Ракът на гърдата е сложно и често объркващо заболяване. И до днес науката не може да посочи с точност какво кара нормалните клетки да започнат да растат безконтролно.

Едно обаче е ясно, познаването на рисковите фактори е първата стъпка към ранното откриване, а ранното откриване спасява животи. Научите какво се знае за причините за рак на гърдата, кои фактори повишават риска и защо разговорът с вашия лекар има значение.

Как се развива ракът на гърдата?

Накратко, ракът на млечната жлеза възниква, когато клетките в гърдата започнат да се делят необичайно. Според Националния институт по здравни науки за околната среда (NIEHS) тези клетъчни промени се дължат на сложно взаимодействие между генетични и факторите на околната среда, макар че при конкретен пациент причината често остава неизвестна.

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Когато абнормните клетки се делят, те се натрупват в маса или бучка и могат да се разпространят (метастазират) в други части на тялото, например в лимфните възли.

Повечето случаи започват в каналите, които произвеждат мляко, това се нарича инвазивен дуктален карцином. Други форми на карцином на гърдата започват в жлезистата тъкан, наречена лобули, и се определят като инвазивен лобуларен карцином.

Ролята на гените: BRCA1 и BRCA2

Експерти оценяват, че между 5% и 10% от всички случаи се дължат на наследени генни мутации, които се предават от поколение на поколение чрез ДНК. Двете най-известни са мутацията на гените BRCA1 и BRCA2.

Тези гени всъщност са туморни супресорни гени, когато функционират правилно, те предпазват клетките от необичаен растеж. Но когато са мутирали, рискът от рак на гърдата и яйчниците се повишава. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), една на всеки 500 жени носи мутация в гена BRCA1 или BRCA2.

Ако се интересувате от наследствен рак на гърдата във вашето семейство, обсъдете с лекаря си възможността за генетични изследвания за рак.

Основни рискови фактори за рак на гърдата

Важно е да се подчертае: наличието на един или повече рискови фактори не означава, че жената задължително ще развие заболяването – нито пък липсата им гарантира, че няма. Според Американското онкологично дружество (American Cancer Society) и CDC, следните фактори са свързани с повишен риск:

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Възраст , рискът нараства с напредването на годините. Затова здравните експерти препоръчва мамография след 40 години, на всеки две години за жени със среден риск.

Пол , жените имат значително по-висок риск от мъжете. Приблизително с една на всеки осем жени може да развие заболяването през живота си.

Лична и фамилна обремененост за рак , предходна диагноза, атипична хиперплазия или лобуларен карцином in situ, както и роднини с това заболяване, повишават риска.

Консумация на алкохол , колкото повече алкохол, толкова по-висок е рискът.

Радиация , лъчелечение в областта на гръдния кош в детството или младостта повишава риска.

Възраст на менструацията , ранна първа менструация (преди 12 г.) повишава риска.

Възраст на менопаузата , менопауза след 55 г. също повишава риска.

Хормонална терапия и менопауза , комбинираната естроген-прогестеронова терапия е свързана с повишен риск.

Наднормено тегло и естроген , при жени след менопауза по-високият индекс на телесна маса е свързан с по-висок риск, тъй като мастните клетки произвеждат естроген.

Рак на гърдата при мъжете

Ракът на гърдата при мъжете е рядък, около един на 800 може да бъде диагностициран. Рисковите фактори при мъжете са по-слабо проучени; при повечето единственият известен фактор е напредналата възраст. Средната възраст на диагностициране при мъжете е 71 години.

Профилактика и скрининг, защо ранното откриване е ключово

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Макар че не всички причини за рак на гърдата могат да бъдат контролирани, профилактиката и скринингът остават най-мощният инструмент. Редовната мамография, самонаблюдението и навременната консултация при поява на симптоми на рак на гърдата (бучка, промяна във формата или кожата на гърдата) дават най-добрия шанс за ранно откриване на рак.

Ракът на гърдата възниква, когато клетките мутират и се размножават безконтролно, а точният механизъм невинаги е ясен. Проучванията сочат, че генетични, хормонални, екологични фактори и факторите на начина на живот играят роля. Познаването на рисковите фактори, от възрастта и онкологичния риск до наследствеността и хормоналната терапия, помага на жените да започнат навременен разговор с лекарите си за превантивни мерки и скрининг. Информираността е първата стъпка към грижата за собственото здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници