Науката все по-уверено сочи към една достъпна и евтина превантивна мярка срещу инсулт – витамините от B групата.

Ново мащабно изследване установява, че по-високият прием на тези хранителни вещества е свързан с до 20% по-нисък риск от инсулт. Но има важна уговорка, повече не означава непременно по-добре.

В тази статия ще разберете какво показва проучването, кои са 8-те витамина от B групата, в кои храни се намират и какво препоръчват специалистите.

Какво показва новото проучване за витамините и инсулта

Изследването, публикувано в American Journal of Preventive Cardiology, анализира данни от два от най-мащабните здравни регистъра в света:

Women's Health Initiative (WHI) : 121 565 жени в постменопауза, попълнили хранителни въпросници

NIH All of Us Research Program : 99 660 участници с измерени нива на B витамини от кръвни проби

Основните резултати

Според авторите на изследването, по-високият прием на тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пиридоксин (B6) и фолат (B9) е свързан с 10 до 20% по-нисък риск от инсулт в сравнение с групата с най-нисък прием.

Данните от кръвните проби потвърждават модела: по-високите нива на пиридоксин и фолат са свързани с намален риск.

Защо витамините от B групата могат да предпазват от инсулт

Д-р Симин Лиу, ръководител на проучването и директор на Центъра за глобално кардиометаболитно здраве към Калифорнийския университет в Ървайн, обяснява, че B витамините поддържат базисната клетъчна функция, която е критично важна за здравето на мозъка и кръвоносните съдове, двата ключови фактора при инсулт.

Всеки B витамин действа по различен механизъм, затова ефектите им върху риска от инсулт вероятно се различават. Предишни проучвания вече са установили връзка между фолиевата киселина, пиридоксина и кобаламина и намален инсултен риск, но новото изследване включва и по-слабо проучените тиамин, рибофлавин и ниацин.

Ограничения на проучването

Важно е да се отбележи: изследването установява асоциация, не причинно-следствена връзка. Данните от WHI са самоотчетени, което може да внесе неточности.

Осемте витамина от B групата: Кои са те и как да ги набавите

Витамините от B групата са 8 водноразтворими витамина, необходими за множество метаболитни процеси. Повечето от тях не се складират в тялото (с изключение на B12 и фолата, съхранявани в черния дроб) и трябва да се набавят редовно чрез храната.

Тиамин (B1)

Основна роля: Превръща глюкозата в енергия, подпомага нервната

функция

Хранителни източници: Пълнозърнести храни, семена, бобови, свинско месо

Рибофлавин (B2)

Основна роля: Производство на енергия, здраве на очите и кожата

Хранителни източници: Мляко, яйца, листни зеленчуци, месо

Ниацин (B3)

Основна роля: Метаболизира въглехидрати, мазнини и алкохол

Хранителни източници: Риба, птиче месо, гъби, пълнозърнести храни

Пантотенова киселина (B5)

Основна роля: Метаболизъм, производство на червени кръвни клетки

Хранителни източници: Черен дроб, яйца, фъстъци, бобови

Пиридоксин (B6)

Основна роля: Метаболизъм на белтъчини, мозъчна функция, имунитет ю

Хранителни източници: Зърнени храни, риба, зелени зеленчуци, ядки

Биотин (B7)

Основна роля: Енергиен метаболизъм, синтез на мазнини

Хранителни източници: Черен дроб, яйца, карфиол, пилешко

Фолиева киселина (B9)

Основна роля: Формиране на червени кръвни клетки, синтез на ДНК

Хранителни източници: Листни зеленчуци, бобови, цитрусови плодове

Кобаламин (B12)

Основна роля: Нервна функция, умствена дейност, червени кръвни клетки

Хранителни източници: Месо, риба, мляко, яйца

Внимание: Преработените храни губят B витамини

Готвенето, преработката на храни и прекомерният прием на алкохол могат да разрушат или намалят наличността на тези витамини. Белите брашна, и белият ориз съдържат значително по-малко B витамини от пълнозърнестите им аналози

Трябва ли да приемате повече B витамини?

Диетологът д-р Матю Лендри е категоричен: „Повече не означава по-добре." При почти всички B витамини съществува праг, след който ползата изчезва, а при прекомерен прием на ниацин, например, могат да се появят странични ефекти като зачервяване, гадене и увреждане на черния дроб.

Водещият автор на изследването д-р Лиу предупреждава, че резултатите „не трябва да се приемат като зелена светлина за започване на режим с високи дози B витамини".

Практически препоръки

Приоритизирайте храната пред добавките : листни зеленчуци, пълнозърнести храни и постни белтъчини са отличен източник на B витамини

При вегетарианска или веганска диета : рискът от дефицит на B12 е по-висок; консултирайте се с лекар

Преди да започнете добавки : направете изследване при лекар, за да установите евентуален дефицит

Не забравяйте останалите фактори : физическата активност, здравият сън и балансираното хранене са също толкова важни за превенцията на инсулт

Новото изследване добавя важен аргумент в полза на витамините от B групата като достъпен инструмент за намаляване на инсултния риск. Тиамин, ниацин, пиридоксин и фолиева киселина показват най-убедителна асоциация с по-нисък риск, но само в рамките на препоръчителните граници. При съмнение за дефицит, консултирайте се се с лекар.

