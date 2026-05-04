Дефицитът на витамин B12 е често срещан при възрастни хора, вегетарианци, вегани и хора с определени медицински състояния.

Когато нивата му спаднат, могат да се появят симптоми като умора, главоболие, мускулна слабост и депресия, но диагнозата може да бъде трудна, тъй като те се припокриват с много други състояния.

В тази статия разглеждаме най-важните симптоми на дефицита на Витамин B12 и за какво да внимавате.

1. Може да развиете анемия

Витамин B12 играе роля в производството на червени кръвни клетки (еритроцити). Тези клетки пренасят кислород през тялото, а той помага на тялото ви да произвежда енергия.

Дефицитът на витамин B12 води до производството на дефектни червени кръвни клетки. Анемията е състояние, при което нямате достатъчно червени кръвни клетки. Анемията може да ви накара да се чувствате слаби и уморени. Други симптоми включват умора, замаяност, бледност и учестен пулс.

2. Може да имате проблеми с равновесието

Витамин B12 е жизненоважна част и от здравата нервна система. Ниските нива на B12 може да доведе до бавна дегенерация на нервите в мозъка, гръбначния мозък и други части на тялото.

Снимка: Getty/Istock

Това се нарича невропатия, състояние, характеризиращо се с нарушение на нервната функция. То причинява изтръпване, скованост, слабост и проблеми с равновесието. Тези симптоми могат да се влошат, ако имате и анемия.

3. Може да развиете увреждане на гръбначния мозък (миелопатия)

Миелопатията е увреждане на гръбначния мозък. Тя възниква, когато невроните в определена част от гръбначния мозък се увредят.

Невроните са нервни клетки, които приемат и обработват информация, като я предават на други клетки. Това води до мускулна слабост, сензорни проблеми, изтръпване и мравучкане. Може също да причини затруднения при усещането на леко докосване и вибрации.

Снимка: Canva

Хората с миелопатия могат да изпитват и проблеми с проприоцепцията – способността да усещат и преценяват положението на тялото си, например да знаят на каква височина държат ръката си, без да гледат.

4. Други симптоми при дефицит на Витамин B12

Други симптоми на дефицит на витамин B12 могат да включват:

Нисък брой бели кръвни клетки, което увеличава риска от инфекция

Нисък брой на тромбоцитите, което увеличава риска от кървене

Главоболие

Загуба на тегло

Промени в настроението, особено депресия

Промени в поведението

Проблеми с ходенето

Загуба или намалено обоняние

Подут език

Симптомите на дефицит на витамин B12 обикновено се развиват постепенно в течение на седмици или месеци. Те обикновено не се подобряват без лечение.

Какво причинява дефицит на витамин B12?

Недостатъчен прием

Витамин B12 се намира в различни хранителни източници. Те включват:

Риба

Месо

Мляко

Обогатени растителни храни, като например обогатени растителни млека, хранителни дрожди или зърнени храни

Много източници на витамин B12 идват от животински протеини. Поради това дългогодишните вегетарианци или вегани, които не приемат добавки с B12, са изложени на риск от дефицит на витамин B12.

Снимка: iStock

Рискът е по-висок и при по-възрастните хора и хората, които злоупотребяват с алкохол.

Нарушена абсорбция

Витамин B12 се абсорбира в червата с помощта на протеин, наречен вътрешен фактор. Когато процесът на абсорбция не протича правилно, може да се развие дефицит на B12.

Причините за нарушена абсорбция на B12 включват:

Пернициозна анемия, автоимунно заболяване, при което антителата атакуват клетките, които освобождават вътрешен фактор

Възпалителни стомашно-чревни нарушения като болестта на Крон и цьолиакия

Продължителна употреба на определени лекарства, като лекарството за диабет метформин и инхибитори на протонната помпа (ИПП), намаляващи стомашната киселинност

Стомашен байпас, операция за отслабване, която променя структурата на стомаха

ГИТ резекция, лечение на сериозни медицински проблеми като чревна непроходимост или рак

Защо е трудно да се диагностицира дефицитът на витамин B12?

Диагнозата на витамин B12 не винаги е очевидна. Това е така, тъй като много от често срещаните симптоми се припокриват с тези на други здравословни състояния.

Снимка: iStock

Вашата медицинска история може да помогне на Вашия лекар да разбере симптомите ви. Физическият преглед може също да помогне за идентифициране на признаците на дефицит на B12.

Например, слаб, учестен пулс или бледи пръсти може да са признак на анемия. Признаците на невропатия могат да включват намалена чувствителност в краката и слаби рефлекси. Тези признаци могат да се открият и при други състояния.

Как се лекува дефицитът на Витамин B12

Дефицитът на витамин B12 може да се контролира с перорални или инжекционни добавки с витамин B12. Ако проблем с абсорбцията причинява дефицита ви на B12, може да се нуждаете от инжекция. Инжекцията ще помогне на витамина да се абсорбира директно в кръвния ви поток.

Снимка: iStock

Някои пациенти се нуждаят от доживотен прием на добавки с витамин B12. Това обикновено зависи от причината за дефицита. Може да се наложи да продължите да приемате добавки с витамин B12 дори след като симптомите ви се подобрят.

Възстановяването от дефицит на витамин B12 отнема време. Възможно е да няма подобрение през първите няколко месеца от лечението. Подобрението може да е постепенно.

Дефицитът на витамин B12 е сериозно състояние, което засяга ключови системи в организма и изисква навременно внимание. Често симптомите се развиват скрито и постепенно.

Не пренебрегвайте симптомите, тъй като пълното възстановяване често изисква професионален медицински контрол.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------------------

Източници