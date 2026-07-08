Диагнозата рак на гърдата поражда един и същи въпрос почти във всяка жена: „Колко бързо расте?“. Отговорът обаче не е еднозначен, при някои хора туморът се развива с години, без да предизвика симптоми, докато при други прогресира сравнително бързо.

Скоростта на растеж зависи от типа на тумора, неговата степен, стадия на откриване и индивидуални фактори на пациентката. Ето какво казват данните.

Какво определя скоростта на растеж

Ракът на гърдата се появява, когато клетки в млечните жлези мутират и започват да се делят неконтролируемо, образувайки тумор. В повечето случаи процесът стартира в млечните канали или лобулите (жлезите, произвеждащи мляко), преди да засегне съседната тъкан.

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Според медицински преглед на данни от Американското онкологично дружество (American Cancer Society), е трудно да се определи универсална скорост на разпространение за една година, затова специалистите разчитат на статистики за 5-годишна преживяемост по стадии.

Преживяемост при карцином по стадии

Що се отнася до преживяемостта при карцином, данните показват ясна зависимост от стадия на откриване. При стадий 1 петгодишната относителна преживяемост е почти 100%. При стадий 2 тя е 93%, а при стадий 3 спада до 72%. При стадий 4, когато вече има метастази в далечни органи, петгодишната преживяемост е 22%.

Стадии на рака на гърдата (0–4)

Стадий 0 – неинвазивен, ограничен до каналите или лобулите. Тук спада инвазивен дуктален карцином в неговата предстадийна форма, известна като дуктален карцином in situ .

Стадий 1 – инвазивен, но малък и локализиран; лимфните възли могат да не са засегнати.

Стадий 2 – по-голям тумор, възможно е разпространение в лимфните възли .

Стадий 3 – локално напреднал, засяга няколко лимфни възела, но без метастази в далечни органи.

Стадий 4 – метастази при рак на гърдата в кости, бели дробове, мозък или черен дроб. Лечим, но не и напълно излечим стадий – терапията цели контрол на болестта.

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Кои фактори ускоряват растежа

Вид на тумора. Не всички форми на рака се държат еднакво. Трипъл негативният рак на гърдата и HER2-позитивният рак на гърдата са известни с по-агресивно и бързо развитие в сравнение с други подтипове.

Степен (grade 1–3). Патолозите оценяват доколко раковите клетки приличат на нормалните. Grade 1 расте бавно, а grade 3 сигнализира за по-агресивен, бързорастящ тумор.

Хормонален статус при рак. Дали пациентката е в пре- или постменопауза, влияе на начина, по който туморът реагира на хормоните в организма.

Лични фактори, като възраст при диагностициране, фамилна анамнеза, тютюнопушене, алкохол, замърсяване на околната среда и предишна история с онкологични заболявания.

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Отговор на лечението. Начинът, по който туморът реагира на предходна или текуща терапия, също помага на лекарите да преценят вероятното развитие.

Симптоми, за които да следите

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC), част от пациентките не изпитват никакви симптоми. Възможните признаци включват:

бучка в гърдата или уплътнена маса

болка, подуване или зачервяване

вдлъбнатини по кожата

необичайно течение от зърното

лющене на кожата около зърното

промяна във формата или размера на гърдата

Ранна диагностика на рак на гърдата

Скринингът е ключов за откриване на болестта в ранен, по-лечим стадий. Стандартните изследвания включват мамография, ехография на млечна жлеза, ЯМР и биопсия на гърда, при която се изследват евентуални туморни маркери гърда. Жени, забелязали промяна в гърдата, е добре своевременно да потърсят преглед за мамография в София или консултация с онколог в София, за да не се отлага диагностиката.

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Лечението на рак на гърдата при ранните стадии (0–1) е по-леко и с по-нисък риск от рецидив при рак, докато в по-напредналите стадии терапията е по-агресивна, с цел унищожаване на туморните клетки и предотвратяване на по-нататъшно разпространение. При рак на гърдата 4 стадий пълно излекуване не е възможно, но контролът на заболяването остава реалистична и ценна цел.

Скоростта, с която расте ракът на гърдата, зависи от комбинация от фактори, типа тумор, неговата степен и стадий, хормоналния статус и индивидуалните особености на пациентката. Именно затова редовната профилактика на млечна жлеза и ранната диагностика остават най-мощният инструмент за добра прогноза. При всякакви съмнителни промени в гърдата консултацията с лекар е първата и най-важна стъпка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници