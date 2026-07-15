Всяка осма жена може да се сблъска с диагнозата рак на гърдата в даден момент от живота си и въпросът „можем ли да се предпазим" вълнува все повече хора.
Отговорът е не съвсем еднозначен, стопроцентова превенция не съществува, но има доказани начини за намаляване на риска от рак на гърдата, от редовни прегледи до промени в начина на живот. Ето какво трябва да знаете.
1. Скрининг и профилактични прегледи
Редовните прегледи не предотвратяват заболяването, но откриват промените в ранен стадий на рак, когато лечението е най-ефективно. Според препоръки, цитирани от CDC, скринингът за рак на гърдата е подходящ за жени от 40-годишна възраст нататък.
Най-често използваните методи включват:
- Мамография, рентгеново изследване на гърдата, което е основен инструмент за ранно откриване
- Ехография на млечна жлеза, допълва мамографията, особено при по-плътна гърдна тъкан
- Магнитен резонанс (MRI) на гърдата
- Клиничен преглед за палпиране на бучки или промени
- Изследване за BRCA ген, генетичен тест, който показва повишен риск при носителство на мутация
Важно е да се знае, че скринингът носи и известни рискове, свръхдиагностика или фалшиво положителни резултати, затова честотата и вида прегледи трябва да се обсъждат индивидуално с профилактичен преглед при мамолог.
2. Промени в начина на живот
Здравословният начин на живот остава един от най-достъпните инструменти за понижаване на риска:
- Отказ от тютюнопушене, цигарите съдържат канцерогени, свързани с мутации в гръдната тъкан
- Внимателен избор на медикаменти, хормонозаместителната терапия и противозачатъчните таблетки са свързвани с по-висок риск в някои проучвания, затова алтернативите трябва да се обсъдят с лекар
- Балансирано хранене, повече плодове, зеленчуци и млечни продукти, богати на калций; ограничаване на преработени храни с високо съдържание на мазнини, сол и захар
- Физическа активност, между 150 и 300 минути умерено интензивно движение седмично
- Ограничаване на алкохола, дори малки количества са свързани с повишен риск
- Поддържане на здравословно тегло, особено важно, тъй като менопаузата и напълняването заедно се асоциират с по-висок риск
3. Медикаментозна профилактика
При хора с висок риск лекарите понякога предписват антихормонална терапия:
- Ароматазни инхибитори, за жени в постменопауза
- Тамоксифен, често прилаган при жени в перименопауза
- Ралоксифен, блокира действието на естрогена върху гръдната тъкан
4. Хирургия и близко наблюдение
При много висок риск (например при потвърдена BRCA мутация) някои хора обмислят профилактична мастектомия или премахване на яйчниците. Тези процедури не гарантират пълна защита и носят собствени рискове, затова изискват задълбочен разговор с онколог.
Алтернатива е активното наблюдение, редовни прегледи на всеки 6–12 месеца, включващи мамография и MRI.
Кой е изложен на най-висок риск?
Около 99% от случаите на рак на гърдата са при жени. Сред известните фактори за рак на гърдата са:
- Фамилна обремененост в онкологията, личен или семеен анамнез за рак на гърдата или яйчниците
- Носителство на мутация в гените BRCA1/BRCA2
- По-висока плътност на гърдите
- Ранна първа менструация (преди 12-годишна възраст)
- Първо раждане след 30-годишна възраст или липса на раждания
- Предходна лъчева терапия на гръдния кош
Кога да потърсите лекар
Ако забележите промяна във формата, размера или структурата на гърдата, това е повод за преглед, дори без класически симптоми за рак на гърдата. Специалистите препоръчват редовен преглед на млечни жлези, независимо от възрастта, а хората с известен фамилен риск да обсъдят с лекар индивидуален план за наблюдение или превенция.
Няма гаранция срещу рак на гърдата, но комбинацията от редовен скрининг, здравословен начин на живот и при нужда медикаментозна или хирургична профилактика реално намалява риска. Ключът е в личния разговор с лекар, който да оцени конкретните рискови фактори и да предложи подходящ план.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Health.com. Как да намалим риска от рак на гърдата
American Cancer Society. Мога ли да намаля риска си от рак на гърдата
American Cancer Society. Пет начина да намалите риска от рак на гърдата
American Cancer Society. Колко разпространен е ракът на гърдата
- BMJ — Научно изследване