Резултатите от мащабно международно изпитание, представени на конгреса ASCO 2026, показват, че иновативен геномен тест може да определи кои пациентки с рак на гърдата могат безопасно да пропуснат химиотерапията, без това да повишава риска от рецидив.

За много жени с рак на гърдата думата „химиотерапия" носи не само надежда, но и страх, от изтощение, косопад, гадене и тежки дългосрочни последици. Десетилетия наред лекарите нямаха надеждна алтернатива. Сега, благодарение на пробив в областта на туморната биология, това може да се промени завинаги.

Какво показа изследването?

Според данни, представени на годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO 2026) в Чикаго, геномният тест за рак на гърдата Prosigna може да идентифицира пациентките, за които химиотерапията не носи допълнителна полза.

Изпитанието, ръководено от Университетски колеж Лондон (UCL), проследява над 4 400 пациентки на възраст 40 и повече години с хормон-позитивен карцином на гърдата, най-разпространената форма, представляваща до 80% от всички случаи на рак на гърдата в световен мащаб. В него участват центрове от Великобритания, Норвегия, Швеция, Австралия, Нова Зеландия и Тайланд.

Как работи тестът?

Тестът анализира активността на 50 гена в туморната тъкан. Въз основа на резултата, нисък или висок, лекарите могат да преценят дали рискът от рецидив на рак на гърдата през следващото десетилетие оправдава химиотерапията.

Какви са резултатите?

Участничките са разделени в две групи:

Стандартна група: химиотерапия + хормонална терапия при рак

Геномна група: Тест при нисък резултат, само хормонална терапия, а при висок химиотерапия и хормонална терапия

5 години след лечението:

95% от тези, получили химиотерапия, са живи и без рецидив

94% от тези, пропуснали химиотерапията (с нисък тестови резултат), са живи и без рецидив

Разликата е практически незначима и именно това е пробивът.

Какво означава това за иновациите в онкологията?

Според проф. Роб Стейн, главен изследовател и професор по онкология в UCL:

„Optima решава дългогодишен проблем в лечението на рак на гърдата: кой наистина има полза от химиотерапията и кой не. Нашите резултати показват, че много пациентки могат безопасно да я избегнат, без да компрометират изхода от лечението."

Проф. Иейн Макферсън от Университета в Глазгоу допълва, че откритието е „практикоменящо доказателство", което ще направи лечението на карцином на гърдата по-персонализирано, прецизно и щадящо.

Химиотерапия, странични ефекти, които може да се избегнат

Химиотерапия странични ефекти включват:

Краткосрочни: косопад, гадене, обриви, безсъние, умора

Дългосрочни: безплодие, когнитивни нарушения, ранна менопауза

Именно тези рискове правят новия подход толкова значим за качеството на живот на пациентките.

Геномният тест за рак на гърдата представлява важна крачка към ерата на персонализираната медицина в онкологията. Резултатите от изпитанието, представени на конгреса ASCO 2026, дават надежда на милиони жени по света и потенциално в България, да получат ефективно лечение, без да понасят ненужните тежести на химиотерапията. Следващата стъпка е включването на теста в официалните здравни насоки в различни страни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

