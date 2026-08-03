Сърбеж, необичайна миризма или промяна в течението карат все повече жени да посягат към вагинални пробиотици още преди да разберат каква е истинската причина за симптомите.

Тези продукти имат за цел да подпомогнат естествения баланс на вагиналната микрофлора, но доказателствата за ефективността им варират значително според продукта и състоянието. Ключовият извод: пробиотиците могат да бъдат полезно допълнение в избрани случаи, но никога не заместват прегледа при гинеколог, когато симптомите са необичайни.

Какво може и какво не може да постигне пробиотикът

Здравата вагинална среда обикновено се доминира от лактобацили (Lactobacillus), бактерии, които произвеждат млечна киселина и поддържат леко кисело pH, затрудняващо развитието на патогени. Вагиналните пробиотици целят да подсилят именно тези щамове, особено след прием на антибиотици, хормонални промени или повтарящи се инфекции.

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Важно е да се знае, че „пробиотик“ е широко понятие. Продуктите се различават по щамове, качество, начин на приложение (вагинални глобули и орални пробиотици) и степен на изследваност. Нито един пробиотик не поставя диагноза и не бива да отлага прегледа при необичайно течение, болка или кървене.

Кое течение е нормално и кое не

Известна вариация в течението през цикъла е напълно естествена, то може да е бистро, бяло или леко кремообразно, с лека, незабележима миризма. Симптомите на бяло течение сами по себе си не означават проблем.

Тревожни признаци, изискващи преглед, включват:

упорита рибна или неприятна миризма ;

изразен сърбеж, парене или болка при уриниране или полов контакт;

гъсто, извароподобно течение с дразнене, типично за гъбична инфекция (кандидоза) ;

зелено-сивкаво течение, кървене извън цикъла, температура или тазова болка.

Ако симптомите се връщат скоро след безрецептурно лечение, това може да сочи дисбактериоза и вагинален pH баланс извън нормата, резистентни организми или диагноза, различна от инфекция,а не проблем, който пробиотикът сам ще реши.

Как работи вагиналната микрофлора

Микробиомът на влагалището е чувствителна екосистема. Менструация, полов контакт, хормонални промени, остра вагиноза и антибиотици, тютюнопушене и неконтролиран диабет могат да разместят баланса и да отслабят естествената защита на влагалището.

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Отдалечаването от доминацията на лактобацилите повишава риска от бактериална вагиноза, докато кандидозата протича по различен механизъм и не винаги се повлиява само от пробиотици. Затова резултатите от изследванията са смесени, не всеки продукт действа при всеки пациент.

Кога пробиотиците имат смисъл

Според д-р Каролин Мичъл, специалист по акушерство и гинекология в Massachusetts General Hospital, щамът Lactobacillus crispatus показва обещаващи резултати при превенция на рецидивираща бактериална вагиноза, докато много продукти без този щам будят по-малко доверие. Пробиотиците се обсъждат най-често при:

лечение на вагинални гъбички като допълнение към антимикотично лечение (не като заместител);

бактериална вагиноза лечение , след, а не вместо стандартна терапия;

превенция на рецидивиращи инфекции след прием на антибиотици;

поддържаща роля при вагинална сухота и менопауза (GSM) , редом с естрогенова терапия.

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Изследвания сочат и възможна връзка между балансираната микрофлора и по-добър контрол на ЧПВ (HPV) и цервикално здраве, както и известна полза при инфекции на пикочните пътища (УТИ), макар данните тук да остават по-теоретични.

Странични ефекти и чести грешки

Възможни странични ефекти от пробиотици включват леко дразнене, повишено течение или парене след поставяне, при влошаване приемът се спира и се търси лекар. Хора с отслабен имунитет трябва да бъдат особено внимателни.

Честа грешка е повтарящото се самолечение на симптоми без ясна диагноза, както и комбинирането на вагинална хигиена и промивки с множество продукти наведнъж, това допълнително уврежда естествената среда. По-разумно е грижата да остане проста, без ароматизирани продукти.

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Кога да потърсите АГ специалист

Медицинска помощ е необходима при силни, нови или повтарящи се симптоми, температура, тазова болка, кървене извън цикъла или симптоми след нов сексуален партньор. Ако безрецептурно лечение или хранителни добавки за жени не помагат, е нужна ясна диагноза, а не поредно самолечение.

Вагиналните пробиотици могат да подпомогнат контрол на миризма и сърбеж и възстановяването на баланса при избрани случаи, но качеството и щамът на продукта имат значение. При необичайни симптоми първата стъпка винаги е консултация с гинеколог, а не самостоятелен избор на добавка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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