обремененост, диабет или високо кръвно). Измерването на кръвно налягане се препоръчва поне веднъж на две години, ако стойностите са нормални.

40–49 години: засилено наблюдение

С навлизането в четирийсетте рискът започва да нараства. Много експерти препоръчват в този период жените да обмислят първата електрокардиограма (ЕКГ), за да се установи базова стойност на електрическата активност на сърцето. При наличие на рискови фактори лекарят може да предложи стрес тест с натоварване или измерване на коронарния калций.

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Жените в предменопаузален период заслужават специално внимание, тъй като спадът на естрогена влияе на холестерола и на съдовата функция.

50 и повече години: пълна оценка

След менопаузата сърдечно-съдовият риск при жени нараства значително. Ежегодните изследвания на холестерола, редовното проследяване на кръвното налягане и скринингът за диабет стават стандарт. Много жени в тази възраст се възползват от коронарния калциев скор, специализиран КТ, който измерва калциевите отлагания в коронарните артерии и дава информация, която традиционните калкулатори често пропускат.

Основни видове изследвания за сърце

Липиден профил , измерва общ холестерол, LDL, HDL и триглицериди. Високият холестерол и триглицериди при жените се колебаят повече заради хормоналните промени, затова тълкуването изисква опит.

Електрокардиограма (ЕКГ) , отчита ритъмни нарушения или следи от предишно увреждане.

Ехокардиография (ехокардиограма) , ултразвуково изследване на структурата и функцията на сърцето; полезно при съмнение за клапни проблеми или кардиомиопатия.

Стрес тест с натоварване , при жените често се предпочита физическо натоварване вместо медикаментозно.

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Рискови фактори при жените, които променят времето за скрининг

Прееклампсия и сърдечен риск: усложнения по време на бременност, прееклампсия, гестационен диабет, високо кръвно – могат да удвоят риска от сърдечно заболяване в по-късен етап и налагат по-ранен кардиологичен преглед .

Автоимунни заболявания и инфаркт: състояния като лупус и ревматоиден артрит поддържат хронично възпаление, което ускорява атеросклерозата .

Хормонален дисбаланс: ранната менопауза (естествена или хирургична), както и синдромът на поликистозните яйчници (СПКЯ) , засягащ до 10% от жените в репродуктивна възраст, повишават риска чрез влияние върху инсулиновата резистентност, кръвното и холестерола. Затова менопаузата и холестеролът трябва да се проследяват заедно.

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Ранната диагностика на сърдечни заболявания зависи от това дали изследванията са направени навреме и дали са съобразени с пола.

Кардиолози съветват да започнете да следите холестерола и кръвното още в двайсетте, засилете наблюдението след 40-годишна възраст и потърсете разширени изследвания след менопаузата.

Не чакайте появата на симптоми, при жените увреждането често вече е настъпило, когато оплакванията станат явни. Разговорът с кардиолог за личния ви рисков профил е най-добрата защита за здравето на сърцето при жените.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници