Симптоми като умора, нощно изпотяване, промени в настроението и нередовен менструален цикъл често се свързват автоматично с настъпваща менопауза. Експерти обаче предупреждават, че подобна интерпретация може да бъде подвеждаща. Данни от Mayo Clinic показват, че редица състояния, включително ендокринни, психични и автоимунни заболявания, могат да проявяват сходна симптоматика и да останат недиагностицирани за продължителен период.

Според Дениз Милстайн, специалист по женско здраве и интегративна медицина, при жени в средна възраст е от ключово значение симптомите да бъдат оценени внимателно, а не автоматично приписвани на менопауза. Тя подчертава, че съществува широк спектър от заболявания, които могат да имитират този преходен период, като в практиката не са редки случаите на погрешно поставени диагнози, например депресия или фибромиалгия при жени, които всъщност са в перименопауза, или обратното.

Кои заболявания имитират симптомите на менопауза?

Според данни, публикувани от Mayo Clinic Press, следните девет състояния са сред най-честите „имитатори“ на климактериума при жени в преходна възраст:

1. Заболявания на щитовидната жлеза (хипо- и хипертиреоидизъм)

Щитовидната жлеза регулира метаболизма чрез хормони. При хипотиреоидизъм (недостатъчна функция) се появяват наддаване на тегло, умора, промени в настроението и нередовен цикъл. При хипертиреоидизъм (свръхфункция) симптомите включват приливи на горещина, сърцебиене, безсъние и тревожност. Прост кръвен тест може да постави точна диагноза.

2. Сърдечно-съдови заболявания

Изпотяване, световъртеж, необичайна умора и задух са симптоми, типични за сърдечни проблеми и лесно могат да бъдат объркани с менопауза, особено по време на стрес. Ако подозирате сърдечни симптоми, потърсете лекарска помощ.

3. Рак на ендометриума

Нередовното вагинално кървене е един от първите признаци на рак на маточната лигавица и съвпада с типичен симптом на менопаузата. Болка в таза или усещане за тежест са допълнителни сигнали, които изискват медицинско изследване.

4. Автоимунни заболявания (лупус, ревматоиден артрит, синдром на Шогрен)

Общи симптоми с менопаузата включват:

Умора и главоболие;

Болки и скованост в ставите;

Сухота на кожата и вагиналната лигавица;

Нарушения на паметта.

5. Тревожност и депресия

Менопаузата съвпада с интензивни житейски промени: кариерен натиск, грижи за възрастни родители или развод. Важно е да се разграничи дали симптомите са следствие от менопауза или самостоятелно психично здравно разстройство, тъй като лечението им е различно.

6. Сънна апнея

Постоянното усещане за умора и нарушеният сън не са задължително сигнали за менопауза. Сънната апнея предизвиква прекъснат сън, раздразнителност, главоболие и трудности с концентрацията.

7. Анемия

При анемия тялото не разполага с достатъчно здрави червени кръвни клетки. Умора, световъртеж, нередовен сърдечен ритъм и главоболие са характерни и за двете състояния.

8. Маточни фиброиди

Маточните фиброиди са доброкачествени образувания в матката. Подобно на менопаузата, те могат да предизвикат обилно менструално кървене, по-дълги и болезнени цикли. Загубата на кръв от фиброиди може да доведе до анемия.

Как се поставя правилна диагноза?

Според медицинските специалисти от Mayo Clinic лабораторните изследвания могат да открият много от състоянията, имитиращи менопаузата. Изследванията могат да включват:

Хормонален профил (FSH, естроген) за оценка на здравния статус;

Тиреоидни хормони (TSH, T3, T4) за изключване на тиреоидни заболявания;

Пълна кръвна картина за анемия;

Ехография на малкия таз за фиброиди или ендометриални промени;

Кардиологична консултация при съмнение за сърдечен проблем.

Кога да се обърнете към лекар?

Потърсете медицинска помощ, ако симптомите включват:

Необяснима загуба на тегло, съчетана с нощно изпотяване и треска (може да сигнализира за лимфом или друго сериозно заболяване).

Нередовно вагинално кървене или кървене след менопаузата.

Болка в гърдите, задух, силно сърцебиене.

Симптоми, влошаващи се бързо или не отговарящи на стандартно лечение.

Менопаузата е естествен биологичен процес, но не трябва да бъде автоматично обвинявана за всеки симптом при жени на средна възраст. Заболявания като тиреоидна дисфункция, автоимунни нарушения, сърдечни проблеми или дори рак могат да се „маскират“ зад познатите климактериални оплаквания. Ключът е навременната консултация с лекар и правилните изследвания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

