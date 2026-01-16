Щитовидната жлеза е малък, но мощен орган с формата на пеперуда, разположен в основата на шията. Тя е „диригентът“ на вашия метаболизъм, контролирайки всичко – от сърдечния ритъм до това колко бързо изгаряте калории. Когато тази система се повреди, тялото ни изпраща сигнали, които често объркваме с ежедневен стрес или умора.

Най-честата причина за понижена функция на щитовидната жлеза в развитите страни е болестта на Хашимото (автоимунен тиреоидит). При това състояние имунната система погрешно атакува тъканта на жлезата, предизвиквайки хронично възпаление. За да поемете контрол над здравето си, първата стъпка е да разберете кои хормони се изследват за Хашимото и как да разтълкувате резултатите си.

Снимка: Freepik

Симптоми, които налагат лабораторни изследвания

Много хора живеят с Хашимото години наред без симптоми (асимптоматично). С напредването на възпалението обаче се появяват признаци на хипотиреоидизъм:

Хронична умора и липса на енергия;

Необяснимо покачване на теглото ;

Суха кожа и чуплива коса;

Запек и забавен метаболизъм;

Промени в цикъла и проблеми с фертилитета;

Чувство на постоянно студ .

Ако разпознавате тези сигнали, медицинските специалисти препоръчват провеждането на специфичен панел от лабораторни изследвания за Хашимото.

Основни хормони: Какво показват TSH, T4 и T3?

Диагностиката започва с проверка на щитовидната функция чрез кръвни тестове. Ето кои са основните маркери:

1. Тиреостимулиращ хормон (TSH)

Това е "сигналният" хормон, произвеждан от хипофизата. Когато щитовидната жлеза не работи достатъчно, хипофизата повишава нивата на TSH, за да я "притисне" да работи повече. Високият TSH често е ранен маркер за хипотиреоидизъм.

2. Свободен тироксин (fT4)

Това е основният хормон, произвеждан от жлезата. При Хашимото нивата на fT4 често падат под нормата, което потвърждава състоянието на подтисната функция.

3. Свободен трийодтиронин (fT3)

Това е активната форма на хормона, която клетките използват за енергия. Изследването му е важно за разбиране на това колко добре тялото ви превръща T4 в активен T3.

Снимка: Freepik



Специфични антитела: Ключът към диагнозата Хашимото

Може да имате нормален TSH, но пак да страдате от Хашимото. Тук идва ролята на имунологичните тестове за автоимунна щитовидна болест.

Anti-TPO (Антитела срещу тиреоидната пероксидаза): Това е най-важният маркер. Наличието на тези антитела е директно доказателство, че имунната система атакува ензима TPO в жлезата.

Anti-Tg (Антитела срещу тиреоглобулин): Тиреоглобулинът е протеин, използван за синтез на хормони. Високите нива на тези антитела също потвърждават автоимунния процес.

Експертите от Американската тиреоидна асоциация посочват, че наличието на антитела при нормални хормони се нарича "субклинично състояние", което изисква редовно проследяване, за да не се пропусне преминаването към хипотиреоидизъм.

Допълнителни маркери и често пренебрегвани тестове

Пълната диагностика на автоимунен тиреоидит не спира до хормоните. За оптимално здраве лекарите често изследват:

Реверзивен T3 (rT3): При стрес или хронично възпаление тялото може да произвежда rT3 – „неактивна“ версия на хормона, която блокира действието на полезния T3. Витамин D и желязо (феритин): Проучвания показват, че дефицитът на витамин D и ниските нива на желязо са изключително чести при пациенти с Хашимото и могат да влошат симптомите на умора и косопад. Ехография на щитовидната жлеза: Това е образно изследване, което позволява на лекаря да види структурата на жлезата, наличието на възли (гуша) или характерната за Хашимото "нехомогенна структура".

Снимка: Freepik

Интерпретация на хормоналните тестове

Разчитането на резултатите трябва винаги да става в контекста на симптомите. Възможно е вашите резултати да са в "референтни граници", но вие все пак да не се чувствате добре. Това е така наречената "сива зона".

Оптимални срещу референтни стойности: Много функционални специалисти смятат, че TSH трябва да бъде около 1.0 – 2.0 mIU/L за оптимално здраве, въпреки че лабораторията може да дава горна граница до 4.2 mIU/L.

Индивидуален подход: Ако имате антитела, но нормални хормони, лечение с левотироксин може да не е необходимо веднага, но са нужни промени в начина на живот – противовъзпалителна диета, управление на стреса и качествен сън.

Знанието кои хормони се изследват за Хашимото е първата стъпка към възстановяването на вашия енергиен баланс. Ранното откриване чрез комбинация от TSH, свободни хормони и антитела позволява навременна намеса и предпазва от усложнения.

Ако подозирате, че щитовидната ви жлеза не работи оптимално, не отлагайте. Консултирайте се с ендокринолог и поискайте пълен панел от изследвания, а не само базовия

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—---------------------------------------------------------------