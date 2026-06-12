Всяка година хиляди хора по света преживяват инсулт - събитие, което може да промени живота им за секунди. Притеснителното е, че много от нас не осъзнават, че рискът от инсулт се натрупва с годините чрез ежедневни навици и здравословни показатели.

Добрата новина е, че до 80% от инсултите са предотвратими и кардиолозите знаят точно как. Кои са четирите ключови стъпки, които водещи специалисти по сърдечно-съдови заболявания препоръчват за ефективна превенция на инсулт?

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Исхемичният инсулт е най-честият вид и настъпва, когато плаката в артериите ги стеснява и ограничава притока на богата на кислород кръв към мозъка. Без нея мозъчните клетки започват да умират в рамките на минути. Но според кардиолога д-р Катрин Кембъл, рискът от инсулт не е неизбежен - той се формира бавно и може да бъде управляван.

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1. Контролирайте кръвното си налягане

Кръвното налягане и инсултът са пряко свързани. Според кардиолога д-р Брет Сийлоув, хипертонията е единственият най-важен и контролируем рисков фактор за инсулт. Тя уврежда и отслабва артериите, правейки ги по-склонни да се спукат или запушат.

Целевото кръвно налягане за намаляване на сърдечно-съдовия риск е под 130/80 mm Hg. За съжаление, само 1 от 4 възрастни с хипертония я държи под контрол. Специалистите препоръчват:

Следване на диета с ниско съдържание на натрий;

Редовна физическа активност;

Приемане на предписани лекарства;

Инвестиране в домашен апарат за кръвно налягане и редовно проследяване на показателите.

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2. Намалете „лошия” холестерол

Холестеролът и инсултът са друга опасна двойка. Високите нива на LDL ("лош") холестерол допринасят за натрупването на плака в артериите - процес, известен като атеросклероза. Когато тази плака се спука, може да се образува кръвен съсирек, водещ до исхемичен инсулт.

Целевото ниво на LDL е под 100 mg/dL, а за хора с по-висок риск или преживели инсулт - под 70 mg/dL, според насоките на Американския колеж по кардиология от 2026 г. Промените в начина на живот, които понижават кръвното, помагат и за холестерола. Специалистите препоръчват:

Замяна на маслото с зехтин или авокадово масло;

Включване на бобови растения и леща вместо месо поне веднъж седмично;

Избор на ядки и плодове вместо солени снаксове;

При нужда - прием на статини по препоръка на лекар.

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3. Движете се редовно

Физическата активност е може би най-достъпното „лекарство” за превенция на инсулт. Тя понижава кръвното налягане, повишава „добрия” HDL холестерол, помага за поддържане на здравословно тегло и регулира кръвната захар.

Според проучвания, цитирани от EatingWell, активните хора имат до 34% по-нисък риск от хеморагичен инсулт и 21% по-нисък риск от исхемичен инсулт. Целта е около 30 минути движение повечето дни от седмицата, но дори по-кратките сесии имат значение. Практични идеи:

10-минутна разходка след всяко хранене;

Ставане и раздвижване на всеки час при седяща работа;

Ходене пеша или с велосипед вместо кола за кратки разстояния.

4. Спазвайте подходящ хранителен режим

Средиземноморската диета е сред най-добре проучените хранителни режими за намаляване на риска от инсулт. Тя набляга на плодове, зеленчуци, пълнозърнести продукти, зехтин и риба, като ограничава червеното месо и преработените захари.

Снимка: Canva

Дългосрочно проучване при жени, проследени в продължение на над 20 години, установява, че тези, които стриктно следват средиземноморска диета, имат 25% по-нисък риск от инсулт. DASH диетата (Dietary Approaches to Stop Hypertension) е друг доказан подход - тя акцентира върху храни, богати на калий (плодове и зеленчуци), и ограничава солта.

Практичен съвет: вместо да „забранявате” храни, добавете порция зеленчуци или плодове към всяко хранене. Малките промени имат голямо значение в дългосрочен план.

Снимка: OpenAI

Допълнителни мерки за намаляване на риска от инсулт

Освен четирите основни стратегии, кардиолозите посочват и следните важни навици:

Откажете цигарите

Тютюнопушенето уврежда кръвоносните съдове и значително увеличава риска от инсулт. Отказването е едно от най-въздействащите действия за сърдечно-съдовото здраве.

Спете достатъчно

Възрастните се нуждаят от 7-9 часа сън за оптимално здраве. Проучвания показват, че както твърде малко, така и твърде много сън, значително повишават риска от инсулт.

Ограничете алкохола

Прекомерната консумация на алкохол увеличава риска от инсулт. Препоръчителните граници са не повече от 1 питие дневно за жени и 2 за мъже.

Управлявайте стреса

Хроничният стрес е свързан с повишен риск от инсулт. Йога, медитация, дихателни упражнения или просто разговор с приятел могат да имат реален здравен ефект.

Рискът от инсулт не е съдба - той е до голяма степен в нашите ръце. Четирите ключови стъпки: контрол на кръвното налягане, намаляване на холестерола, редовна физическа активност и здравословно хранене, могат да намалят значително вероятността от това животозастрашаващо събитие. Добавете към тях отказ от тютюнопушене, пълноценен сън, умерен алкохол и управление на стреса, и имате пълна стратегия за превенция.

Не чакайте симптомите. Консултирайте се с Вашия личен лекар или кардиолог за оценка на индивидуалния Ви риск и разработване на персонализиран план за превенция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници