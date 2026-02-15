С напредване на възрастта женското тяло преминава през множество трансформации. Мазнините по-лесно се натрупват в областта на корема, метаболизмът се забавя, а физическата активност намалява. Някои от тези промени са естествена част от стареенето, докато други са пряко свързани с хормоналните промени по време на менопаузата.

Нови изследвания разкриват тревожна връзка: менопаузата може да повиши значително риска от омазняване на черния дроб – състояние, което все по-често застрашава здравето на жените над 50 години.

Снимка: iStock

Какво е мастна чернодробна болест и защо засяга повече жени след менопаузата

Отдавна е известно, че метаболитният синдром е основна причина за развитието на метаболитно-асоциирана стеатозна чернодробна болест (MASLD), известна преди като неалкохолна мастна чернодробна болест. Това състояние се характеризира с натрупване на мазнини в черния дроб при хора, които не употребяват значителни количества алкохол.

Но учените започват да се питат: може ли самата менопауза да причини омазняване на черния дроб, независимо от други метаболитни фактори?

Според проучвания, жените след 50-годишна възраст, когато настъпва менопаузата, имат 20% по-висок риск да развият тежка форма на омазняване на черния дроб в сравнение с мъжете на същата възраст. Това състояние може да прогресира до чернодробна фиброза (образуване на белези в черния дроб) и е вече основната причина жените след менопауза да се нуждаят от чернодробна трансплантация.

Хормонални промени или естествено стареене?

Основното предизвикателство пред изследователите е да разграничат какво точно стои зад повишения риск.

„Много е трудно да разплетем какво наистина се дължи на менопаузата – тоест на ниските нива на естроген – спрямо това, което е резултат от хронологичното стареене или от промени в начина на живот", обяснява д-р Моника Крисмас, асоцииран медицински директор на Обществото по менопауза и ръководител на Програмата по менопауза в Университета на Чикаго.

Как менопаузата променя разпределението на мазнините

По време на перименопаузата (период, който обикновено започва в края на 30-те или началото на 40-те години) балансът на половите хормони започва да се променя. Естрогенът намалява, което причинява каскада от промени в кожата, сърцето и други органи.

Една от най-забележимите промени е начинът, по който тялото съхранява мазнини:

Преди менопаузата : Мазнините се натрупват предимно повърхностно.

След менопаузата : Тялото започва да акумулира висцерална мазнина – дълбоко в коремната кухина.

Тази висцерална мазнина е силно свързана с инсулинова резистентност, възпаление и повишен риск от натрупване на мазнини в черния дроб.

Снимка: Canva

Проучвания разкриват връзката между менопауза и чернодробно здраве

Множество изследвания започват да хвърлят светлина върху тази връзка:

Проучване върху жени с нормално тегло: Когато учените изследват жени с мастна чернодробна болест, но без затлъстяване, те откриват 2,2 пъти увеличен риск от тежка фиброза при групата в постменопауза. Изследователите предполагат, че рисковата разлика има по-голяма връзка с менопаузата, отколкото с възрастта.

Проучване при жени с рак на матката: Жени под 40 години, на които са отстранени яйчниците по медицински причини (което предизвиква ранна менопауза), имат значително по-висок риск да развият омазняване на черния дроб след операцията.

„Тези проучвания не са достатъчни, за да заключим категорично, че менопаузалната транзиция причинява натрупване на чернодробни мазнини, отбелязва д-р Синтия Щюенкел, клиничен професор по медицина в Университета на Калифорния, Сан Диего. „В момента те са 'генериращи хипотези'.”

Снимка: Canva

Естрогенът като „защитна завеса” за черния дроб

Д-р Джохана ДиСтефано, ръководител на звеното за изследване на метаболитни заболявания в TGen – институт за геномни изследвания в Аризона, обяснява възможния механизъм:

„Представям си, че това е динамичен процес, при който преди менопаузата тялото има редица начини да смекчи ефектите върху черния дроб, но това се променя след менопаузата. Възможно е естрогенът да действа като защитна завеса за черния дроб. След като се изчерпи, черният дроб може да остане уязвим към натрупване на мазнини и белези.”

Ролята на генетиката

ДиСтефано изследва дали генетичната предразположеност играе роля:

„Ако някой, който няма наднормено тегло, премине през менопауза, но има генетична чувствителност, която до този момент е била смекчена от присъствието на естроген, тази генетична предразположеност може да се прояви, тъй като защитата е изчезнала.”

Хормонална терапия – потенциално лечение?

Ако спадът на естроген по време на менопаузата наистина увеличава чувствителността към мастна чернодробна болест, логично е да се предположи, че възстановяването на част от изчезналия естроген би могло да намали този риск.

Какво показват изследванията

В преглед от 2020 г., ДиСтефано подчертава няколко клинични проучвания, показващи, че малки групи жени в постменопауза, които са приемали хормонална терапия, имат по-добро чернодробно здраве от тези, които не са я приемали. Въпреки това, клиничните изследвания все още са малко, а данните са противоречиви.

Снимка: Canva

Трансдермален срещу орален естроген

Важно е да се отбележи, че не всички форми на хормонална терапия са еднакви:

Орални естрогенови таблетки : Преминават през черния дроб, където могат да бъдат потенциално вредни.

Трансдермален естроген (пластири, гелове, вагинални пръстени): Позволява на хормоните да се абсорбират през кожата директно в кръвния поток, заобикаляйки черния дроб.

Как да управлявате здравето на черния дроб по време на менопауза

Снимка: OpenAI

Практични стъпки за защита на черния дроб:

Проверете здравето си в началото на менопаузата Приемете средиземноморски стил на хранене Поддържайте редовна физическа активност Избягвайте вредни навици Бъдете проактивни за своето здраве

Направете изследвания на чернодробните ензими, холестерола и други метаболитни показатели в началото на перименопаузата.

Проследявайте промените с течение на времето.

Многобройни проучвания установяват, че средиземноморската диета може да намали риска от метаболитен синдром и здравословните състояния, свързани с менопаузата.

Включете силови тренировки за минимизиране на загубата на мускулна маса.

Упражненията подобряват метаболизма и помагат за контрол на теглото.

Откажете тютюнопушенето и прекомерната консумация на алкохол.

Ограничете преработените храни.

Поискайте яснота относно резултатите от чернодробните тестове.

Не разчитайте само на лекаря си – поемете отговорност за собственото си здраве.

„За съжаление, жените наистина трябва да поемат отговорност за своето здраве. Нереалистично е да разчитате на лекаря или на някой друг да препоръча кръвни изследвания или други стратегии”, казва ДиСтефано. „Вашият лекар е толкова добър, колкото е дълбочината на неговите знания в тази област.”

Жените, в преход към менопауза, може да са по-склонни да развият MASH в сравнение с мъжете на същата възраст. Появяващи се изследвания предполагат, че спадът на естроген по време на менопаузата може да направи черния дроб по-уязвим към мастна чернодробна болест.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

