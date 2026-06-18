Инсултът е едно от най-сериозните състояния в съвременната медицина и остава водеща причина за инвалидизация и смъртност по света. Въпреки че много хора свързват заболяването с внезапна парализа или загуба на говор, експертите предупреждават, че симптомите на инсулт при жените често могат да бъдат по-фини и по-трудни за разпознаване.

Според информация, публикувана от Medical News Today и базирана на данни от американските здравни институции, жените са по-склонни да изпитват нетипични предупредителни признаци, което може да доведе до забавяне на лечението. А при инсулта всяка минута е от значение.

Снимка: iStock

Защо инсултът е особено опасен за жените?

Според данни на американските здравни власти приблизително 60% от смъртните случаи вследствие на инсулт се наблюдават при жени. Освен това около една на всеки пет жени между 55 и 75 години преживява инсулт през живота си.

Една от причините е, че жените живеят по-дълго средно от мъжете, а рискът от инсулт нараства с възрастта. Съществуват и специфични за жените рискови фактори, свързани с хормоналните промени, бременността и менопаузата.

Снимка: iStock

Симптоми на инсулт при жените, които често остават незабелязани

Класическите симптоми на инсулт са сходни при двата пола. Те включват:

внезапно изтръпване или слабост на лицето, ръката или крака;

увисване на едната страна на лицето;

затруднен говор;

проблеми с разбирането на речта;

внезапни нарушения в зрението;

загуба на равновесие и координация;

силно главоболие без ясна причина.

При жените обаче симптомите невинаги изглеждат толкова очевидни.

Необяснима умора и обща слабост

Експертите от Американската сърдечна асоциация посочват, че жените по-често съобщават за внезапна силна умора, отпадналост или общо неразположение, вместо за типичната едностранна слабост на тялото. Това може да ги накара да отдадат оплакванията на стрес, преумора или недоспиване.

Снимка: Canva

Замайване и проблеми с баланса

Внезапното чувство на нестабилност, загуба на координация или силно замайване също може да бъде предупредителен знак за инсулт. Ако тези симптоми се появят без видима причина, те не бива да бъдат подценявани.

Проблеми със зрението

Инсултът може да доведе до внезапно замъгляване на зрението, двойно виждане или загуба на зрение в едното или двете очи. Тези промени често настъпват рязко и могат да бъдат временни.

Обърканост и затруднена комуникация

Невъзможност да се намерят правилните думи, объркване или трудност при разбирането на разговор са сред най-честите неврологични признаци на инсулт.

Снимка: Freepik

Правилото FAST: най-бързият начин за разпознаване на инсулт

Здравните организации по света използват метода FAST, който помага за бързото разпознаване на симптомите:

F – Face (Лице)

Помолете човека да се усмихне. Ако едната страна на лицето увисва, това е предупредителен сигнал.

A – Arms (Ръце)

Нека вдигне двете си ръце. Ако едната пада надолу или не може да бъде повдигната, това може да е признак на инсулт.

S – Speech (Говор)

Обърнете внимание дали речта е неясна, забавена или трудно разбираема.

T – Time (Време)

При наличие на някой от тези симптоми трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ. Времето е критично за ограничаване на мозъчните увреждания.

Снимка: Canva

Кои жени са изложени на по-висок риск?

Високо кръвно налягане

Хипертонията остава най-значимият рисков фактор за инсулт при жените. Според данните около две от всеки пет жени страдат от високо кръвно налягане.

Депресия

Някои проучвания показват връзка между депресивните състояния и повишения риск от инсулт.

Бременност и усложнения по време на бременността

Прееклампсията, преждевременното раждане и високото кръвно налягане по време на бременност са сред факторите, които могат да увеличат риска в по-късен етап от живота.

Хормонални фактори

Рискът може да бъде повлиян от:

продължителното излагане на естроген;

хормонозаместителната терапия;

някои противозачатъчни препарати, особено при пушачки.

Снимка: Canva

Може ли тялото да предупреди дни по-рано?

Експертите подчертават, че истинският инсулт обикновено настъпва внезапно, а симптомите не се развиват постепенно в продължение на дни.

Съществува обаче състояние, известно като преходна исхемична атака (TIA) или т.нар. „миниинсулт“. То причинява симптоми, подобни на инсулт, които често отшумяват за минути.

Според Американската асоциация по инсулт около една трета от хората, преживели TIA, получават истински инсулт в рамките на следващата година. Затова подобни епизоди никога не бива да бъдат игнорирани.

Как може да се намали рискът от инсулт?

Според експертите около 80% от инсултите могат да бъдат предотвратени чрез контрол на рисковите фактори.

Сред най-важните мерки са:

поддържане на нормално кръвно налягане;

отказ от тютюнопушене;

редовна физическа активност;

контрол на холестерола;

балансирано хранене;

добро управление на диабета и други хронични заболявания;

редовни профилактични прегледи.

Симптомите на инсулт при жените невинаги изглеждат драматични. Понякога те се проявяват като необяснима умора, замайване, объркване или внезапни зрителни нарушения. Именно тези по-фини сигнали често водят до забавяне на диагнозата и лечението.

Специалистите подчертават, че внезапната поява на подобни симптоми винаги трябва да бъде приемана сериозно. Колкото по-бързо бъде оказана медицинска помощ, толкова по-голям е шансът за по-добро възстановяване и по-малко

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------

Източници