Жените живеят по-дълго от мъжете в много части на света, но това не означава, че винаги получават навременна и точна медицинска помощ. Все повече изследвания показват, че определени заболявания при жените остават недооценени, погрешно диагностицирани или открити твърде късно. Последиците могат да бъдат години на болка, влошено качество на живот и забавено лечение.

Според анализ на експертите от Medical News Today, съществуват три състояния, които особено често се изплъзват от вниманието на здравните специалисти: ендометриоза, коронарна болест на сърцето и разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD).

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Защо някои заболявания при жените остават неразпознати?

Специалистите посочват няколко основни причини:

симптомите при жените често се различават от „класическите“ описания в медицинските учебници;

много клинични проучвания исторически са провеждани основно при мъже;

някои симптоми се приемат като „нормална част от женската физиология“;

пациентките понякога отлагат търсенето на медицинска помощ.

Тези фактори могат да доведат до забавяне на диагнозата с години.

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Ендометриоза: когато силната болка се приема за „нормална“

Какво представлява?

Ендометриозата е хронично гинекологично заболяване, при което тъкан, подобна на тази от вътрешната обвивка на матката, започва да расте извън нея. Засегнати могат да бъдат яйчниците, маточните тръби, червата, пикочният мехур и други органи.

Симптоми

Сред най-честите симптоми са:

силна тазова болка;

обилна и продължителна менструация;

болка по време на полов контакт;

гадене и повръщане;

хронична умора;

главоболие.

Според проучване, публикувано в списание Fertility and Sterility, между 10% и 15% от жените в репродуктивна възраст живеят с ендометриоза, а около 70% от жените с хронична тазова болка страдат именно от това заболяване.

Защо диагнозата закъснява?

Изследователите отбелязват, че между появата на първите симптоми и поставянето на диагнозата често минават 10-12 години. Много жени смятат, че силните менструални болки са нормални, а понякога и самите лекари ги приемат за част от обичайния цикъл.

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Коронарна болест на сърцето: различните симптоми при жените

Водеща причина за смъртност

Сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат сред най-сериозните здравни рискове за жените. Коронарната болест на сърцето възниква, когато артериите, снабдяващи сърдечния мускул с кислород, не функционират ефективно.

Симптомите не винаги са типични

Докато при мъжете често се наблюдава характерна болка в гърдите, при жените симптомите могат да бъдат по-неспецифични:

необяснима умора;

болка във врата или гърба;

гадене;

дискомфорт в корема;

усещане за парене в гърдите.

Според експерти, цитирани от BMJ, именно тези по-нетипични прояви затрудняват ранното разпознаване на заболяването.

Недостатъчно представителство в научните изследвания

Експерти, публикували анализ в Circulation Research, подчертават, че в продължение на десетилетия голяма част от сърдечно-съдовите изследвания са били фокусирани основно върху мъже. Това е довело до недостатъчно разбиране на различията между половете при диагностика и лечение.

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ADHD при жените: скритото лице на разстройството

Не е само детско състояние

Разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) често се свързва с неспокойни и хиперактивни момчета. Реалността обаче е по-сложна.

Според данни, цитирани от експерти, около 60% от децата с ADHD продължават да имат симптоми и в зряла възраст, но по-малко от 20% от възрастните получават правилна диагноза.

Защо ADHD остава незабелязано при жените?

При момичетата и жените ADHD често не се проявява с хиперактивност, а с:

разсеяност;

трудности при концентрация;

проблеми с организацията;

забравяне на задачи;

усещане за психическо претоварване.

Освен това много жени развиват стратегии за прикриване на симптомите, което допълнително затруднява разпознаването на състоянието. Често вместо ADHD се поставят диагнози като тревожност или депресия.

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Какво показват данните?

Трите заболявания имат нещо общо – симптомите им често не отговарят на традиционните представи за болестта. Това увеличава риска от забавена диагноза и отлагане на подходящото лечение.

Експертите подчертават, че по-доброто познаване на специфичните прояви на заболяванията при жените е важна стъпка към по-навременна диагностика и по-ефективна медицинска грижа.

Ако имате продължителни или необясними симптоми, обсъдете ги с квалифициран медицински специалист и потърсете допълнителна информация от надеждни източници.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници