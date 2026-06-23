Ракът на гърдата е сложно и често объркващо заболяване. И до днес науката не може да посочи с точност какво кара нормалните клетки да започнат да растат безконтролно.
Едно обаче е ясно, познаването на рисковите фактори е първата стъпка към ранното откриване, а ранното откриване спасява животи. Научите какво се знае за причините за рак на гърдата, кои фактори повишават риска и защо разговорът с вашия лекар има значение.
Как се развива ракът на гърдата?
Накратко, ракът на млечната жлеза възниква, когато клетките в гърдата започнат да се делят необичайно. Според Националния институт по здравни науки за околната среда (NIEHS) тези клетъчни промени се дължат на сложно взаимодействие между генетични и факторите на околната среда, макар че при конкретен пациент причината често остава неизвестна.
Когато абнормните клетки се делят, те се натрупват в маса или бучка и могат да се разпространят (метастазират) в други части на тялото, например в лимфните възли.
Повечето случаи започват в каналите, които произвеждат мляко, това се нарича инвазивен дуктален карцином. Други форми на карцином на гърдата започват в жлезистата тъкан, наречена лобули, и се определят като инвазивен лобуларен карцином.
Ролята на гените: BRCA1 и BRCA2
Експерти оценяват, че между 5% и 10% от всички случаи се дължат на наследени генни мутации, които се предават от поколение на поколение чрез ДНК. Двете най-известни са мутацията на гените BRCA1 и BRCA2.
Тези гени всъщност са туморни супресорни гени, когато функционират правилно, те предпазват клетките от необичаен растеж. Но когато са мутирали, рискът от рак на гърдата и яйчниците се повишава. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), една на всеки 500 жени носи мутация в гена BRCA1 или BRCA2.
Ако се интересувате от наследствен рак на гърдата във вашето семейство, обсъдете с лекаря си възможността за генетични изследвания за рак.
Основни рискови фактори за рак на гърдата
Важно е да се подчертае: наличието на един или повече рискови фактори не означава, че жената задължително ще развие заболяването – нито пък липсата им гарантира, че няма. Според Американското онкологично дружество (American Cancer Society) и CDC, следните фактори са свързани с повишен риск:
- Възраст, рискът нараства с напредването на годините. Затова здравните експерти препоръчва мамография след 40 години, на всеки две години за жени със среден риск.
- Пол, жените имат значително по-висок риск от мъжете. Приблизително с една на всеки осем жени може да развие заболяването през живота си.
- Лична и фамилна обремененост за рак, предходна диагноза, атипична хиперплазия или лобуларен карцином in situ, както и роднини с това заболяване, повишават риска.
- Консумация на алкохол, колкото повече алкохол, толкова по-висок е рискът.
- Радиация, лъчелечение в областта на гръдния кош в детството или младостта повишава риска.
- Възраст на менструацията, ранна първа менструация (преди 12 г.) повишава риска.
- Възраст на менопаузата, менопауза след 55 г. също повишава риска.
- Хормонална терапия и менопауза, комбинираната естроген-прогестеронова терапия е свързана с повишен риск.
- Наднормено тегло и естроген, при жени след менопауза по-високият индекс на телесна маса е свързан с по-висок риск, тъй като мастните клетки произвеждат естроген.
Рак на гърдата при мъжете
Ракът на гърдата при мъжете е рядък, около един на 800 може да бъде диагностициран. Рисковите фактори при мъжете са по-слабо проучени; при повечето единственият известен фактор е напредналата възраст. Средната възраст на диагностициране при мъжете е 71 години.
Профилактика и скрининг, защо ранното откриване е ключово
Макар че не всички причини за рак на гърдата могат да бъдат контролирани, профилактиката и скринингът остават най-мощният инструмент. Редовната мамография, самонаблюдението и навременната консултация при поява на симптоми на рак на гърдата (бучка, промяна във формата или кожата на гърдата) дават най-добрия шанс за ранно откриване на рак.
Ракът на гърдата възниква, когато клетките мутират и се размножават безконтролно, а точният механизъм невинаги е ясен. Проучванията сочат, че генетични, хормонални, екологични фактори и факторите на начина на живот играят роля. Познаването на рисковите фактори, от възрастта и онкологичния риск до наследствеността и хормоналната терапия, помага на жените да започнат навременен разговор с лекарите си за превантивни мерки и скрининг. Информираността е първата стъпка към грижата за собственото здраве.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Health.com – Причини и рискови фактори за рак на гърдата
Национален институт по здравни науки за околната среда (NIEHS) – Рак на гърдата
Американско онкологично дружество – Риск и превенция при рак на гърдата
CDC – Мутации на гените BRCA1 и BRCA2 и наследствен рак на гърдата
Американски колеж по акушерство и гинекология (ACOG) – Оценка на риска и скрининг при жени със среден риск