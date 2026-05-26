Науката все по-уверено сочи към една достъпна и евтина превантивна мярка срещу инсулт – витамините от B групата.
Ново мащабно изследване установява, че по-високият прием на тези хранителни вещества е свързан с до 20% по-нисък риск от инсулт. Но има важна уговорка, повече не означава непременно по-добре.
В тази статия ще разберете какво показва проучването, кои са 8-те витамина от B групата, в кои храни се намират и какво препоръчват специалистите.
Какво показва новото проучване за витамините и инсулта
Изследването, публикувано в American Journal of Preventive Cardiology, анализира данни от два от най-мащабните здравни регистъра в света:
- Women's Health Initiative (WHI): 121 565 жени в постменопауза, попълнили хранителни въпросници
- NIH All of Us Research Program: 99 660 участници с измерени нива на B витамини от кръвни проби
Основните резултати
Според авторите на изследването, по-високият прием на тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пиридоксин (B6) и фолат (B9) е свързан с 10 до 20% по-нисък риск от инсулт в сравнение с групата с най-нисък прием.
Данните от кръвните проби потвърждават модела: по-високите нива на пиридоксин и фолат са свързани с намален риск.
Защо витамините от B групата могат да предпазват от инсулт
Д-р Симин Лиу, ръководител на проучването и директор на Центъра за глобално кардиометаболитно здраве към Калифорнийския университет в Ървайн, обяснява, че B витамините поддържат базисната клетъчна функция, която е критично важна за здравето на мозъка и кръвоносните съдове, двата ключови фактора при инсулт.
Всеки B витамин действа по различен механизъм, затова ефектите им върху риска от инсулт вероятно се различават. Предишни проучвания вече са установили връзка между фолиевата киселина, пиридоксина и кобаламина и намален инсултен риск, но новото изследване включва и по-слабо проучените тиамин, рибофлавин и ниацин.
Ограничения на проучването
Важно е да се отбележи: изследването установява асоциация, не причинно-следствена връзка. Данните от WHI са самоотчетени, което може да внесе неточности.
Осемте витамина от B групата: Кои са те и как да ги набавите
Витамините от B групата са 8 водноразтворими витамина, необходими за множество метаболитни процеси. Повечето от тях не се складират в тялото (с изключение на B12 и фолата, съхранявани в черния дроб) и трябва да се набавят редовно чрез храната.
Тиамин (B1)
- Основна роля: Превръща глюкозата в енергия, подпомага нервната
- функция
Хранителни източници: Пълнозърнести храни, семена, бобови, свинско месо
Рибофлавин (B2)
- Основна роля: Производство на енергия, здраве на очите и кожата
- Хранителни източници: Мляко, яйца, листни зеленчуци, месо
Ниацин (B3)
- Основна роля: Метаболизира въглехидрати, мазнини и алкохол
- Хранителни източници: Риба, птиче месо, гъби, пълнозърнести храни
Пантотенова киселина (B5)
- Основна роля: Метаболизъм, производство на червени кръвни клетки
- Хранителни източници: Черен дроб, яйца, фъстъци, бобови
Пиридоксин (B6)
- Основна роля: Метаболизъм на белтъчини, мозъчна функция, имунитет ю
- Хранителни източници: Зърнени храни, риба, зелени зеленчуци, ядки
Биотин (B7)
- Основна роля: Енергиен метаболизъм, синтез на мазнини
- Хранителни източници: Черен дроб, яйца, карфиол, пилешко
Фолиева киселина (B9)
- Основна роля: Формиране на червени кръвни клетки, синтез на ДНК
- Хранителни източници: Листни зеленчуци, бобови, цитрусови плодове
Кобаламин (B12)
- Основна роля: Нервна функция, умствена дейност, червени кръвни клетки
- Хранителни източници: Месо, риба, мляко, яйца
Внимание: Преработените храни губят B витамини
Готвенето, преработката на храни и прекомерният прием на алкохол могат да разрушат или намалят наличността на тези витамини. Белите брашна, и белият ориз съдържат значително по-малко B витамини от пълнозърнестите им аналози
Трябва ли да приемате повече B витамини?
Диетологът д-р Матю Лендри е категоричен: „Повече не означава по-добре." При почти всички B витамини съществува праг, след който ползата изчезва, а при прекомерен прием на ниацин, например, могат да се появят странични ефекти като зачервяване, гадене и увреждане на черния дроб.
Водещият автор на изследването д-р Лиу предупреждава, че резултатите „не трябва да се приемат като зелена светлина за започване на режим с високи дози B витамини".
Практически препоръки
- Приоритизирайте храната пред добавките: листни зеленчуци, пълнозърнести храни и постни белтъчини са отличен източник на B витамини
- При вегетарианска или веганска диета: рискът от дефицит на B12 е по-висок; консултирайте се с лекар
- Преди да започнете добавки: направете изследване при лекар, за да установите евентуален дефицит
- Не забравяйте останалите фактори: физическата активност, здравият сън и балансираното хранене са също толкова важни за превенцията на инсулт
Новото изследване добавя важен аргумент в полза на витамините от B групата като достъпен инструмент за намаляване на инсултния риск. Тиамин, ниацин, пиридоксин и фолиева киселина показват най-убедителна асоциация с по-нисък риск, но само в рамките на препоръчителните граници. При съмнение за дефицит, консултирайте се се с лекар.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
