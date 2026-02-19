Умора, необяснимо покачване на тегло, раздразнителност, нарушения в съня и горещи вълни са сред най-честите оплаквания при жени в средна възраст. В практиката обаче все по-често се оказва, че зад тези симптоми не стои единствено хормонален преход към менопауза, а дисфункция на щитовидната жлеза.

Специалисти предупреждават, че сходството между двете състояния може да бъде подвеждащо дори за медицинските екипи, особено когато липсва целенасочено хормонално изследване. Припокриването в клиничната картина често води до закъсняла диагноза, неправилно лечение и продължителен дискомфорт за пациентките.

На фона на нарастващата честота на автоимунни заболявания и хормонални нарушения при жените над 40 години, разграничаването между менопауза и тиреоидна дисфункция става все по-важно за навременната и адекватна терапия.

Снимка: Canva

Защо щитовидната жлеза е толкова важна?

Щитовидната жлеза е малка жлеза с форма на пеперуда, намираща се в основата на шията. Въпреки скромния си размер, тя регулира почти всяка функция в тялото – метаболизъм, сърдечен ритъм, телесна температура, настроение и когнитивна функция. Когато тя не работи правилно, последиците засягат целия организъм.

Жените са значително по-уязвими към заболявания на щитовидната жлеза в сравнение с мъжете, особено по време на и след менопаузата.

Каква е връзката между менопаузата и щитовидната жлеза?

Връзката е по-дълбока, отколкото повечето хора подозират. Щитовидната жлеза притежава рецептори за естроген – женския полов хормон. Когато нивата на естрогена спадат по време на менопаузата, функцията на щитовидната жлеза може да се влоши като пряк резултат. Освен това стареенето само по себе си допринася за намалена активност на щитовидната жлеза.

Преди менопаузата щитовидните хормони влияят върху яйчниците и репродуктивния цикъл. Ниските нива на тиреоидни хормони дори могат да ускорят настъпването на менопаузата. След менопаузата, въпреки че репродуктивните функции са спрели, естрогенът продължава да бъде важен за поддържането на нормалната функция на щитовидната жлеза.

Снимка: iStock

Кои симптоми се припокриват?

Ето кои симптоми на менопаузата могат всъщност да са признак за проблем с щитовидната жлеза:

Хипотиреоидизъм (недостатъчно активна щитовидна жлеза): наддаване на тегло, умора, усещане за студ, депресия, мозъчна мъгла, нарушения на съня.

Хипертиреоидизъм (прекомерно активна щитовидна жлеза): нощно изпотяване, горещи вълни, промени в настроението, тревожност.

Според д-р Рути Харпър, лекар по функционална медицина, тези симптоми толкова често се приписват единствено на менопаузата, че реалните проблеми с щитовидната жлеза остават неоткрити с години.

Как се диагностицира дисфункция на щитовидната жлеза?

За точна диагноза е необходимо изчерпателно изследване на щитовидната жлеза, което включва:

TSH (Тиреостимулиращ хормон) – висок TSH указва хипотиреоидизъм; нисък – хипертиреоидизъм.

Свободен Т4 и свободен Т3 – измерват активните форми на хормоните.

Антитела на щитовидната жлеза – помагат за диагностициране на автоимунни заболявания като тиреоидит на Хашимото.

Обратен Т3 – измерва форма на хормона, която блокира действието на Т3.

Стандартното изследване само на TSH невинаги е достатъчно, за да разкрие пълната картина.

Ролята на микроелементите и чревния микробиом

Правилната функция на щитовидната жлеза зависи и от ключови микроелементи: желязо, цинк, селен, йод и мед. Дори дефицит на един от тях може да наруши производството на тиреоидни хормони.

Освен това менопаузата причинява значителни промени в чревния микробиом – екосистемата от трилиони микроорганизми в храносмилателния тракт. Тези промени влияят върху усвояването на хранителни вещества и нивото на възпаление в тялото, което от своя страна може да засегне щитовидната жлеза. Експертите препоръчват балансирана диета, промени в начина на живот и подходящи добавки като част от холистичния подход към здравето на щитовидната жлеза.

Снимка: Canva

Хормонална терапия и щитовидната жлеза

Естрогенната терапия може да бъде полезна за жените в менопауза, като помага за поддържане на активността на рецепторите за тиреоидни хормони. Ползите включват и поддържане на костната плътност, сърдечно-съдово здраве и намаляване на риска от деменция.

Въпреки това е важно да се знае, че прекалено много естроген може да потисне производството на тиреоидни хормони. Именно затова хормоналната терапия трябва да бъде индивидуализирана и редовно наблюдавана от медицински специалист.

Не пренебрегвайте щитовидната жлеза по време на менопаузата

Менопаузата и щитовидната жлеза са дълбоко взаимосвързани системи. Симптомите им се припокриват толкова, че без подходящо изследване е почти невъзможно да се разграничат. Добрата новина е, че с правилна диагноза и холистичен подход, включващ хормонален баланс, оптимизиране на микроелементи и грижа за чревния микробиом, жените могат значително да подобрят качеството си на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—---------------------------------------------------------------------------

Източници