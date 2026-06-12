Всеки пациент с инвазивен рак на гърдата преминава през операция за премахване на лимфни възли, но скоро това може да се промени. Ново британско проучване установява, че лимфните възли се променят още преди ракът да се е разпространил в тях. Откритието би могло да помогне на лекарите да преценят по-точно при кого има висок риск от разсейки при рак на гърдата и кой би могъл да си спести агресивно лечение и неговите дългосрочни последствия.

Защо лимфните възли са в центъра на вниманието

Лимфните възли са малки органи, които играят ключова роля в имунната система, помагат на тялото да се бори с инфекции и рак. При рака на гърдата лимфните възли в подмишницата обикновено са първото място, към което се насочва болестта.

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Затова проверката дали ракът е достигнал до тях е основна част от планирането на лечението. В момента всеки пациент с инвазивен рак на гърдата преминава през премахване на лимфни възли или биопсия на стражеви лимфен възел, за да се установи дали има метастази в лимфните възли. Процедурата е ефективна, но невинаги е необходима.

Какво е лимфедем на ръката и защо е проблем

Една от най-честите дългосрочни последици е лимфедемът е хронично подуване на ръката след операция, причинено от нарушения отток на лимфна течност. Състоянието е необратимо и изисква доживотно проследяване.

Какво е лимфедем на ръката? Това е натрупване на лимфна течност в тъканите, което води до постоянен оток, тежест и дискомфорт в крайника. Развива се, когато лимфните възли са увредени или премахнати.

Какво открива изследването?

Изследване, финансирано от организацията Breast Cancer Now и проведено от д-р Ейми Люелин и д-р Калниша Найду от King's College London в сътрудничество с проф. Софи Актън от University College London, анализира 331 проби от лимфни възли на хора с различни видове рак на гърдата и ги сравнява със здрави възли.

Учените се фокусират върху специален тип клетки, наречени фибробластни ретикуларни клетки (FRC). Тази мрежа изгражда структурата на лимфния възел, контролира потока на течности и активира имунните клетки.

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Основните изводи:

Структурата на FRC мрежата се променя още преди ракът да се е разпространил , тоест туморът въздейства върху лимфните възли, преди в тях да се видят ракови клетки.

Промените са различни според вида на рака , степента на разпространение и това дали пациентът е получавал химиотерапия .

Някои промени са свързани с по-добра преживяемост , а други с по-лоша прогноза.

Това е първият мащабен анализ на FRC в човешка тъкан от пациенти с рак на гърдата.

Гласът на пациента

Рут Смит, 59-годишна, е диагностицирана с трипъл негативен рак на гърдата през януари 2023 г. След месеци лечение скенерът ѝ не показва следи от рак, но тя въпреки това минава през операция, при която премахват всичките ѝ лимфни възли.

„Лимфните възли могат да бъдат като наниз перли и ракът може да се движи през тях, затова трябва да се премахнат всички", обяснява тя думите на медицинската сестра. През април 2024 г. развива лимфедем на ръката. „Подуването и дискомфортът имат реално отражение върху ежедневието. Изследвания като това са важни, защото биха помогнали на лекарите да разберат кой наистина се нуждае от кое лечение."

Какво следва

Според д-р Саймън Винсънт, главен научен директор на Breast Cancer Now, промените в структурата на лимфните възли не са просто последица от рака, а могат активно да помагат на болестта да прогресира. Това отваря врата към нови мишени за лечение на трудни форми на рак.

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Сега екипът планира да проучи кои молекули стоят зад тези промени.

Това проучване, една от иновациите в онкологията през 2026 г., показва, че лимфните възли са активен участник, а не пасивен свидетел в развитието на рака на гърдата.

В бъдеще анализът на FRC мрежата би могъл да помогне за по-точна оценка на риска от разсейки при рак на гърдата и да насочи лечението към реалните нужди на всеки пациент, основа на персоналната медицина. За хората с ранен стадий или с добър отговор към терапията това би означавало по-малко ненужни операции и по-малко случаи на лимфедем.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници