Ранното откриване на рака на гърдата увеличава шансовете за успешно лечение драстично, според Американското онкологично дружество, жените с диагноза в начален стадий имат 99% вероятност да преживеят поне още 5 години.
Научите кои са ранните предупредителни знаци, кога една бучка в гърдата е причина за тревога, какво представлява агресивният инфламаторен рак на гърдата и какви са съвременните препоръки за профилактика на рак на гърдата.
Защо познаването на собственото тяло е първата стъпка
Близкото запознаване с обичайния външен вид и усещане на собствените гърди помага на жената да забележи навреме всяка необичайна промяна. Експертите от Breast Cancer Now подчертават, че редовният самопреглед на гърдите не замества мамографията, но е безценен инструмент за ранна диагноза. Повечето промени в гърдите не са злокачествени, но всяка нова или притеснителна находка заслужава консултация с лекар.
10-те първи симптома на рак на гърдата
Когато повечето хора чуят за рак на гърдата, мислят за бучка в гърдата. Това действително е възможен признак, но не е единственият – и често не е първият, който се появява.
Според проучване, публикувано в Medical News Today, ето кои са най-честите признаци за рак на гърдата:
- Бучки в гърдата или възли под мишниците
- Промени в размера и формата на гърдата
- Болка в определена област, която не отшумява
- Изпъкнали вени по повърхността на гърдата
- Внезапно появил се секрет от зърното
- Раничка или обрив върху зърното
- Подуване, зачервяване или потъмняване на гърдата
- "Трапчинки" или набръчкване на кожата (т.нар. кожа на портокал)
- Хлътване (инверсия) на зърното или друга част на гърдата
- Промяна в текстурата на кожата извън нормалния менструален цикъл
Важно: Същите промени често се дължат и на доброкачествени състояния. Те не означават задължително рак, но налагат лекарски преглед.
Инфламаторен рак на гърдата (ИРГ), рядък, но агресивен
Инфламаторният рак на гърдата (ИРГ) е рядка, но изключително агресивна форма на заболяването, която често се диагностицира погрешно като инфекция. По данни на National Cancer Institute, неговите симптоми се различават съществено от тези на по-разпространените типове.
Характерните признаци включват:
- Бързо подуване и увеличаване на гърдата
- Зачервяване, розов, червеникаво-лилав или "натъртен" вид
- Грапава или с трапчинки кожа (подобна на портокалова кора)
- Усещане за тежест, чувствителност или парене
- Хлътване на зърното
- Подути лимфни възли в областта на ключицата или под мишницата
ИРГ се появява в по-млада възраст в сравнение с други видове рак на гърдата и често имитира мастит или травма, затова всяко съмнение трябва да бъде оценено бързо от специалист.
Кога една бучка е тревожна?
Не е необичайно тъканта на гърдата да е "бучкава" по природа. Лекарите от Breast Cancer Now препоръчват консултация при следните промени:
- Бучка, която се усеща различно от останалата тъкан
- Бучка, която е по-твърда и е само в едната гърда
- Промяна в текстурата, която не е свързана с менструалния цикъл
Раковите бучки обикновено имат неравни ръбове, безболезнени са и са твърди – но в някои случаи могат да бъдат и меки, заоблени и чувствителни. Понякога бучката е твърде малка, за да се напипа, и се открива едва при мамография и ехография.
Доброкачествени състояния с подобни симптоми
Не всяка бучка означава рак. Често зад нея стоят безобидни състояния като:
- Кисти
- Фиброаденом на млечна жлеза, гладко, ластично образувание до 2,5 см, което се движи под кожата
- Калцификати
- Мастит (възпаление на гърдата)
Секрет от зърното, кога да се притесните?
Секрет от зърното може да се появи при стискане, инфекция или хормонални промени. Според препоръките в публикация на Breastcancer.org, незабавна консултация е необходима ако:
- Секретът се появява спонтанно, без натиск
- Излиза само от едната гърда
- Съдържа кръв
Рискови фактори за карцином на гърдата
Според Американския колеж на лекарите (ACP), основните рискови фактори за карцином на гърдата включват:
- Лична история на рак на гърдата или високорискови лезии
- Генетични фактори, мутации на гените BRCA1 или BRCA2
- Облъчване на гръдния кош в детска възраст
- Семейна обремененост с рак на гърдата или яйчниците
Профилактика на рак на гърдата и скрининг
Профилактиката на рак на гърдата се основава на редовен скрининг и информираност. Препоръките на ACP от април 2019 г. за жени със среден риск са:
- Жените на възраст 40–49 години да обсъдят с лекаря си кога да започнат редовни мамографии
- Жените на 50–74 години да правят мамография на всеки 2 години
- Скринингът обикновено се прекратява след 75-годишна възраст
При жени с по-висок риск (генетична предразположеност, фамилна история) лекарят може да препоръча по-ранен старт и допълнителни изследвания – ехография, ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) или биопсия.
Какво да направите, ако забележите симптом
Ако забележите промяна в гърдата без ясна причина, особено ако засяга само едната гърда, запишете час при личен лекар или мамолог. Той може да назначи:
- Клиничен преглед – визуален и мануален
- Мамография – рентгенова снимка на гърдата
- Ехография – без облъчване, допълва мамографията
- ЯМР – детайлно изображение при сложни случаи
- Биопсия – вземане на тъкан за хистологичен анализ
Назначаването на тези изследвания не означава, че имате рак – в повечето случаи резултатите изключват злокачествено заболяване.
Разпознаването на първите симптоми на рак на гърдата е ключово за ранна диагноза и успешно лечение. Бучка в гърдата, възли под мишниците, секрет от зърното, промяна в кожата или формата на гърдата – всеки от тези признаци заслужава внимание.
Редовният самопреглед на гърдите, съчетан с мамография и ехография според възрастта и риска, остава най-добрата стратегия за профилактика. Не пренебрегвайте промените, ранното действие може да спаси живота.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Medical News Today – Ранни признаци на рак на гърдата: medicalnewstoday.com/articles/316977
- Американско онкологично дружество – Препоръки за ранно откриване на рака: cancer.org
- Breast Cancer Now – Бучки в гърдата и доброкачествени състояния: breastcancernow.org
- National Breast Cancer Foundation – Анатомия на гърдата: nationalbreastcancer.org/breast-anatomy
- Breast Cancer Now – Фиброаденом: breastcancernow.org/fibroadenoma
- National Cancer Institute – Инфламаторен рак на гърдата: cancer.gov
- Annals of Internal Medicine – Скрининг за рак на гърдата при жени със среден риск (ACP, 2019): annals.org
- Breastcancer.org – Патологичен доклад: breastcancer.org/pathology-report