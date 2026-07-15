Всяка осма жена може да се сблъска с диагнозата рак на гърдата в даден момент от живота си и въпросът „можем ли да се предпазим" вълнува все повече хора.

Отговорът е не съвсем еднозначен, стопроцентова превенция не съществува, но има доказани начини за намаляване на риска от рак на гърдата, от редовни прегледи до промени в начина на живот. Ето какво трябва да знаете.

1. Скрининг и профилактични прегледи

Редовните прегледи не предотвратяват заболяването, но откриват промените в ранен стадий на рак, когато лечението е най-ефективно. Според препоръки, цитирани от CDC, скринингът за рак на гърдата е подходящ за жени от 40-годишна възраст нататък.

Най-често използваните методи включват:

Снимка: Canva

Мамография , рентгеново изследване на гърдата, което е основен инструмент за ранно откриване

Ехография на млечна жлеза , допълва мамографията, особено при по-плътна гърдна тъкан

Магнитен резонанс (MRI) на гърдата

Клиничен преглед за палпиране на бучки или промени

Изследване за BRCA ген , генетичен тест, който показва повишен риск при носителство на мутация

Важно е да се знае, че скринингът носи и известни рискове, свръхдиагностика или фалшиво положителни резултати, затова честотата и вида прегледи трябва да се обсъждат индивидуално с профилактичен преглед при мамолог.

2. Промени в начина на живот

Здравословният начин на живот остава един от най-достъпните инструменти за понижаване на риска:

Отказ от тютюнопушене , цигарите съдържат канцерогени, свързани с мутации в гръдната тъкан

Внимателен избор на медикаменти, хормонозаместителната терапия и противозачатъчните таблетки са свързвани с по-висок риск в някои проучвания, затова алтернативите трябва да се обсъдят с лекар

Балансирано хранене, повече плодове, зеленчуци и млечни продукти, богати на калций; ограничаване на преработени храни с високо съдържание на мазнини, сол и захар

Снимка: Canva

Физическа активност , между 150 и 300 минути умерено интензивно движение седмично

Ограничаване на алкохола, дори малки количества са свързани с повишен риск

Поддържане на здравословно тегло, особено важно, тъй като менопаузата и напълняването заедно се асоциират с по-висок риск

3. Медикаментозна профилактика

При хора с висок риск лекарите понякога предписват антихормонална терапия:

Ароматазни инхибитори, за жени в постменопауза

Тамоксифен, често прилаган при жени в перименопауза

Ралоксифен, блокира действието на естрогена върху гръдната тъкан

4. Хирургия и близко наблюдение

При много висок риск (например при потвърдена BRCA мутация) някои хора обмислят профилактична мастектомия или премахване на яйчниците. Тези процедури не гарантират пълна защита и носят собствени рискове, затова изискват задълбочен разговор с онколог.

Снимка: Canva

Алтернатива е активното наблюдение, редовни прегледи на всеки 6–12 месеца, включващи мамография и MRI.

Кой е изложен на най-висок риск?

Около 99% от случаите на рак на гърдата са при жени. Сред известните фактори за рак на гърдата са:

Фамилна обремененост в онкологията , личен или семеен анамнез за рак на гърдата или яйчниците

Носителство на мутация в гените BRCA1/BRCA2

По-висока плътност на гърдите

Ранна първа менструация (преди 12-годишна възраст)

Първо раждане след 30-годишна възраст или липса на раждания

Предходна лъчева терапия на гръдния кош

Кога да потърсите лекар

Ако забележите промяна във формата, размера или структурата на гърдата, това е повод за преглед, дори без класически симптоми за рак на гърдата. Специалистите препоръчват редовен преглед на млечни жлези, независимо от възрастта, а хората с известен фамилен риск да обсъдят с лекар индивидуален план за наблюдение или превенция.

Няма гаранция срещу рак на гърдата, но комбинацията от редовен скрининг, здравословен начин на живот и при нужда медикаментозна или хирургична профилактика реално намалява риска. Ключът е в личния разговор с лекар, който да оцени конкретните рискови фактори и да предложи подходящ план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници